ВСУ атаковали еще 12 судов в Черном море

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил об ударах по 12 судам в Черном море. За неполные две недели число атакованных судов в Азовском и Черном морях достигло почти 160.

В ночь на 17 июля под атаку попали 9 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз и 1 буксир. С 6 по 17 июля украинские военные подбили 159 судов: 117 — в Азовском море и 42 — в Черном.

Бровди публикует видеоподтверждение ударов в ночь на пятницу, а также карту атакованных судов: все они были подбиты в районе Краснодарского края.