В Новороссийском порту, крупнейшем в России, запретили ночное движение судов из-за атак дронов — Reuters

Российские власти временно запретили судам заходить в порт Новороссийска и выходить из него с полуночи до пяти утра из-за атак украинских беспилотников, пишет агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников в зерновой отрасли. По их словам, распоряжение было отдано устно, официальных документов перевозчикам не направляли. В остальное время порт работает в обычном режиме, ограничения пока не повлияли на отгрузку зерна.

Новороссийск — крупнейший российский порт по объему грузов. Через него проходит до трети экспорта российского зерна, кроме того, порт используется для поставок нефти, металлов и контейнерных грузов. После сообщения о ночных ограничениях сентябрьские фьючерсы на пшеницу на бирже Euronext выросли на 4,5%.

Несколькими днями ранее украинские беспилотники атаковали морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске во время погрузки нефти. Один из двух попавших под удар танкеров загорелся.

Новороссийск также может принять часть зерновых грузов, которые перенаправляют из Азовского моря, отмечает агентство. Ранее в этом месяце Россия приостановила движение по Азово-Донскому каналу, а пограничная служба ФСБ переставала принимать заявки на проход через Керченский пролив после серии атак на суда. Через Азовское море проходит до четверти российского экспорта пшеницы.

Ограничения вводятся на фоне усилившихся украинских атак на российские суда. На фоне этого число судов с включенным AIS в Азовском море сократилось более чем вдвое за две недели.