На фоне топливного кризиса бензин в России за месяц подорожал на 6,9%. Годовая инфляция ускорилась до 6,02%

Автомобильный бензин в России в июне подорожал сразу на 6,9% по сравнению с маем, дизельное топливо — на 7,1%, а газовое моторное топливо — на 8,1%, следует из данных Росстата. Рост цен произошел на фоне масштабного топливного кризиса, вызванного украинскими атаками на нефтеперерабатывающие заводы, который затронул почти всю страну. Общая годовая инфляция ускорилась с 5,31% в мае до 6,02% в июне.

По подсчетам The Insider, к концу июня нехватка топлива, перебои или ограничения на его продажу были зафиксированы в 88 из 89 подконтрольных России субъектов. Единственным регионом, о проблемах в котором ничего не было известно, оставалась Чукотка. В нескольких регионах власти ввели лимиты на отпуск топлива, а в Иркутской и Пензенской областях, а также Забайкальском крае — режим повышенной готовности.

10 июля вице-премьер Александр Новак впервые напрямую связал дефицит с ударами украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. По его словам, НПЗ «выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов», что приводит к очередям и нестабильной работе заправок. Ранее федеральные власти объясняли перебои преимущественно логистическими проблемами и повышенным спросом.

По данным Reuters, после остановки нескольких крупных НПЗ производство бензина в России сократилось до уровня, покрывающего около 65% текущего спроса. В разгар летнего сезона стране требуется 115–120 тысяч тонн бензина в сутки, тогда как ежедневный дефицит оценивается в 40–45 тысяч тонн. Источники агентства ожидают улучшения ситуации во второй половине июля, если российские НПЗ не подвергнутся новым атакам.

На фоне дефицита российские власти обсуждают импорт топлива из других стран. Кроме того, правительство рассматривает возможность временно разрешить продажу бензина экологического стандарта «Евро-2», запрещенного в России с 2013 года. Одновременно Росстат прекратит публиковать отдельные еженедельные бюллетени о динамике цен на бензин и дизельное топливо.