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Новости

Жители всего Крыма остались без электроснабжения после атаки беспилотников

The Insider
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Жители всех районов аннексированного Крыма остались без электроснабжения, сообщили «Интерфаксу» на горячей линии «Крымэнерго». Причиной блэкаута в компании назвали «внешние воздействия». Сейчас ведутся аварийно-восстановительные работы.

«В связи с технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями, на высоковольтных сетях произошло массовое отключение потребителей всех городов и районов Республики Крым», — заявили в «Крымэнерго».

Украинский проект Exilenova+ со ссылкой на данные сервиса NASA FIRMS сообщает, что в порту Керчи загорелся нефтегазовый терминал «ТЭС», также пожары были зафиксированы на электроподстанции ПС «Симферополь», в районе газотурбинной электростанции и на территории авиабазы Гвардейское.

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксëнов сообщил, что в результате атаки погиб один человек, еще двое пострадали. Были повреждены объекты инфраструктуры.

Минувшей ночью электричество также отключалось в Севастополе после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру города. Социальные объекты перевели на резервное питание. К утру свет вернулся в большинство жилых домов, сообщил российский губернатор Михаил Развожаев.

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