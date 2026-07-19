Украина обвинила Россию в ударе по сухогрузу с зерном. Погибли пять моряков

По имеющейся AIS-истории нельзя установить, в какой именно украинский порт заходил Golden Leo, где на него погрузили зерно и по какому маршруту он выходил из зоны боевых действий.

Сулина находится у выхода из одноименного румынского канала и используется судами, которые идут к украинским дунайским портам, включая Измаил и Рени. Этот маршрут стал одним из путей вывоза украинского зерна после начала полномасштабной войны. Однако последняя известная точка Golden Leo не позволяет утверждать, что сухогруз действительно продолжил движение по Дунаю.

Параллельно Украина использует отдельный морской коридор к портам Одесса, Черноморск и Пивденный. Киев открыл его в 2023 году после выхода России из зерновой сделки. Маршрут проходит по западной части Черного моря вблизи побережья Румынии и Болгарии.

ВМС Украины назвали владельца Golden Leo турецким. Данные Starboard и судовых сервисов показывают более сложную структуру: зарегистрированным владельцем указана Ocean Grace Shipping Ltd, а коммерческим и техническим оператором — Friends Shipping Co SA. Последняя расположена в турецком Мерсине и занимается перевозкой зерна, угля, удобрений и других насыпных грузов.

Удар по Golden Leo произошел на фоне эскалации боевых действий в Черном и Азовском морях. 17 июля российские беспилотники повредили три иностранных гражданских судна в порту Николаева. На одном из них погибли двое украинцев.

Одновременно Украина с начала июля наносит удары по российским танкерам, сухогрузам и буксирам в Азовском море. Командующий украинскими Силами беспилотных систем Роберт Бровди отчитался уже о поражении более 150 судов. Москва называет эти атаки терроризмом и пиратством.

После атак Россия ограничила вход и выход судов из Азовского моря через Керченский пролив и Азово-Донской канал. Через этот маршрут проходит около четверти российского зернового экспорта.

Боевые действия уже затронули зерновой экспорт обеих стран. По данным украинского аграрного союза, из-за российских ударов пропускная способность черноморских портов Украины сократилась примерно с шести до четырех миллионов тонн зерна в месяц. Через порты Одесской области проходит более 90% украинского аграрного экспорта.