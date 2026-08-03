Стоимость перевозки российской нефти в Индию выросла на 50% из-за атак в Черном море — Reuters

Стоимость перевозки российской нефти Urals из западных портов в Индию с середины июля выросла примерно на 50%. Судовладельцы избегают российских портов из-за атак на танкеры и возросших рисков в Чёрном море, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров.

Перевозка партии объемом около 100 тысяч тонн на танкере класса Aframax из Приморска в Индию теперь стоит около $13 млн. В середине июля фрахт обходился в $8–9 млн. Доставка 140 тысяч тонн нефти из Новороссийска на танкере Suezmax подорожала примерно с $10 млн до $15 млн.

По подсчетам Reuters, увеличение стоимости перевозки может сократить экспортные доходы России не менее чем на $5 с каждого барреля. Кроме того, дефицит доступных судов может ограничить рост поставок и привести к задержкам партий.

В июле Украина усилила атаки на танкеры и нефтяную инфраструктуру в Чёрном море. Несколько судов получили повреждения, а погрузку в Новороссийске и на терминале Каспийского трубопроводного консорциума временно приостанавливали. По словам одного из собеседников Reuters, многие судовладельцы отказываются заходить в российские порты, поскольку считают риски слишком высокими.

При этом в августе Россия рассчитывает увеличить экспорт нефти из портов Приморска, Усть-Луги и Новороссийска на 4% по сравнению с июлем — до примерно 2,7 млн баррелей в сутки. После атак на российские нефтеперерабатывающие заводы внутри страны перерабатывается меньше сырья, поэтому больше нефти остается для экспорта.

Спрос на российскую нефть в Азии остается высоким на фоне перебоев с поставками через Ормузский пролив. Однако повторные атаки и нехватка танкеров могут не позволить российским портам выйти на запланированные объемы. В июле экспорт из западных портов снизился до 2,6 млн баррелей в сутки из-за сбоев при погрузке в Новороссийске.