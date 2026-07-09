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Новости

Индия стала главным покупателем российской нефти, вытеснив Китай — Vortexa

The Insider
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Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морем. В июне на эту страну пришлось уже 59% российского морского нефтяного экспорта, тогда как Китай продолжил сокращать закупки. Об этом говорится в июньском отчете аналитической компании Vortexa <есть в распоряжении The Insider>.

По оценке аналитиков, российский морской экспорт нефти в июне достиг 4,2 млн баррелей в сутки, что стало максимальным показателем с начала 2026 года. И львиная доля экспорта приходится на Индию. Vortexa поясняет, что китайские НПЗ стали переключаться на более дешевые ближневосточные сорта нефти: импорт высокорисковой нефти в Китай в июне сократился на 25%, а независимые переработчики в провинции Шаньдун сократили загрузку мощностей, и закупка снизилась на 26%. Именно этот регион остается главным центром переработки российской, иранской и венесуэльской нефти в Китае. 

На этом фоне Индия продолжила увеличивать закупки российского сырья. По сравнению с маем поставки выросли еще на 27%. 

7 июля Reuters сообщал, что скидки на российскую нефть марки Urals в индийских портах выросли до более чем $10 за баррель относительно эталонной Brent. Это в три–десять раз больше, чем прошлым летом, когда Urals продавалась лишь на $1–3 дешевле Brent. Причиной стало ослабление спроса со стороны индийских нефтеперерабатывающих компаний и увеличение поставок альтернативной нефти. С марта по июнь Urals в Индии и Китае, напротив, торговалась с премией к Brent. 

Это было связано с перебоями поставок на фоне конфликта на Ближнем Востоке. После восстановления экспорта странами региона, в том числе Ираном, ситуация изменилась. Азиатские НПЗ получили больше вариантов для закупок, что снизило спрос на российскую нефть. 

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