Топливный кризис в России пошел на второй круг: регионы возвращают лимиты, а Новосибирск впервые в стране договорился о потолке наценки

За неделю с 10 по 15 августа как минимум шесть российских регионов вернули или ужесточили ограничения на продажу бензина спустя две-три недели после того, как власти отчитывались о стабилизации. Одновременно в Новосибирской области подписали первое в стране соглашение о предельной торговой надбавке на топливо. Формально еще недавно заявлялось, что кризис в июле пошел на спад, но новая серия ударов по нефтепереработке, которая вызвала в том числе полную остановку Орского НПЗ, в значительной степени откатила ситуацию назад.

В Калужской области с 15 августа ввели продажу бензина по четным и нечетным датам: по четным заправляются машины, чей номер начинается с 0, 2, 4, 6 или 8, по нечетным — с 1, 3, 5, 7 или 9. Заливать топливо в канистры запрещено, лимиты на объем в одни руки сети продлили, на трассовые АЗС и дизель схема не распространяется. Губернатор Владислав Шапша объяснил решение так:

«Обстановка на топливном рынке осложнилась, на заправках в регионе вновь длинные очереди. Нужны дополнительные меры по стабилизации ситуации с топливом».

Двумя неделями ранее он же сообщал, что ажиотаж спал, очереди исчезли, а бензин и дизель в ассортименте есть на 93% заправок.

В Липецкой области систему «чет-нечет» сняли в конце июля, а 13 августа вернули — на АЗС «Газпрома», «Лукойла», Teboil и «Роснефти», вместе с лимитом в 30 литров бензина на машину. Дизель продается свободно, на трассах М-4, Р-119 и А-133 режим не действует. Губернатор Игорь Артамонов признал, что суточных объемов региону просто не хватает и заметного улучшения в ближайшие недели ждать не стоит. Он призвал жителей сократить поездки и не заливать полный бак.

В Оренбургской области ограничения вводились впервые. С 12 августа на всех АЗС региона действует система «чет-нечет» по последней цифре номера, как для физлиц, так и для юрлиц. АИ-92 и АИ-95 отпускают не менее 15 и не более 30 литров, дизель — до 60 литров в населенных пунктах и до 200 на трассах, заправка в канистры запрещена полностью. Губернатор Евгений Солнцев прямо связал меры с необходимостью сохранить снабжение экстренных служб и общественного транспорта. 13 августа он сообщил, что НПЗ в Орске остановлен целиком:

«Ситуация там сложная. Поражающие элементы задели ключевую инфраструктуру, восстановить которую пока нет возможности. Оборудование импортное, с учетом санкций сроки ремонта затянутся до шести месяцев».

По его словам, из 287 заправок области работают 80%, а регион готовится «к самому худшему сценарию» с расчетом на завозное топливо. Переработку «Орскнефтеоргсинтез» прекратил еще 11 августа после пожара, вызванного атакой беспилотника, писало агентство Reuters со ссылкой на источники.

В Астраханской области с 13 августа по инициативе «Лукойла» и «Газпрома» ввели лимит в 40 литров на автомобиль, часть заправок снова перешла на ограниченный график — притом что в конце июля регион отменял и «чет-нечет», и работу АЗС по расписанию. В Волгоградской области сети повторно установили лимиты в начале августа, объяснив это резко выросшим спросом, отпускается 40 литров бензина за транзакцию, у «Лукойла» дополнительно 60 литров дизеля в городе и 200 на трассе. В Иркутской области сеть «КрайсНефть» с 13 августа ограничила продажи физлицам 30 литрами в бак и 20 в канистру. В Севастополе с 11 августа снова работает система QR-кодов на все виды топлива. В Сочи 10 августа заправки «Роснефти» и «Лукойла» ввели лимиты и запретили заправку в канистры.

Власти Новосибирской области заключили с независимыми нефтетрейдерами и сетями «Энергия» и «ОПТИ» 14 августа соглашение о «добровольном ограничении торговых надбавок на горюче-смазочные материалы». Согласно ему, розничная наценка на топливо «Газпром нефти» не должна превышать 15% от оптовой цены. Компания в обмен обязалась снабжать независимые сети, а те вместе с чиновниками — держать потолок розничных цен. В правительстве региона называют документ первым подобным в России и рассчитывают, что он повлияет на ценообразование по всей области. Соглашение рассчитано до 15 ноября 2026 года с возможностью продления.

В то же время Росстат рапортует, что в целом по России с 4 по 10 августа бензин подешевел в среднем на 0,6%, снижение идет вторую неделю подряд и в сумме составило около 1,7%. Однако, например, 4 августа АИ-95 на Санкт-Петербургской бирже подорожал на 7,5% и подошел к рекорду 2025 года. Правительство отвечает набором точечных мер — 10 августа отменило весогабаритный контроль для перевозчиков топлива до конца года, ранее разрешило оборот бензина стандартов «Евро-2» — «Евро-4» до июля 2027-го, ввело импортный демпфер на дизель и продлило запрет на экспорт топлива до 31 января 2027 года. Вице-премьер Александр Новак 11 августа поручил ведомствам и нефтяникам продолжать мониторинг цен и гарантировать бесперебойную доставку нефтепродуктов.

Российские власти также завозят топливо из-за рубежа. В частности, 5 августа Россия получила первую партию бензина из Индии — около 42 тысяч тонн с завода Nayara Energy, акционером которого выступает «Роснефть». Однако, как сообщал «Инфотэк» 14 августа, индийский и марокканский бензин, доставленный в Россию танкерами, до сих пор не разгружен в Мурманске, поскольку нефтяные компании и регуляторы не сошлись в цене, по которой топливо пойдет на внутренний рынок. По словам одного из собеседников издания, поставщики из-за сложной логистики просят до 150 тысяч рублей за тонну, тогда как регуляторы настаивают на продаже по внутрироссийским биржевым ценам. В самом Мурманске, как пишут в местных пабликах, ощущается острая нехватка топлива: многие заправки стоят без него, а к тем, куда подвозят бензин, выстраиваются большие очереди.

Топливный кризис продолжается в России с конца мая 2026 года. Удары украинских беспилотников по НПЗ привели к нехватке бензина и дизеля, ограничения на АЗС вводили в большей части российских регионов, в июле средние цены на бензин в аннексированном Крыму и Севастополе превышали 200 рублей за литр. К концу июля серия атак вывела из строя более 30% фактических нефтеперерабатывающих мощностей страны, оценивала Financial Times. Выпуск нефтепродуктов в июне упал на 21,8% год к году. В конце июля и первых числах августа власти регионов один за другим отчитывались о прохождении острой фазы и снимали лимиты.