Западная Европа пережила самый жаркий июнь за всю историю наблюдений — отчет

Регион наблюдений охватывает страны от Испании и Великобритании на восток до Италии, Германии и части Австрии. Власти западноевропейских стран в общей сложности сообщили примерно о 4,7 тысячи случаев избыточной смертности, причиной которых могла стать именно жара. Аномально высокие температуры также вызвали лесные пожары на Пиренейском полуострове и во Франции и усугубили засуху.

Как отмечает агентство Reuters, выбросы парниковых газов, в основном от промышленности и сжигания угля, повысили среднюю температуру планеты примерно на 1,4 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем XIX века. На рекордные температуры в июне оказал влияние и Эль-Ниньо — природный феномен потепления экваториальной части Тихого океана.

Прошлый месяц также стал вторым самым теплым июнем за всю историю наблюдений в мире. Рекорд зафиксировали в 2024 году.