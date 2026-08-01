Удары по судам нарушили экспорт зерна через Черное и Азовское моря. Под угрозой объем пшеницы, равный 15% мировой торговли — Reuters

Удары по судам и портовой инфраструктуре в Черном и Азовском морях уже нарушили экспорт зерна из России и Украины. При сохранении нынешней интенсивности атак российские поставки пшеницы могут сократиться на 30–35 млн тонн — такой объем соответствует примерно 15% мировой торговли этой культурой, заявил Reuters Российский союз экспортеров и производителей зерна.

В союзе утверждают, что украинские атаки на сухогрузы и портовую инфраструктуру могут в ближайшее время привести к полной блокировке экспортных коридоров в Черном море. Пока импортеры не столкнулись с дефицитом благодаря запасам и возможности временно закупать зерно у других поставщиков, однако компенсировать выпадение российских объемов в долгосрочной перспективе будет невозможно, считают в организации.

На глубоководные порты Черного моря обычно приходится 70–75% российского морского экспорта зерна, еще до четверти обеспечивают Азовское море и мелководные порты Ростовской области, рассказала «Ведомостям» партнер консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. По ее словам, атаки фактически вывели азово-донской сегмент из экспортной цепочки.

С 10 июля Россия остановила судоходство по Азово-Донскому морскому каналу, который связывает Дон с Азовским морем. Решение было принято после того, как украинские беспилотники атаковали в Азовском море 13 российских судов, в том числе 10 танкеров, сообщал Reuters со ссылкой на источники в отрасли зернового экспорта. По оценкам собеседников агентства, остановка канала может затронуть почти четверть российского экспорта пшеницы, вывозимого через Азовское море. Основные поставки сейчас идут через Новороссийск, заявил «Ведомостям» директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.

После остановки судоходства часть зерна, которое раньше вывозили через Азовское море, перенаправили в черноморские порты. На этом фоне два терминала в Новороссийске и Зерновой терминальный комплекс Тамань (ЗТКТ) ограничили прием грузовиков с зерном, сообщал Reuters со ссылкой на источники в отрасли. Вместе эти объекты способны переваливать около 20 млн тонн зерна в год при общем российском экспорте примерно в 50 млн тонн.

30 июля терминал в Тамани, способный переваливать 5 млн тонн зерна в год, подвергся атаке беспилотников и остановил работу. Источник Reuters в аграрной отрасли сообщил, что объект получил «значительные повреждения».

Порт Кавказ в Керченском проливе, где зерно перегружали с малых судов класса «река — море» на крупнотоннажные балкеры, закрыли вскоре после введения ограничений 10 июля. В Новороссийске около трети зерна доставляли на терминалы грузовиками, остальное — по железной дороге, которая продолжала работать.

Альтернативой черноморским маршрутам могут стать порты на Балтике, Каспии и Дальнем Востоке, однако такие поставки обойдутся значительно дороже. По оценке Корягиной, перевод экспорта на Балтику увеличивает расходы на $35–50 за тонну из-за железнодорожной перевозки, перевалки, морского фрахта и страхования.

Украинский экспорт также сократился из-за российских ударов по судам и портам в районе Одессы. Крупнейшее украинское аграрное объединение UAC предупреждало, что атаки ограничивают поставки в разгар уборочной кампании и также могут повлиять на мировой рынок продовольствия. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские удары по судоходству в Черном море угрожают глобальной продовольственной безопасности.

Российский зерновой союз прогнозирует, что при сохранении нынешней ситуации цена пшеницы может вырасти до $340–370 за тонну, а впоследствии превысить $400. Сильнее всего возможный кризис затронет страны Африки и Ближнего Востока, которые зависят от поставок из Черноморского региона, считают в организации.

Опрошенные «Ведомостями» аналитики дают менее категоричные прогнозы. По оценке Сизова, мировой рынок при сохранении перебоев может недополучать 1,5–3 млн тонн зерна в месяц, однако рост цен пока сдерживают хорошие урожаи в России, Украине, Румынии, Болгарии и Молдове, а также запасы, заранее сформированные крупными импортерами.