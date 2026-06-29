Из-за жары выработка электроэнергии на французских АЭС упала до минимума за девять месяцев

Выработка электроэнергии за счет АЭС во Франции упала до минимума почти за девять месяцев — жара, охватившая Европу, вынудила энергокомпанию Electricite de France (EDF) сокращать производство, потому что вода в реках стала слишком теплой для охлаждения реакторов, сообщает Bloomberg.

Воздух во Франции остыл по сравнению с пиком прошлой недели, отмечает агентство, но реки прогреваются и остывают медленнее, поэтому ограничения на работу АЭС держатся дольше. В воскресенье средняя атомная выработка упала ниже 33 ГВт — это самый низкий показатель с 5 октября, сообщает оператор сети RTE. На следующей неделе синоптики снова ждут жару, а у рек может просто не хватить времени восстановиться — тогда придется вводить новые ограничения.

В результате в понедельник французские июльские фьючерсы на электроэнергию подскочили на 27% — до €81,01 за МВт/ч, это максимум для ближайшего контракта с января. Отмечается, что сбой показывает: более частые волны жары становятся всё более серьезной проблемой для атомной отрасли Франции, которая обеспечивает около двух третей электроэнергии страны и занимает центральное место в энергосистеме Европы. Из-за высоких температур цены на электричество растут по всему континенту — одновременно на это влияют и перебои с поставками, и рост спроса на кондиционирование.

Экологические нормы ограничивают объем подогретой воды, которую можно сбрасывать обратно в реки, поэтому EDF приходится снижать мощность или временно останавливать энергоблоки в периоды сильной жары. Франция только что пережила рекордно высокие температуры, а прогнозы показывают, что большая часть Западной Европы останется аномально теплой еще несколько недель — изнуряющий зной в начале июля ждет Францию, Испанию, Германию и Британию. EDF пересматривает ограничения ежедневно и считает, что под угрозой находятся шесть атомных площадок суммарной мощностью около 18 ГВт. Из-за снижения выработки сократился и экспорт электроэнергии — в среду трансграничные потоки упали до примерно 4 ГВт, что является минимумом с января, по данным европейского оператора сетей ENTSO-E.

Чтобы компенсировать нехватку атомной генерации, Франция нарастила выработку на газовых станциях — на прошлой неделе суточный объем достиг максимума с начала февраля. Жара затронула не только Францию: венгерская АЭС «Пакш» получила временное разрешение властей не сокращать выработку с понедельника по вторник, хотя температура воды в Дунае превысила допустимые нормативы.

В августе 2025 года сообщалось, что из-за жары и размножившихся медуз компания EDF уже останавливала несколько ядерных реакторов на станции «Гравлин» — фильтрующие барабаны системы охлаждения забивались скоплениями беспозвоночных.