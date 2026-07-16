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Спутники зафиксировали около 100 кв. км нефтяных загрязнений в Азовском море на фоне ударов по российскому судоходству — Greenpeace

The Insider
Иллюстрация к материалу

Спутниковые снимки Planet Labs, проанализированные Greenpeace Центральной и Восточной Европы, зафиксировали в Азовском море многочисленные нефтяные загрязнения, возникшие за последние несколько дней. На изображениях, сделанных 11–12 июля, видны горящий танкер и как минимум три крупных нефтяных пятна. Как рассказали аналитики Greenpeace The Insider, к 14 июля суммарная площадь загрязнения достигала примерно 100 кв. км.

Иллюстрация к материалу

По словам эксперта Greenpeace Центральной и Восточной Европы Дмитрия Маркина, Азовское море и до полномасштабного вторжения России регулярно подвергалось нефтяному загрязнению из-за интенсивной перевалки нефтепродуктов и высокой плотности судоходства. Однако война существенно увеличила как частоту подобных инцидентов, так и их масштаб.

«Азовское море сегодня испытывает значительное воздействие от нефтяного загрязнения, в том числе из-за разливов, связанных с начатой Россией войной. При этом важно понимать, что проблема возникла не только сейчас. Еще до начала полномасштабной войны акватория активно использовалась для транспортировки нефтепродуктов: здесь расположены несколько нефтяных терминалов, и интенсивное судоходство приводило к регулярному загрязнению воды. В условиях войны разливы стали происходить чаще, а их последствия намного масштабнее», — сказал Маркин.

Он отмечает, что экологические последствия для Азовского моря особенно серьезны из-за особенностей самого водоема. Азовское море — одно из самых мелководных в мире, а за последние годы его экосистема оказалась под сильным воздействием климатических изменений. Из-за сокращения речного стока и изменения климата соленость воды значительно выросла, что снижает устойчивость экосистемы к дополнительным нагрузкам.

«Экосистема Азовского моря уже находится в процессе глубоких изменений под воздействием климатического кризиса, поэтому она уже никогда не будет такой, какой была раньше. Сегодня речь может идти лишь о снижении последствий уже нанесенного ущерба и предотвращении новых загрязнений», — говорит эксперт.

По его словам, ситуация демонстрирует взаимосвязь между зависимостью от ископаемого топлива, климатическим кризисом и последствиями вооруженных конфликтов.

Удары по российскому судоходству

По данным украинской стороны, с 6 по 15 июля были поражены 136 российских судов, из которых 116 находились в Азовском море, еще 20 — в Черном море. 

Командир Сил беспилотных систем Украины Роберт Бровди (Мадяр) заявляет, что украинские подразделения наносят удары по паромам и танкерам, которые Россия использует для перевозки нефти и нефтепродуктов, а также для обхода международных санкций. По его словам, удары регулярно наносятся и по перевалочной инфраструктуре в Крыму, движение через Керченский пролив остановлено, а разгрузка грузов сведена к минимуму.

Азовское море остается одним из ключевых транспортных коридоров между Россией, оккупированными районами юга Украины и аннексированным Крымом. Через него перевозятся топливо, нефтепродукты и сельскохозяйственные грузы.

При этом российские провоенные блогеры ранее признавали, что защитить танкеры и другие суда от украинских беспилотников крайне сложно, в том числе из-за отсутствия единой системы защиты судоходства. Аналитики Института изучения войны (ISW) также отмечали, что российская система противовоздушной обороны не успевает адаптироваться к быстро меняющимся способам применения морских и воздушных беспилотников.

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