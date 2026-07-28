Российские власти предложили судовладельцам установить пулеметы и ракетные установки на сухогрузы с зерном в Азовском море — Bloomberg

Российские чиновники из военного и транспортного ведомства предложили судовладельцам и торговцам зерном вооружить суда, перевозящие грузы по Азовскому морю. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, власти рекомендуют устанавливать на сухогрузы пулеметы и мобильные ракетные установки для защиты от украинских дронов.

Рекомендации, с которыми ознакомился Bloomberg, включают также броню, мешки с песком, сетки для защиты от дронов. Кроме того, предполагается, что суда будут сопровождать военные с Калашниковыми, пока те не выйдут из опасной зоны.

Обычно через Азовское море проходило около четверти всех поставок зерна из России. Уже более двух недель отгрузка из азовских портов не производится из-за постоянных обстрелов, которым подвергаются суда, порты и другая морская инфраструктура. На этом фоне цены на на пшеницу достигли двухлетнего максимума, отмечает агентство.

Накануне, 27 июля, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что «не может идти речи» о том, чтобы вооружать гражданские суда, т.к. это запрещено международным морским правом. «Но то, что российский флот может принимать меры по защите, — да», — сказал Песков.

Ранее в июле Bloomberg писал, что власти России предложили субсидировать железнодорожные перевозки зерна в порты Черного и Балтийского морей, поскольку из-за атак украинских беспилотников отгрузка из портов на Азовском море остановилась.

Россия — крупнейший экспортер зерна в мире, по оценкам на 2025–2026 годы на ее долю приходится 21% всего мирового экспорта.