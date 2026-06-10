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Новости

Японские метеорологи объявили о начале Эль-Ниньо, который должен стать сильнейшим в истории. Он приводит к жаре, засухам и наводнениям

The Insider
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Японское метеорологическое агентство (JMA) первым среди ведущих метеорологических организаций официально зафиксировало начало Эль-Ниньо — природного феномена потепления экваториальной части Тихого океана, который может стать сильнейшим за всю историю наблюдений. Американское NOAA должно обновить свой прогноз уже в четверг.

По данным JMA, в атмосфере и океане экваториальной части Тихого океана зафиксированы типичные для Эль-Ниньо признаки, феномен начал формироваться весной 2026 года. Для Японии это означает аномально жаркое лето, а также повышенные температуры зимой — Эль-Ниньо традиционно достигает пика в холодный период года.

Ведущие прогностические центры мира ожидают, что феномен окажется исключительно мощным. Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) предупреждает, что температура воды в ключевом районе центральной части экваториального Тихого океана к концу года достигнет +3°C выше нормы, при том что статус «супер Эль-Ниньо» присваивается уже при превышении +2°C. Некоторые сценарии ECMWF предполагают рост аномалии до +4°C.

Если прогноз подтвердится, индекс ONI впервые с января 1878 года преодолеет отметку +3°C — именно тогда произошло одно из сильнейших Эль-Ниньо в истории, ставшее одной из причин глобального голода, унесшего жизни около 50 млн человек. Нынешнее явление развивается на фоне нагревания планеты, которая уже потеплела на 1,4°C по сравнению с доиндустриальным уровнем, — это означает, что те же климатические воздействия будут иметь экстремальные последствия.

Ранее The Insider писал о том, что нарастающая жара уже приводит к сбоям в авиации, снижению производительности труда и климатической миграции, и ее негативные последствия выходят далеко за рамки очевидных угроз.

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