Украина ночью атаковала девять танкеров в Азовском море

Украинские беспилотники в ночь на 8 июля снова атаковали танкеры «теневого флота» в Азовском море. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. За последние трое суток под удар в этом районе попали более 20 судов.

В отличие от предыдущих ударов за последние двое суток, Бровди не приводит названия пораженных танкеров. Он пишет, что в момент удара суда находились в акватории Азовского моря, и публикует видео атаки: