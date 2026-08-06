Перевозчики, работающие в Черном море, массово вводят надбавки за военные риски. Эти надбавки в несколько раз превышают стоимость фрахта

Морские перевозчики, работающие на направлении Турция — Новороссийск (Краснодарский край), начали вводить надбавки из-за военных рисков. Как пишет «Коммерсантъ», такие надбавки уже появились у морских линий Alpha Shipping ($1 тысяча на TEU в направлении Новороссийска и $500 — в обратном), Marmed Container Services ($1 тысяча в обе стороны), M-Line ($750 на TEU для всех грузов, следующих через акваторию Чёрного моря).

В обычное время фрахт на этом направлении стоит $250–400 за 20-футовый контейнер. Таким образом, страховая надбавка может в несколько раз превышать стоимость самой перевозки.

Несколько компаний временно прекратили работу на этих маршрутах. Например, FESCO, чей контейнеровоз YANINA (IMO 9301304) был потоплен в ночь на 1 августа, и турецкая Ametist (AMT Denizcilik).

Глава логистической компании «Оптималог» Георгий Властопуло рассказал «Ъ», что через Новороссийск проходит более 1 млн TEU в год. «Можно [везти эти контейнеры] через Петербург, однако количество deep sea маршрутов на этом направлении невелико, а иностранных вообще нет. Поэтому, скорее всего, грузы на турецком направлении будут частично переориентироваться на Дальний Восток и на железную дорогу, а бóльшая часть будет рассматривать сухопутные маршруты, в том числе через Иран»,— считает Властопуло.

Ранее в августе Reuters со ссылкой на трейдеров сообщало, что стоимость перевозки российской нефти Urals из западных портов в Индию с середины июля выросла примерно на 50% из-за атак в Чёрном море. «Коммерсантъ» в то же время писал, что сократилось количество судов, перевозящих уголь через Чёрное море.

Российский союз экспортеров и производителей зерна заявил, что удары по судам и портовой инфраструктуре в Чёрном и Азовском морях нарушили экспорт зерна из России и Украины. В конце июля сообщалось, что три российских терминала на Чёрном море — два в порту Новороссийска и один в Тамани — ограничили прием грузовиков с зерном из-за риска атак на суда и перенаправления в черноморские порты зерна, ранее вывозимого по Азовскому морю.

Власти России предложили субсидировать железнодорожные перевозки зерна в альтернативные порты, поскольку из-за атак украинских беспилотников отгрузка из портов на Азовском море остановилась, писал Bloomberg. По данным агентства, Минсельхоз РФ разослал трейдерам письма, в которых предлагает покрыть 90% затрат на перевозку зерна из Ростовской области в порты Чёрного и Балтийского морей.