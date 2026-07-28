Три российских терминала на Черном море ограничили прием зерна на фоне атак на суда

Три российских терминала на Чёрном море - два в порту Новороссийска и один в Тамани - ограничили прием грузовиков с зерном из-за риска атак на суда и перенаправления в черноморские порты зерна, ранее вывозившееся по Азовскому морю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

"Риски возросли и все меньше людей готовы идти на безрассудные поступки", - заявил один из них. Три терминала способны принять около 20 млн тонн зерна в год, тогда как общий объем экспорта из России составляет около 50 млн тонн в год. Таманский порт принимал зерно только на грузовиках, в новороссийские терминалы таким образом доставлялось около трети всего зерна, а остальное - железной дорогой, которая пока функционирует.

Порт Кавказ в Керченском проливе, который использовался для перегрузки зерна с более мелких судов, способных ходить по Азовскому морю, на крупнотоннажные суда, был закрыт практически сразу после введения ограничений на судоходство в Азовском море 10 июля. Источники сообщают, что Россия стремится диверсифицировать пути экспорта зерна, и может начать использовать для этого более безопасные порты на Балтике. Также рассматривается маршрут через Каспийское море, но он в основном используется для поставок в Иран и уязвим из-за войны на Ближнем Востоке.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что российские чиновники из военного и транспортного ведомства предложили судовладельцам и торговцам зерном вооружить суда, перевозящие грузы по Азовскому морю. Власти рекомендуют устанавливать на сухогрузы пулеметы и мобильные ракетные установки для защиты от украинских дронов. В июле власти власти запретили судам заходить в порт Новороссийска и выходить из него с полуночи до пяти утра из-за атак украинских беспилотников