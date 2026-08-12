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Два крупнейших российских зерновых терминала остановили работу после атаки дронов на порт Новороссийск — Reuters

The Insider
Фото: dholding.ru

Фото: dholding.ru

Два крупнейших российских зерновых терминала, расположенных в Новороссийске, остановили работу после атаки дронов в ночь на 12 августа, сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника в отрасли.

Представитель «Деметра-Холдинга», которому принадлежит Новороссийский зерновой терминал, подтвердил, что объект получил повреждения, от дальнейших комментариев он отказался. Основной владелец Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП), «Объединённая зерновая компания», подтвердила «Интерфаксу», что инфраструктура предприятия повреждена в результате ночной атаки на Новороссийск, но никто из сотрудников не пострадал.

Согласно данным с сайта «Деметры», НКХП также входит в структуру холдинга (ему принадлежит 35,36% предприятия). Совокупная экспортная мощность двух поврежденных терминалов составляет 15,6 млн тонн зерна в год. Терминалы входят в число крупнейших в России.

Россия — ведущий мировой экспортер пшеницы, по оценкам на 2025–2026 годы на ее долю приходится 21% всего мирового экспорта. При этом бóльшая часть зерна вывозится через черноморские порты, в том числе Новороссийск.

В июле агентство Bloomberg писало, что власти России предложили субсидировать железнодорожные перевозки зерна в порты Чёрного и Балтийского морей, поскольку из-за атак украинских беспилотников отгрузка из портов на Азовском море остановилась. Позднее в том же месяце Reuters сообщало, что три российских терминала на Чёрном море — два в порту Новороссийска и один в Тамани — ограничили прием грузовиков с зерном из-за риска атак на суда и перенаправили в черноморские порты зерно, ранее вывозившееся по Азовскому морю.

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