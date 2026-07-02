На юге Франции лесные пожары начались раньше обычного, огнем охвачены тысячи гектаров, сотни человек пришлось эвакуировать

На юге Франции на фоне аномальных жары и засухи лесные пожары начались на две-три недели раньше, чему обычно. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что только три пожара в районе Марселя уничтожили 1210 гектаров растительности. Об этом сообщает France24.

Кроме Марселя, о пожарах сообщается из департамента Од недалеко от испанской границы, и департамента Вар, где из-за лесного пожара из шести кемпингов пришлось эвакуировать более двух тысяч человек.

Власти сообщают о пожарах вблизи Лансона, Нарбонны и Упии. К северу от Нарбонны сгорели 900 га растительности, пришлось эвакуировать жителей деревни Пузоль-Минервуа. К утру четверга пожар локализовать не удалось. В Лансоне пришлось эвакуировать 600 человек, несколько поездов между Марселем, Бордо и Авиньоном были отменены.

По словам премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, с начала сезона в стране вспыхнуло около 7000 пожаров, уничтоживших 8700 гектаров растительности. Только в среду и четверг было задействовано около 2000 пожарных, использующих для тушения в том числе пожарную авиацию. Французская метеорологическая служба предупредила, что на следующей неделе снова возможна жара.