ВСУ ведут бои в «серой зоне» на южно-донецком направлении, отставка министра обороны Украины Фёдорова. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На сумском направлении сообщается об успехах российских военных на севере Сумской области

На южно-донецком направлении украинские военные ведут бои в «серой зоне» рядом с рекой Мокрые Ялы

На запорожском направлении российские десантники продвинулись в районе Щербаков и Малых Щербаков

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров уходит в отставку — исполнять его обязанности будет врио главы СБУ Евгений Хмара

В результате удара дроном погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев

Reuters — украинские налеты вывели из строя до 40% общей мощности нефтепереработки в России

Состоялся обмен телами погибших военных: в Украину передано 501 тело, в Россию — 31 тело

В ЕС разрешили Украине потратить €5,9 млрд на закупку комплектующих для дронов в КНР

Обстановка на фронте

На сумском направлении сообщается об успехах российских военных на севере Сумской области.

«Военкор» Юрий Котенок пишет, что ВС РФ вошли в Уланово и ведут бои в районе Толстодубово на севере Сумской области. Согласно информации DeepState, Уланово и Толстодубово полностью контролируются СОУ и отстоят от «серой зоны» на 5 км и 2 км, соответственно.

На южно-донецком направлении украинские военные ведут бои в «серой зоне» рядом с рекой Мокрые Ялы.

Украинский OSINT-ресурс In Factum обратил внимание на геопривязку удара украинского дрона по российской РСЗО «Град». По его мнению, если принять во внимание дальность стрельбы в 20 км, то получится, что зона, которую может обстреливать установка, приходится в основном на территорию, обозначенную как зона контроля ВС РФ. Автор ресурса делает вывод, что, скорее всего, в полосе вдоль реки Мокрые Ялы как минимум идут бои.

На запорожском направлении российские десантники продвинулись в районе Щербаков и Малых Щербаков.

Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские десантники продвинулись в районе Щербаков и Малых Щербаков, тогда как украинские бойцы продолжают попытки полностью восстановить контроль над Степногорском и закрепились в Плавнях.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров покидает свой пост, сообщил он сам в соцсетях. Фёдоров опубликовал список достижений на посту из 22 пунктов и пожалел, что недостаточно увольнял противников изменений и не сумел построить культуру ответственности за принятые решения. По информации издания Financial Times, причиной отставки послужили борьба Фёдорова с коррупционными схемами на госзакупках, конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вокруг стратегии ведения войны и излишняя популярность, вызвавшая опасения Зеленского. И.о. министра обороны Украины назначен врио председателя СБУ Евгений Хмара.

Украинский канал «КАРТОГРАФ ✙ ЗСУ» публикует инфографику, из которой следует, что в период, когда Фёдоров занимал пост министра обороны, российские войска несли наибольшие потери на квадратный километр захваченной территории.

По всей Украине прошли акции протеста с требованием оставить Фёдорова на посту министра обороны. Свое возмущение выразили многие представители украинского гражданского общества, в частности волонтер Сергей Стерненко и Сергей «Флеш» Бескрестнов, которые с приходом Фёдорова стали советниками министра. Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал в отставку со своего поста. Сам Михаил Фёдоров провел брифинг для СМИ, где открыто обвинил Сырского в интригах против него и попытке расколоть страну. В проекте DeepState потребовали уволить Сырского с поста главкома ВСУ.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 16 июля 164 средств воздушного нападения: пяти барражирующих боеприпасов типа «Бандероль», 146 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (129 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены), восьми баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 (три были сбиты), четырех крылатых ракет Х-22 / Х-32 (не достигли целей) и одной противорадиолокационной ракеты Х-31П. Зафиксированы попадания пяти баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, одной ракеты Х-31П и 16 БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в семи локациях.

В Сумах число пострадавших в результате удара КАБ накануне достигло 21, сообщил глава ОВА Олег Григоров. Четверо пострадавших, среди которых 16-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии.

Глава ОВА Иван Фёдоров сообщил о трех погибших и пятнадцати раненых в результате сброса КАБ на Запорожье накануне.

Украинский дрон также атаковал намедни служебный автомобиль, в котором находился главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев — он погиб. Яковлев — уроженец Украины и работал на ЗАЭС до ее оккупации. После захвата ЗАЭС и Энергодара он подписал контракт с «Росатомом» и получил гражданство РФ.

Мужчина погиб при ударе дронов по сельскохозяйственному предприятию в Баштанском районе в Николаевской области, заявили в ГСЧС накануне.

В Киеве в результате ракетного обстрела минувшей ночью два человека погибли и пятеро получили ранения, в том числе ребенок, сообщили в ГСЧС. Удары пришлись по складским помещениям в Святошинском районе и нежилому зданию в Дарницком районе, возникли пожары, которые удалось быстро ликвидировать. Минобороны РФ отчиталось о поражении промышленного предприятия логистической компании ПАО «Рапид», осуществляющего сборку БПЛА и хранение комплектующих для их производства, и склада хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1». На основе спутниковых снимков NASA FIRMS пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» пришел к выводу, что в Киеве прошедшей ночью наблюдалось два очага пожаров: первый — на территории логистического терминала компании «Рапид» в Дарницком районе, и второй — на логистическом терминале компании «ДСВ-Логистика» в Святошинском районе.

По оценке украинского мониторингового канала monitorwar, при ударе по Киеву было применено от двух до четырех ракет ОТРК «Искандер» (все сбиты) и от шести до восьми ракет ЗРК С-400 (сбиты от двух до четырех).

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 15 июля 155 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 16 июля были перехвачены 375 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

БПЛА атаковали Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, из-за прилета дронов повреждения получила «гражданская инфраструктура» в Энгельсе. Согласно информации областного Минздрава, три человека пострадали. Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, а на военном аэродроме Энгельс-2, который находится в двух километрах от здания, начался пожар. Это подтверждается OSINT-анализом издания. Официального подтверждения информации о пожаре на военном аэродроме нет.