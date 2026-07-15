На фоне топливного кризиса бензин в России за неделю подорожал еще на 2,3%. В Крыму АИ-95 стоит в среднем больше 200 рублей — Росстат

С 7 по 13 июля потребительские цены на автомобильный бензин в России выросли еще на 2,3%, а на дизельное топливо — на 3,2%, утверждают в Росстате. Сильнее всего подорожал бензин АИ-92 — на 2,4%. Цены на АИ-95 увеличились на 2,2%, на АИ-98 и выше — на 1,1%.

Средняя стоимость автомобильного бензина достигла 75,84 рубля за литр против 74,01 рубля неделей ранее. Литр АИ-92 в среднем стоил 72,06 рубля, АИ-95 — 78,04 рубля, АИ-98 и выше — 99,3 рубля. Средняя цена дизельного топлива выросла с 87,76 до 91,21 рубля за литр.

Самые высокие цены Росстат зафиксировал в аннексированном Крыму и Севастополе. В Крыму литр АИ-92 стоил в среднем 151,09 рубля, АИ-95 — 201,34 рубля, АИ-98 и выше — 285,57 рубля. В Севастополе средняя цена АИ-98 достигла 291,64 рубля, а дизельного топлива — 218,44 рубля за литр.

В Москве средняя стоимость бензина составила 72,84 рубля за литр, в Санкт-Петербурге — 70,75 рубля. На столичных АЗС цена АИ-95 при этом варьировалась от 69,39 до 148 рублей.

В июне бензин в России подорожал на 6,9% по сравнению с маем, дизельное топливо — на 7,1%, а газовое моторное топливо — на 8,1%. Годовая инфляция ускорилась с 5,31% до 6,02%.

По подсчетам The Insider, к концу июня нехватка топлива, перебои или ограничения на его продажу были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России регионов. Вице-премьер Александр Новак 10 июля впервые напрямую связал дефицит с украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам.