Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений — отчет

Июнь этого года стал самым жарким за всю историю наблюдений в Западной Европе. К такому выводу пришли ученые европейской Службы по изменению климата Copernicus (C3S).
По данным исследователей, средняя температура (как днем, так и ночью) в странах Западной Европы в июне составила порядка 20,86 °C — это на три градуса выше среднего показателя для июня за период 1991–2020 годов.
Регион наблюдений охватывает страны от Испании и Великобритании на восток до Италии, Германии и части Австрии. Власти западноевропейских стран в общей сложности сообщили примерно о 4,7 тысячи случаев избыточной смертности, причиной которых могла стать именно жара. Аномально высокие температуры также вызвали лесные пожары на Пиренейском полуострове и во Франции и усугубили засуху.
Как отмечает агентство Reuters, выбросы парниковых газов, в основном от промышленности и сжигания угля, повысили среднюю температуру планеты примерно на 1,4 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем XIX века. На рекордные температуры в июне оказал влияние и Эль-Ниньо — природный феномен потепления экваториальной части Тихого океана.
Прошлый месяц также стал вторым самым теплым июнем за всю историю наблюдений в мире. Рекорд зафиксировали в 2024 году.