После атаки дронов на Краснодарский начался пожар на территории крупнейшего российского порта Новороссийск

Украинские дроны в ночь на 12 августа атаковали Краснодарский край. Как сообщил губернатор Вениамин Кондратьев, атаке подверглись Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. По его данным, погибли два человека, в том числе восьмилетний ребенок. В общей сложности 12 человек пострадали.

«В настоящее время известно о падении обломков БПЛА на 21 жилой дом, в том числе многоквартирные, и на четыре предприятия. <...> Развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся порядка 90 человек».