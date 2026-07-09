Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

76.4

EUR

87.35

OIL

77.02

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

466

 

 

 

 

 

Новости

Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений — отчет

The Insider
Фото: Reuters

Фото: Reuters

Июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. К такому выводу пришли ученые европейской Службы по изменению климата Copernicus (C3S). 

По данным исследователей, средняя температура (как днем, так и ночью) в странах Западной Европы в июне составила порядка 20,86 °C — это на три градуса выше среднего показателя для июня за период 1991–2020 годов. 

Аномалии температуры в Западной Европе в июне по сравнению с периодом 1991–2020 годов

Аномалии температуры в Западной Европе в июне по сравнению с периодом 1991–2020 годов

C3S/Reuters

Регион наблюдений охватывает страны от Испании и Великобритании на восток до Италии, Германии и части Австрии. Власти западноевропейских стран в общей сложности сообщили примерно о 4,7 тысячи случаев избыточной смертности, причиной которых могла стать именно жара. Аномально высокие температуры также вызвали лесные пожары на Пиренейском полуострове и во Франции и усугубили засуху.

Как отмечает агентство Reuters, выбросы парниковых газов, в основном от промышленности и сжигания угля, повысили среднюю температуру планеты примерно на 1,4 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем XIX века. На рекордные температуры в июне оказал влияние и Эль-Ниньо — природный феномен потепления экваториальной части Тихого океана. 

Прошлый месяц также стал вторым самым теплым июнем за всю историю наблюдений в мире. Рекорд зафиксировали в 2024 году. 

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  3. Бездомная Европа: как жилищный кризис стал главной проблемой ЕС
  4. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива
  5. Вперед к победе капитализма. Как Куба стремительно демонтирует наследие Фиделя Кастро

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте