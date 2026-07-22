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Вторая крупнейшая контейнерная компания мира Maersk приостановила перевозки через украинский Черноморский рыбный порт из-за обстрелов

The Insider
Florence Lo / Reuters

Florence Lo / Reuters

Датская транспортно-логистическая компания Maersk временно приостановила морские перевозки через Черноморский рыбный порт в Одесской области. Перевозчик больше не может обслуживать это направление из-за «текущей ситуации», сообщили в компании. Ограничение будет действовать до отдельного уведомления.

Судно Medkon Mira, которое должно было доставить импортные грузы в Черноморск, перенаправят в румынский порт Констанца. Туда же планируется доставлять грузы, предназначенные для Черноморска и находящиеся сейчас в египетском Порт-Саиде либо следующие туда.

Клиенты, которых не устраивает выгрузка в Констанце, смогут запросить изменение пункта назначения. Дальнейшую перевозку грузов из Румынии в Украину необходимо согласовывать отдельно, включая маршруты, сроки и расходы.

Экспортные бронирования из Черноморска можно отменить без штрафа. Для контейнеров, уже доставленных в порт, Maersk предлагает перенести место погрузки в Констанцу с сохранением прежней ставки морского фрахта. Автомобильную доставку контейнеров из Украины в Румынию придется организовывать отдельно. Ограничение касается только Черноморского рыбного порта. Основной глубоководный порт Черноморска продолжает работать, отметили в министерстве инфраструктуры Украины.

Maersk — одна из крупнейших транспортных компаний мира, занимающаяся морскими и наземными перевозками, складской логистикой и управлением цепочками поставок. В мировом рейтинге контейнерных перевозчиков компания занимает второе место после швейцарской MSC. Совокупная вместимость эксплуатируемого Maersk флота составляет около 4,5 млн двадцатифутовых контейнеров.

Maersk прямо не назвала российские удары причиной приостановки сервиса. При этом РФ усилила атаки на украинские черноморские порты и торговые суда. Ранее крупный агрохолдинг Kernel также прекратил работу в основном порту Черноморска.

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