НПЗ в Орске приостановил работу после налета беспилотников — Reuters

OSINT-проекты тогда предположили, что был поврежден комплекс гидрокрекинга — один из ключевых объектов завода, который нужен для переработки тяжелых мазута или газойля в легкое топливо и масла. Источники агентства также подтвердили, что повреждены несколько нефтеперерабатывающих установок, но какие именно — неясно.

Орский нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать порядка 115 200 баррелей нефти в сутки. Предприятие расположено примерно в 1900 км от границы с Украиной.

После атаки дронов в ночь на 12 августа также приостановили работу два крупнейших российских зерновых терминала, расположенных в Новороссийске, писало агентство. Даты возможного возобновления работы Орского НПЗ или же терминалов на Чёрном море неизвестны.