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Новости

Индия вызвала посла Украины после атаки на судно OMORFI в Черном море. Погиб один гражданин южноазиатской страны

The Insider
Yousef Hammoud / MarineTraffic

Yousef Hammoud / MarineTraffic

МИД Индии 27 июля вызвал посла Украины Олександра Полищука из-за атаки на торговое судно MV OMORFI, в результате которой погиб гражданин Индии. Послу передали «серьезную обеспокоенность» Нью-Дели и попросили довести ее до украинских властей:

«Министерство выразило серьезную обеспокоенность по поводу инцидента и самым решительным образом осудило подобные нападения на коммерческое судоходство, подчеркнув их негативное воздействие на безопасность морского судоходства, свободу судоходства и международную торговлю. Послу было предложено передать украинским властям серьезную обеспокоенность Индии по поводу нападений на торговые суда и подтвердить, что такие действия, которые ставят под угрозу жизни невинных гражданских моряков, неприемлемы и должны быть предотвращены».

По версии индийского МИД, OMORFI подверглось атаке 18 июля при переходе через Чёрное море, — «предположительно, в российских территориальных водах». На борту находились десять человек, включая троих граждан Индии. Один из них погиб, двое других не пострадали, говорится в заявлении министерства.

В первом сообщении об инциденте индийские власти не назвали сторону, ответственную за удар. Вызов именно украинского посла три дня спустя де-факто связал произошедшее с действиями Украины, однако Нью-Дели пока не опубликовал доказательств и не объяснил, как были установлены происхождение беспилотника и место атаки.

Индийский профсоюз Forward Seamen’s Union of India назвал погибшего старшим помощником капитана Сагаром Гуптой. По версии профсоюза, украинский беспилотник атаковал OMORFI 20 июля у Новороссийска. Это сообщение расходится с данными МИД Индии, который указывает 18 июля и не называет конкретный порт.

X (Twitter)https://twitter.com/FSUIINDIA/status/2080538050103513560

Анализ The Insider массива AIS-данных, предоставленных изданию мониторинговым сервисом Starboard, позволяет с высокой уверенностью установить, что речь идет о сухогрузе OMORFI с IMO 7900091. Судно направлялось в российский Темрюк, но утром 18 июля резко изменило курс к югу от Керченского пролива, замедлилось и перестало появляться в системе слежения. Последняя позиция находилась за пределами стандартной 12-мильной границы территориального моря и более чем в 100 километрах от Новороссийска.

Эти данные лучше согласуются с датой, указанной индийским МИД, однако не позволяют установить, где именно произошла атака и кто ее совершил. Украина в тот день сообщала об ударах по 13 неназванным судам в Чёрном и Азовском морях, но OMORFI среди целей не называла.

Это уже второй за шесть дней вызов дипломата одной из воюющих сторон в индийский МИД из-за гибели моряков. 21 июля ведомство вызвало временного поверенного в делах России Владимира Ладанова после российского удара по сухогрузу Golden Leo, вышедшему из Одессы. В результате атаки погибли четыре гражданина Индии.

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