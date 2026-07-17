Украинские войска продвигаются к Каменскому южнее Запорожья, заявленное поражение российского Ту-95 на аэродроме. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На константиновском направлении фиксируется увеличение зоны устойчивого контроля ВС РФ в окрестностях Константиновки

На покровском направлении российские военные продолжают «просачиваться» к Доброполью и Дружковке

На запорожском направлении украинские войска продвигаются в сторону Каменского к югу от Запорожья

СБУ провела задержания по делу о детонации боеприпасов на складах в Вишневом в Киевской области

При налетах на российские суда в акваториях Чёрного и Азовского морей используются БПЛА с «машинным зрением»

Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 233 199 человек

При атаке на аэродром Саки на Крымском полуострове украинские дроны могли запускать с аэростата

Заявляется о поражении на военном аэродроме Энгельс-2 стратегического бомбардировщика Ту-95

Обстановка на фронте

На харьковском направлении российские военные малыми группами проникают в приграничную Казачью Лопань.

Исследователь под ником Playfra отметил на карте маршруты «просачивания» российских военных в приграничную Казачью Лопань. Он отметил, что штурмовики достигают уже примерно 60% населенного пункта, а СОУ перебросили туда неназванные подразделения. Также исследователь пишет, что на этом участке ВС РФ не применяют FPV-дроны, что позволяет свободно осуществлять логистику.

На константиновском направлении фиксируется увеличение зоны устойчивого контроля ВС РФ в окрестностях Константиновки.

В DeepState зафиксировали увеличение российской зоны контроля в районе Иванополья к юго-востоку от Константиновки. Вся южная часть Иванополья оказалась оккупирована, в то же время значительная часть населенного пункта остается в «серой зоне».

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что ситуация в Константиновке близка к критической: российские военные «просачиваются» по флангам на Осыково и Молочарку, а центр города оказался в «серой зоне». По его словам, оборону города спасает от коллапса только удержание украинских позиций в Часовом Яре и в районе Русина Яра, которые также подвергаются атакам.

На покровском направлении российские военные продолжают «просачиваться» к Доброполью и Дружковке.

Украинский военнослужащий Александр Солонько пишет, что российские военные продолжают наступать на Доброполье и Дружковку, «просачиваясь» через «зеленку». По мнению Солонько, именно Доброполье выступает ключом к захвату оставшейся части Донецкой области, поэтому ВС РФ продолжают перебрасывать туда подкрепления. Кроме того, пишет военный, захват Доброполья откроет дорогу в тыл Краматорского оборонного пояса. По его сведениям, помимо «инфильтраций», российская сторона активно применяет КАБ и масштабирует количество беспилотных расчетов в тактической зоне, а также совершенствует методы борьбы с украинскими БПЛА.

На запорожском направлении украинские войска продвигаются в сторону Каменского к югу от Запорожья.

Украинский OSINT-ресурс In Factum обращает внимание на геопривязку видео ударов по украинским позициям, из которой следует, что пехота СОУ вошла на северные окраины Плавней на подступах к Каменскому. Российский военблогер Анатолий Радов уточняет, что это произошло почти неделю назад.

Владимир Зеленский назначил врио главы СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны и пообещал сделать ставку на дальнобойные удары и продолжить ряд инициатив, начатых при отправленном в отставку Михаиле Фёдорове. Тем временем в Киеве и других городах в пятницу продолжились начавшиеся накануне протесты с требованием вернуть Фёдорова на пост министра и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, конфликт с которым стал одной из причин отставки.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 июля 138 средств воздушного нападения: 130 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (115 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены), семи авиационных ракет Х-59 / Х-69 (пять были сбиты) и одной противорадиолокационной ракеты Х-31П (не достигла цели). Зафиксированы попадания двух ракет и восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в пяти локациях.

В результате удара КАБ по Запорожью накануне погибли три человека, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Разрушены и повреждены жилые дома и нежилые здания.

По информации ГСЧС, в тот же день в поселке Высокий в пригороде Харькова в результате удара БПЛА один человек погиб, еще пятеро пострадали. Удар пришелся по гражданскому предприятию, загорелось трехэтажное здание.

Также накануне по Одессе был нанесен ракетный удар — два человека погибли, еще десять пострадали, в том числе трое детей. Повреждены жилые дома и транспортные средства.