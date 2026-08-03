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В Черном море сократилось число судов, готовых перевозить уголь, из-за участившихся атак беспилотников — «Ъ»

The Insider
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Число доступных для экспорта угля судов в Черном море за прошедший месяц сократилось примерно на 20%. Причиной стали участившиеся атаки беспилотников в регионе. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». 

Число количество свободных балкеров — судов, перевозящих насыпные грузы, такие как уголь, — сократилось на 21% за месяц, или почти на треть (28%) год к году. В общей сложности грузы по-прежнему перевозят 97 судов. Такие данные приводят в Центре ценовых индексов (ЦЦИ).

Одной из причин стали сложности в страховании: страховые компании отказываются страховать суда, заходящие в Азово-Черноморский бассейн. Опасения рынка по поводу возможных проблем судоходства усилила атака на турецкий сухогруз Mv Reyhan Sari 22 июля, который шел с грузом угля из российского порта Тамань в турецкий Трабзон. 

Ожидается, что средне- и крупнотоннажные балкеры перейдут на работу в другие акватории. Малые суда ушли на отстой до того, как обстановка нормализуется. После атаки на Mv Reyhan Sari, как писал «Коммерсантъ» ранее, турецкие покупатели столкнулись с нехваткой предложения угля со стороны российских экспортеров.  

На этом фоне новые сделки с углем в Черном море на прошедшей неделе не заключались, отмечает газета. 

В июле Украина нарастила частоту ударов беспилотников по судам и портовой инфраструктуре в Черном и Азовском морях. Под удар в этом районе попали уже более 200 танкеров и других грузовых судов. Эти атаки уже нарушили экспорт зерна из России: при сохранении нынешней интенсивности атак российские поставки пшеницы могут сократиться на 30–35 млн тонн — такой объем соответствует примерно 15% мировой торговли этой культурой, писало агентство Reuters. 

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