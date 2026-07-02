Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

78.27

EUR

89.18

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

103

 

 

 

 

 

Новости

На юге Франции лесные пожары начались раньше обычного, огнем охвачены тысячи гектаров, сотни человек пришлось эвакуировать

The Insider
Пожарный самолет в Пузоль-Минервуа на юго-западе Франции. Фото: Идрисс Бигу-Жиль / AFP

Пожарный самолет в Пузоль-Минервуа на юго-западе Франции. Фото: Идрисс Бигу-Жиль / AFP

На юге Франции на фоне аномальных жары и засухи лесные пожары начались на две-три недели раньше, чему обычно. Министр внутренних дел Лоран Нуньес заявил, что только три пожара в районе Марселя уничтожили 1210 гектаров растительности. Об этом сообщает France24. 

Кроме Марселя, о пожарах сообщается из департамента Од недалеко от испанской границы, и департамента Вар, где из-за лесного пожара из шести кемпингов пришлось эвакуировать более двух тысяч человек. 

Власти сообщают о пожарах вблизи Лансона, Нарбонны и Упии. К северу от Нарбонны сгорели 900 га растительности, пришлось эвакуировать жителей деревни Пузоль-Минервуа. К утру четверга пожар локализовать не удалось. В Лансоне пришлось эвакуировать 600 человек, несколько поездов между Марселем, Бордо и Авиньоном были отменены.

По словам премьер-министра Франции Себастьена Лекорню, с начала сезона в стране вспыхнуло около 7000 пожаров, уничтоживших 8700 гектаров растительности. Только в среду и четверг было задействовано около 2000 пожарных, использующих для тушения в том числе пожарную авиацию. Французская метеорологическая служба предупредила, что на следующей неделе снова возможна жара.

 

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Прощание со сверхдоходами: корпорации почти во всех российских отраслях теряют доходность или терпят убытки
  2. Дороги смерти: как украинские удары по транспортным коридорам уничтожают военную логистику России
  3. Завирусилось. Почему в Европе резко выросло число венерических больных
  4. Ракета класса «земля – сарай». Как «Орешник» превратился из грозного чудо-оружия в символ девальвации российских угроз
  5. «Я посмотрел на ситуацию с бензином и кафе закрыл, пока не разорился». Как Крым переживает курортный сезон без света и топлива

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте