Украина ночью атаковала девять танкеров в Азовском море

Украинские беспилотники в ночь на 8 июля снова атаковали танкеры «теневого флота» в Азовском море. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. За последние трое суток под удар в этом районе попали более 20 судов.
В отличие от предыдущих ударов за последние двое суток, Бровди не приводит названия пораженных танкеров. Он пишет, что в момент удара суда находились в акватории Азовского моря, и публикует видео атаки:
За последние трое суток Силы беспилотных систем ВСУ отчитались как минимум о 19 подбитых танкерах, а также пораженных сухогрузе и пароме (1, 2, 3). По утверждению украинских военных, атакованные нефтяные танкеры перевозили топливо из Таганрога в аннексированный Крым, жители которого сейчас испытывают дефицит бензина.
Ночью 8 июля власти Ростовской области также сообщили, что под удар в Таганрогском заливе (расположен в северо-восточной части Азовского моря) тоже попали два танкера. Учитываются ли они в статистике, которую приводит Бровди, неясно.