ВСУ атаковали еще 12 судов в Черном море

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил об ударах по 12 судам в Черном море. За неполные две недели число атакованных судов в Азовском и Черном морях достигло почти 160.
В ночь на 17 июля под атаку попали 9 сухогрузов, 1 танкер, 1 танкер-газовоз и 1 буксир. С 6 по 17 июля украинские военные подбили 159 судов: 117 — в Азовском море и 42 — в Черном.
Бровди публикует видеоподтверждение ударов в ночь на пятницу, а также карту атакованных судов: все они были подбиты в районе Краснодарского края.
Бровди называет целью операции «необратимый паралич логистики нефти, топлива и грузов», которые поставляются в обход санкций:
«Каждое самоходное судно [мы должны] превратить в дрейфующую по морю баржу, слепую и глухую. [Важно] не допускать разливов нефти и загрязнения акватории, поэтому никаких пробоин»
На фоне ударов по нефтяным танкерам спутники уже зафиксировали в Азовском море многочисленные нефтяные загрязнения, которые возникли в последние недели.