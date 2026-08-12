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Новости

После атаки дронов на Краснодарский начался пожар на территории крупнейшего российского порта Новороссийск

The Insider
Дым над портом Новороссийск. Фото: Supernova+

Дым над портом Новороссийск. Фото: Supernova+

Украинские дроны в ночь на 12 августа атаковали Краснодарский край. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, атаке подверглись Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. По его данным, погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок. В общей сложности 12 человек пострадали.

«В настоящее время известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. <...> Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек».

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Украинский мониторинговый канал Exilenova+ утверждает, что в Новороссийске успешно атакована портовая инфраструктура, нефтяные и зерновые объекты. Supernova+ сообщает о пожаре в районе порта Новороссийск — крупнейшего по грузообороту порта России.

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