Июньская жара нанесла урожаю зерна в Европе ущерб на €2,1 млрд. ЕС может нарастить импорт из Украины и Бразилии

Июньская жара сократила прогноз урожая зерна в Евросоюзе и Великобритании почти на 9 млн тонн. Стоимость недополученной продукции оценили примерно в €2,1 млрд. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Европейскую ассоциацию зернотрейдеров Coceral и аналитический центр Energy and Climate Intelligence Unit.

Около половины сокращения пришлось на кукурузу, которая в основном используется как корм для скота. Coceral снизила прогноз ее урожая в ЕС и Великобритании с 57,2 млн до 52,7 млн тонн. Особенно сильно пострадали посевы во Франции и Венгрии, где жара пришлась на период опыления кукурузы.

В неурожайные годы Евросоюз становится нетто-импортером кукурузы, поэтому снижение производства может привести к росту поставок из Украины и Бразилии. Подорожание кормов, в свою очередь, отразится на животноводческих хозяйствах в ближайшие месяцы. Сокращение урожая пшеницы во Франции также может уменьшить объемы экспорта в страны Северной и Западной Африки.

На Францию пришлась почти половина общего снижения прогноза. Ожидаемый урожай зерна в стране уменьшили на 4,1 млн тонн, стоимость этой продукции оценивается в €891 млн. Прогноз по кукурузе снизили сразу на 3,35 млн тонн, до 9,4 млн тонн — это меньше, чем Франция собрала во время сильной засухи 2022 года.

В Венгрии прогноз сократили на 2,4 млн тонн, или примерно на €444 млн. В Испании и Германии оценку урожая снизили примерно на 1,4 млн тонн в каждой стране, стоимость недополученной продукции составила €276 млн и €233 млн соответственно. Венгерские фермеры при этом могут оказаться в особенно тяжелом положении: перед началом уборки внутренние закупочные цены снизились из-за более дешевого зерна из стран Черноморского региона.

Жара сильнее всего ударила по пшенице в период формирования зерна в центральной и южной Франции, на юге Германии, а также в Австрии, Польше и Венгрии. Яровой ячмень пострадал сильнее озимого, который успел сформироваться до резкого повышения температуры. По данным Copernicus, июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе: средняя температура превысила норму 1991–2020 годов на 3,06 градуса.

Частично потери производителей может компенсировать рост цен на сохранившийся урожай. Кроме того, улучшение прогнозов для Болгарии, Румынии, Италии и Финляндии сократило чистое снижение стоимости ожидаемого урожая в Европе примерно до €1,79 млрд.