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Новости

РФ предложила субсидировать ж/д перевозки зерна, поскольку из-за атак украинских дронов отгрузка из азовских портов остановилась — Bloomberg

The Insider
Порт Таганрог. Фото: seaport.ru

Порт Таганрог. Фото: seaport.ru

Власти России предложили субсидировать железнодорожные перевозки зерна в альтернативные порты, поскольку из-за атак украинских беспилотников отгрузка из портов на Азовском море остановилась. Как пишет Bloomberg 23 июля, Минсельхоз РФ разослал трейдерам письма, в которых предлагает покрыть 90% затрат на перевозку зерна из Ростовской области в порты Чёрного и Балтийского морей.

По данным агентства, отгрузка из азовских портов, через которые обычно проходит около четверти российского экспорта зерна и масличных культур, не производится последние 11 дней. По словам трех участников рынка, трейдеры уже начали подавать заявки на субсидии, чтобы перевезти грузы в черноморский порт Новороссийск и балтийские порты Высоцк и Усть-Луга.

Россия — крупнейший экспортер зерна в мире, по оценкам на 2025–2026 годы на ее долю приходится 21% всего мирового экспорта.

Как писал 15 июля The Insider на основе данных аналитической компании Starboard Maritime Intelligence, количество судов, передающих данные AIS в Азовском море, резко сократилось в первой половине месяца. 30 июня в акватории работали 239 уникальных AIS-транспондеров, 11 июля — 98, а 12 июля — 93. Таким образом, за 12 дней число активных транспондеров снизилось примерно на 61%. По словам аналитика Starboard Maritime Intelligence Марка Дугласа, суда могут отключать AIS, чтобы избежать атак.

Падение AIS-активности зафиксировано на фоне усиления украинских атак на российское судоходство в Азовском море. По данным украинской стороны на 17 июля, за неполные две недели число атакованных судов в Азовском и Чёрном морях достигло 159.

22 июля власти Новороссийска (Краснодарский край) запретили судам заходить в порт и выходить из него в период с полуночи до пяти утра из-за угрозы атак беспилотников. Как сообщало Reuters, распоряжение властей было доведено до перевозчиков устно.

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