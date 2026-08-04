Альтернативные маршруты экспорта пшеницы из Украины обеспечат лишь половину пропускной способности зернового коридора — Reuters

Альтернативные маршруты экспорта зерна из Украины, на которые экспортеры были вынуждены перейти из-за участившихся атак беспилотников, достигнут необходимой пропускной способности не раньше конца этого месяца. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на министра сельского хозяйства страны Тараса Высоцкого.

Удары российских беспилотников этим летом поставили под угрозу экспорт по меньшей мере половины прогнозируемого объема зерна и масличных культур. Речь, по его словам, идет об объемах чуть более 30 млн тонн.

Как отмечает агентство, за прошедший июль украинские власти зафиксировали 35 ударов по судам в своих портах и по меньшей мере 22 атаки на грузовые суда в море. Еще в почти 70 случаях под удары беспилотников попали портовые сооружения. Для сравнения, за весь прошлый год украинские власти зафиксировали всего 14 нападений на суда.

Из-за возросшей интенсивности ударов судовладельцы перестали заходить в порты Одессы и окрестностей, а в стране — в самом разгаре летний сезон сбора урожая. Убытки для сельскохозяйственного сектора Украины в этом году оценивают в диапазоне от $1,5 млрд до $3 млрд.

Для экспорта пшеницы и другого зерна были запущены альтернативные маршруты. Вместо морского коридора это:

наземные пункты пропуска (железные и автомобильные дороги) в ЕС;

речные порты Дуная;

румынский порт Констанца.

Производители уже используют эти маршруты, однако, чтобы привести их в «более или менее стабильный оперативный режим», потребуется время — это будет возможно не раньше конца августа, пишет Reuters. Даже в таком случае, впрочем, они могут обеспечивать лишь половину — 50–55% — ежемесячной пропускной способности черноморских портов. Эти маршруты могут стать лишь временными, но никак не долгосрочной альтернативой:

«Если Украина хочет и дальше выступать гарантом продовольственной безопасности, у портов Одессы нет альтернативы», — цитирует агентство Высоцкого.

В последние сезоны на украинские поставки приходилось около 6% мирового экспорта пшеницы и около 11% мирового экспорта кукурузы. Украина также является крупным экспортером масличных культур и растительных масел.