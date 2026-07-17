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Новости

ВСУ атаковали еще 12 судов в Черном море

The Insider
Фото: МАДЯР / Telegram

Фото: МАДЯР / Telegram

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил об ударах по 12 судам в Черном море. За неполные две недели число атакованных судов в Азовском и Черном морях достигло почти 160. 

В ночь на 17 июля под атаку попали 9 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз и 1 буксир. С 6 по 17 июля украинские военные подбили 159 судов: 117 — в Азовском море и 42 — в Черном. 

Бровди публикует видеоподтверждение ударов в ночь на пятницу, а также карту атакованных судов: все они были подбиты в районе Краснодарского края. 

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Бровди называет целью операции «необратимый паралич логистики нефти, топлива и грузов», которые поставляются в обход санкций: 

«Каждое самоходное судно [мы должны] превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую. [Важно] не допускать разливов нефти и загрязнения акватории, поэтому никаких пробоин»

На фоне ударов по нефтяным танкерам спутники уже зафиксировали в Азовском море многочисленные нефтяные загрязнения, которые возникли в последние недели. 

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