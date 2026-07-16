Из-за простоев НПЗ снизились добыча нефти, оптовая торговля и грузооборот — бюллетень Банка России

Внеплановые простои российских нефтеперерабатывающих заводов, вызванные украинскими атаками, оказали «значимое негативное влияние» на основные отрасли экономики в мае, считают в Центробанке. Из-за остановок предприятий снизились добыча нефти, объемы оптовой торговли и грузооборот транспорта, говорится в июльском бюллетене «О чем говорят тренды», подготовленном Департаментом исследований и прогнозирования Банка России.

Сокращение переработки привело не только к падению производства нефтепродуктов, но и к снижению добычи нефти. НПЗ стали принимать меньше сырья, а быстро перенаправить освободившиеся объемы нефти на экспорт оказалось невозможно, объясняют авторы бюллетеня. В результате нефтяным компаниям пришлось сокращать добычу вслед за уменьшением загрузки перерабатывающих предприятий.

Простои НПЗ также отрицательно сказались на грузообороте транспорта. Сократились объемы нефти и нефтепродуктов, которые необходимо перевозить между месторождениями, заводами, нефтебазами и потребителями. Отдельной оценки снижения грузооборота из-за остановок НПЗ авторы бюллетеня не приводят, но называют транспорт одной из отраслей, на которые распространились последствия сокращения переработки.

Одновременно уменьшились объемы оптовой торговли, через которую нефтепродукты поступают от производителей нефтебазам, сетям АЗС и другим потребителям. Таким образом, остановки НПЗ в результате украинских атак затронули всю связанную с нефтепереработкой цепочку — от добычи и перевозки сырья до распределения готового топлива.

Если исключить добычу нефти, нефтепереработку, оптовую торговлю и грузооборот, выпуск базовых отраслей в апреле — мае в среднем оказался на 0,6% выше уровня первого квартала с учетом сезонности. Таким образом, именно отрасли, связанные с нефтепереработкой, заметно ухудшили общую экономическую динамику. Авторы бюллетеня называют ситуацию «негативным шоком предложения» и предупреждают, что при таких ограничениях фактические темпы роста ВВП следует интерпретировать максимально осторожно.

Простои НПЗ повлияли и на инфляцию. Снижение производства нефтепродуктов совпало с сезонным ростом спроса, в результате моторное топливо в июне подорожало на 6,5% и добавило к общему росту цен около 0,3 процентного пункта. В бюллетене отмечается, что удорожание топлива влияет на цены не только напрямую: компании постепенно перекладывают возросшие транспортные и производственные издержки в стоимость других товаров и услуг.

В Центробанке также допускают, что топливный кризис может ускорить инфляцию. По оценке авторов бюллетеня, с середины июня увеличивается доля товаров и услуг, дорожающих ускоренными темпами, что в значительной степени связано с переносом топливных издержек в конечные цены. Продолжительность этого эффекта будет зависеть от того, как долго сохранятся ограничения на топливном рынке.

Бюллетень подготовлен по данным на 10 июля. Его авторы отдельно предупреждают, что содержащиеся в документе выводы и рекомендации могут не совпадать с официальной позицией Банка России.

К 5 июля украинские беспилотники с начала года как минимум 194 раза успешно атаковали российские НПЗ — в 11 раз чаще, чем за тот же период 2025 года, писала Financial Times со ссылкой на Rochan Consulting. В мае аналитики подтвердили рекордные 16 попаданий по нефтеперерабатывающим предприятиям.

По данным Reuters, после остановки нескольких крупнейших заводов производство бензина в России сократилось до уровня, покрывающего около 65% спроса. В пик летнего сезона стране не хватало 40–45 тысяч тонн бензина в сутки. Вице-премьер Александр Новак 10 июля впервые напрямую признал, что дефицит возник из-за того, что НПЗ «выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов».

К концу июня нехватка топлива, перебои или ограничения на его продажу были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов, подсчитал The Insider. В июне бензин подорожал на 6,9%, дизельное топливо — на 7,1%, а с 7 по 13 июля цены выросли еще на 2,3% и 3,2% соответственно.