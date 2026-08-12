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НПЗ в Орске приостановил работу после налета беспилотников — Reuters

The Insider
Фото: Exilenova+

Фото: Exilenova+

НПЗ «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области приостановил работу после налета беспилотников накануне. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли. 

Предприятие попало под удар накануне, 11 августа. 

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OSINT-проекты тогда предположили, что был поврежден комплекс гидрокрекинга — один из ключевых объектов завода, который нужен для переработки тяжелых мазута или газойля в легкое топливо и масла. Источники агентства также подтвердили, что повреждены несколько нефтеперерабатывающих установок, но какие именно — неясно. 

Орский нефтеперерабатывающий завод способен перерабатывать порядка 115 200 баррелей нефти в сутки. Предприятие расположено примерно в 1900 км от границы с Украиной. 

После атаки дронов в ночь на 12 августа также приостановили работу два крупнейших российских зерновых терминала, расположенных в Новороссийске, писало агентство. Даты возможного возобновления работы Орского НПЗ или же терминалов на Чёрном море неизвестны. 

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