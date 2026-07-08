Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.13

EUR

86.9

OIL

75.9

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

833

 

 

 

 

 

Новости

Украина ночью атаковала девять танкеров в Азовском море

The Insider
Фото: МАДЯР

Фото: МАДЯР

Украинские беспилотники в ночь на 8 июля снова атаковали танкеры «теневого флота» в Азовском море. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. За последние трое суток под удар в этом районе попали более 20 судов. 

В отличие от предыдущих ударов за последние двое суток, Бровди не приводит названия пораженных танкеров. Он пишет, что в момент удара суда находились в акватории Азовского моря, и публикует видео атаки: 

Telegramhttps://t.me/theinsru/3925

За последние трое суток Силы беспилотных систем ВСУ отчитались как минимум о 19 подбитых танкерах, а также пораженных сухогрузе и пароме (1, 2, 3). По утверждению украинских военных, атакованные нефтяные танкеры перевозили топливо из Таганрога в аннексированный Крым, жители которого сейчас испытывают дефицит бензина. 

Ночью 8 июля власти Ростовской области также сообщили, что под удар в Таганрогском заливе (расположен в северо-восточной части Азовского моря) тоже попали два танкера. Учитываются ли они в статистике, которую приводит Бровди, неясно. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте