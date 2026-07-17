Ламинаты американской компании Rogers, используемые при изготовлении военных радаров и глушилок, продолжают поступать в Россию через Китай

В Россию продолжают поступать основы для печатных плат американской корпорации Rogers, которые используются, в частности, в производстве военных радаров и глушилок. The Insider и Nordsint выяснили, что продукция поставляется через китайских посредников.

Rogers — общепризнанный мировой лидер среди производителей основ для печатных плат. Ее материалы, так называемые ламинаты, практически незаменимы для мощной радиоэлектроники в СВЧ и миллиметровом диапазонах. Особенно критично зависят от нее радары систем ПВО. В обычных дронах ламинат от Rogers также считается предпочтительным материалом для блока связи. Лист высококачественного ламината Rogers 30×45 см может стоить 100 тысяч рублей. AGC и Isola — две другие фирмы, выпускающие продукцию сравнимого класса, — в последнее время практически не были представлены на российском рынке, судя по таможенным данным.

Уже в 2023 году профессионалы жаловались, что в России стало сложно достать материалы Rogers, некоторые компании перестали брать заказы на платы на их основе, потому что на складе нет соответствующих ламинатов. Инженерам приходилось использовать китайские аналоги, не всегда соответствующие по качеству.

Ламинаты Rogers в течение длительного времени заказывала в Россию компания «Электрейд-М». До начала полномасштабной войны с Украиной ламинаты Rogers также заказывало по «белому» каналу (напрямую от производителя) ООО «Аделантест», которое было официальным дистрибьютором. Сейчас таможенные трансакции «Аделантест» с ламинатами Rogers не видны, однако компания до сих пор активно рекламирует эту продукцию, предлагая ее под заказ (время поставки составляет три-пять недель). При этом на сайте «Аделантест» можно найти свежие, за 2025–2026 годы, объявления о выставках с участием менеджеров корпорации Rogers, что нельзя назвать широко известной информацией. Это свидетельствует в пользу того, что разрыв между продукцией Rogers и Россией не вполне состоялся. Как минимум, «Аделантест» получает полную и оперативную информацию о новинках продаж и участии Rogers в отраслевых выставках.

Продавцами с китайской стороны выступал в последнее время ряд китайских фирм-посредников или небольших производителей собственных ламинатов: Shenzhen Viafine-Tech, Your Source International, Jinan Hope Wish Photoelectronic Technology. В России «Электрейд-М» имеет в каталоге широкий ассортимент товаров Rogers. Каталоги других российских магазинов также содержат продукцию Rogers. При этом на сайтах продавцов встречаются рекомендации, чем можно заменить Rogers.