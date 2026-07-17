Украинские войска продвигаются к Каменскому южнее Запорожья, заявленное поражение российского Ту-95 на аэродроме. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении фиксируется увеличение зоны устойчивого контроля ВС РФ в окрестностях Константиновки
- На покровском направлении российские военные продолжают «просачиваться» к Доброполью и Дружковке
- На запорожском направлении украинские войска продвигаются в сторону Каменского к югу от Запорожья
- СБУ провела задержания по делу о детонации боеприпасов на складах в Вишневом в Киевской области
- При налетах на российские суда в акваториях Чёрного и Азовского морей используются БПЛА с «машинным зрением»
- Русская служба Би-би-си и издание «Медиазона»: в войне против Украины с российской стороны погибли 233 199 человек
- При атаке на аэродром Саки на Крымском полуострове украинские дроны могли запускать с аэростата
- Заявляется о поражении на военном аэродроме Энгельс-2 стратегического бомбардировщика Ту-95
Обстановка на фронте
На харьковском направлении российские военные малыми группами проникают в приграничную Казачью Лопань.
Исследователь под ником Playfra отметил на карте маршруты «просачивания» российских военных в приграничную Казачью Лопань. Он отметил, что штурмовики достигают уже примерно 60% населенного пункта, а СОУ перебросили туда неназванные подразделения. Также исследователь пишет, что на этом участке ВС РФ не применяют FPV-дроны, что позволяет свободно осуществлять логистику.
На константиновском направлении фиксируется увеличение зоны устойчивого контроля ВС РФ в окрестностях Константиновки.
В DeepState зафиксировали увеличение российской зоны контроля в районе Иванополья к юго-востоку от Константиновки. Вся южная часть Иванополья оказалась оккупирована, в то же время значительная часть населенного пункта остается в «серой зоне».
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников сообщает, что ситуация в Константиновке близка к критической: российские военные «просачиваются» по флангам на Осыково и Молочарку, а центр города оказался в «серой зоне». По его словам, оборону города спасает от коллапса только удержание украинских позиций в Часовом Яре и в районе Русина Яра, которые также подвергаются атакам.
На покровском направлении российские военные продолжают «просачиваться» к Доброполью и Дружковке.
Украинский военнослужащий Александр Солонько пишет, что российские военные продолжают наступать на Доброполье и Дружковку, «просачиваясь» через «зеленку». По мнению Солонько, именно Доброполье выступает ключом к захвату оставшейся части Донецкой области, поэтому ВС РФ продолжают перебрасывать туда подкрепления. Кроме того, пишет военный, захват Доброполья откроет дорогу в тыл Краматорского оборонного пояса. По его сведениям, помимо «инфильтраций», российская сторона активно применяет КАБ и масштабирует количество беспилотных расчетов в тактической зоне, а также совершенствует методы борьбы с украинскими БПЛА.
На запорожском направлении украинские войска продвигаются в сторону Каменского к югу от Запорожья.
Украинский OSINT-ресурс In Factum обращает внимание на геопривязку видео ударов по украинским позициям, из которой следует, что пехота СОУ вошла на северные окраины Плавней на подступах к Каменскому. Российский военблогер Анатолий Радов уточняет, что это произошло почти неделю назад.
Владимир Зеленский назначил врио главы СБУ Евгения Хмару исполняющим обязанности министра обороны и пообещал сделать ставку на дальнобойные удары и продолжить ряд инициатив, начатых при отправленном в отставку Михаиле Фёдорове. Тем временем в Киеве и других городах в пятницу продолжились начавшиеся накануне протесты с требованием вернуть Фёдорова на пост министра и отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, конфликт с которым стал одной из причин отставки.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 17 июля 138 средств воздушного нападения: 130 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (115 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены), семи авиационных ракет Х-59 / Х-69 (пять были сбиты) и одной противорадиолокационной ракеты Х-31П (не достигла цели). Зафиксированы попадания двух ракет и восьми БПЛА в семи локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
В результате удара КАБ по Запорожью накануне погибли три человека, сообщил глава ОВА Иван Фёдоров. Разрушены и повреждены жилые дома и нежилые здания.
По информации ГСЧС, в тот же день в поселке Высокий в пригороде Харькова в результате удара БПЛА один человек погиб, еще пятеро пострадали. Удар пришелся по гражданскому предприятию, загорелось трехэтажное здание.
Также накануне по Одессе был нанесен ракетный удар — два человека погибли, еще десять пострадали, в том числе трое детей. Повреждены жилые дома и транспортные средства.
По информации Николаевской областной прокуратуры, утром портовая инфраструктура Николаева подверглась атаке беспилотников. В результате были повреждены три гражданских судна под иностранными флагами, находившиеся у причалов портовых предприятий. На борту одного из иностранных судов погибли два гражданина Украины.
Также утром из-за атаки беспилотника на Днепровский район Херсона погибла местная жительница, сообщил глава местной ОВА Александр Прокудин. По сведениям главы городской военной администрации Ярослава Шанько, пострадали пять человек.
СБУ задержала руководителей одного из оборонных предприятий по делу о детонации боеприпасов на складах в Вишневом в Киевской области. Согласно материалам дела, гендиректор предприятия ненадлежаще организовал производственно-хозяйственную деятельность, не обеспечил выполнения требований пожарной безопасности и нормативно-правовых актов по хранению боеприпасов и взрывчатых веществ. Его заместитель допустил размещение боеприпасов в непригодных для этого складских помещениях в непосредственной близости от жилой застройки, что привело к гибели и травмированию людей, а также уничтожению и повреждению имущества гражданских лиц.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 16 июля 117 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 17 июля были перехвачены 243 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
При обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области из РСЗО накануне погибла женщина. Ракета упала на территории частного дома, где она проживала. Супруг погибшей получил ранение голени — он находится в тяжелом состоянии. Повреждены три частных дома, газовая труба и ЛЭП.
В тот же день «мэр» оккупированной Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате атаки дронов один человек погиб, еще двое пострадали. «Гражданский объект уничтожен полностью», — написал Приходько.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди заявил о поражении минувшей ночью 12 судов в акватории Чёрного моря и опубликовал карту диспозиции российских танкеров во время ударов. Множественные взрывы фиксировались в Керчи, предположительно, удары пришлись по нефтебазе и железнодорожному вокзалу.
Z-канал «Военный Осведомитель» обратил внимание, что судя по элементам интерфейса на вчерашнем видео «Мадяра», в украинских беспилотниках стала использоваться система «машинного зрения».
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 14 июля по 20:00 15 июля стало известно как минимум о 27 погибших и 183 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. За сутки с 20:00 15 июля по 20:00 16 июля погибли 26 и пострадали 117 мирных жителей. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Русской службе Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров на основе сообщений в открытых источниках удалось установить имена 233 199 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину.
В Центре специального назначения «Омега» Нацгвардии Украины отчитались о поражении российского бомбардировщика Су-24М на военном аэродроме Саки в Крыму. Z-канал «Военный Осведомитель» считает, что самолет скорее всего был списан и играл роль приманки, однако отмечает, что теперь украинцы способны поражать такие цели в 180 км от ЛБС. Военный аналитик и ветеран ВСУ Дмитрий Путята предполагает, что пуск был осуществлен с аэростата.
В СБУ заявили об уничтожении российского стратегического бомбардировщика Ту-95 на аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области. По информации спецслужбы, в результате удара БПЛА у самолета полностью оторвало хвостовую часть.
Вооружения и военная техника
Американская компания Rogers продолжает поставлять в Россию через Китай основы для печатных плат, которые в том числе используются в РЛС для ЗРК С-400 и С-500 и истребителей семейства «Су», выяснил The Insider.
О главных событиях войны 16 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ ведут бои в «серой зоне» на южно-донецком направлении, отставка министра обороны Украины Фёдорова. Что происходит на фронте
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