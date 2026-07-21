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Новости

Индийские моряки погибли при российском ударе по сухогрузу. Временного поверенного в делах России вызвали в МИД страны

The Insider
Фото: Військово-Морські Сили ЗС України | UA Navy

Фото: Військово-Морські Сили ЗС України | UA Navy

Четыре индийских моряка погибли в результате удара России 19 июля по сухогрузу Golden Leo (IMO: 9181833), который шел под флагом Гвинеи-Бисау из порта Одессы. Это 21 июля подтвердил МИД Индии, куда был вызван временный поверенный в делах России Владимир Ладанов.

Вначале о вызове дипломата сообщили местные СМИ, затем соответствующее заявление появилось на официальном сайте ведомства:

«Сегодня временный поверенный в делах России господин Владимир Ладанов был вызван в МИД. Министерство выразило глубокую обеспокоенность и безоговорочное осуждение Индией атаки на коммерческое судно MV Golden Leo 19 июля 2026 года, которая привела к трагической гибели четырех граждан Индии».

В пресс-релизе добавляют, что такие нападения «подрывают безопасность и стабильность международной морской торговли». Временного поверенного в делах России попросили передать властям его страны, что удары по гражданским судам «недопустимы и должны быть исключены».

Днем ранее МИД Индии выпустил специальное заявление в связи с атакой на сухогруз. В нем Дели также осудил удары по гражданским судам, однако Москва в сообщении не упоминалась. Российские власти на это заявление никак не отреагировали.

Как отметила газета Hindustan Times, речь идет о первом случае гибели индийских моряков в ходе войны России с Украиной. Ранее в индийский МИД из-за обстрелов гражданских судов и гибели моряков вызывали послов США и Ирана. По данным Bloomberg, на торговых судах по всему миру работают более 310 тысяч индийских моряков. Индия — второй по величине поставщик кадров для мирового торгового флота.

В российско-украинской войне Индия официально придерживается нейтралитета. Тем не менее после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и введения западных санкций против России Индия наряду с Китаем стала одним из крупнейших покупателей российской нефти. Около 40% индийского импорта нефти приходится на РФ.

Из-за войны в Украине уже возникало напряжение между Москвой и Дели. С 2022 года в российские вооруженные силы обманом были рекрутированы несколько сотен граждан Индии. Десятки из них погибли. В ходе переговоров индийским властям удалось добиться увольнения из российской армии большинства своих граждан.

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