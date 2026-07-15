Число судов, передающих данные автоматической идентификационной системы (AIS) в Азовском море, резко сократилось в первой половине июля. Согласно данным аналитической компании Starboard Maritime Intelligence <отчет есть в распоряжении The Insider>, 30 июня в акватории работали 239 уникальных AIS-транспондеров, 11 июля — 98, а 12 июля — 93. Таким образом, за 12 дней число активных транспондеров снизилось примерно на 61%.

До начала июля показатель оставался относительно стабильным — на уровне 230–240. Затем началось постепенное снижение: 3 июля сигналы передавали 187 транспондеров, 6 июля — 196, 9 июля — 166, а 10 июля — 133. К концу периода оставшиеся сигналы были сосредоточены преимущественно возле портов, вдоль побережья и в Таганрогском заливе, а не в открытой части Азовского моря.

В Starboard уточняют, что число активных транспондеров не соответствует точному количеству судов, физически находящихся в акватории. AIS-сигналы могут подделываться или подавляться, а сами суда способны отключать транспондеры, не покидая море. Исследование учитывает уникальные устройства, передавшие хотя бы одну позицию в официальных границах Азовского моря за сутки.

Само по себе снижение не позволяет установить причину: суда могли покинуть акваторию, отключить AIS или перестать отображаться из-за помех. Однако аналитик Starboard Maritime Intelligence Марк Дуглас в разговоре с The Insider считает наиболее вероятным, что суда, которые не покинули Азовское море и не были потоплены, отключили транспондеры. Нечто похожее происходило в Персидском заливе, когда суда пытались избежать ударов со стороны Ирана, говорит аналитик.

Падение AIS-активности происходит на фоне усиления украинских атак на российское судоходство в Азовском море. По данным украинской стороны, с 6 по 15 июля были поражены 136 российских судов «теневого флота», из них 116 — в Азовском море и 20 — в Чёрном.

Командир Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди, известный под позывным Мадяр, отмечает, что его подразделения атакуют паромы и танкеры, используемые Россией для перевозки нефти и нефтепродуктов и обхода санкций. Удары регулярно наносятся по перевалочной инфраструктуре Крыма, движение через Керченский пролив остановлено, а разгрузка грузов сведена к минимуму.

«Паралич российского фидерного флота — „курьерских“ малых и средних плоскодонных танкеров длиной около 140 метров и дедвейтом примерно семь тысяч тонн, которые являются важной частью российского „теневого флота“, — фактически делает невозможным экспорт „черного золота“ с российских портовых нефтеперевалочных баз и наливных терминалов через Волго-Донской канал и Азовское море. Эти танкеры доставляют нефть к крупным танкерам, которые из-за своей осадки не могут пройти непосредственно к нефтяному терминалу или зайти в порт. Поэтому крупные суда вынуждены загружаться на рейде в Чёрном море, принимая нефть из танков таких „танкеров-курьеров“. Для загрузки одного крупного танкера требуется объем, перевозимый 12–15 такими постоянно курсирующими судами. Кроме того, уничтожение этих „червеобразных танкеров-верблюдов“ — а также буксиров, которые после поражения упорно тащат их по морю, — ограничивает доставку дефицитного бензина в Крым через узкое горлышко мелководного Азовского моря. В результате основным способом снабжения остаются автомобильные и железнодорожные цистерны, однако их перевозка также крайне опасна: автодороги и железнодорожные пути находятся под огневым контролем свободолюбивой украинской Птицы».

По оценке Института изучения войны (ISW), усиление ударов по судам в Азовском море стало новым этапом украинской кампании по изоляции аннексированного Крыма от российской логистической сети. Аналитики считают, что Украина пытается нарушить морские маршруты, используемые Россией прежде всего для перевозки нефтепродуктов и зерна, а также помешать Москве адаптироваться к ударам по наземным путям снабжения.

Азовское море служит важным транспортным коридором между Россией, оккупированными районами юга Украины и аннексированным Крымом. Через него перевозят топливо, нефтепродукты и сельскохозяйственные грузы.

Российские провоенные блогеры признавали, что защитить танкеры и другие суда от украинских беспилотников сложно, в том числе из-за отсутствия единой системы защиты судоходства. В ISW также указывали, что российская ПВО не успевает адаптироваться к быстро меняющимся способам применения дронов.