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Новости

ВСУ ведут бои в «серой зоне» на южно-донецком направлении, отставка министра обороны Украины Фёдорова. Что происходит на фронте

The Insider
#Военная сводка
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В сегодняшней сводке:

  • На сумском направлении сообщается об успехах российских военных на севере Сумской области
  • На южно-донецком направлении украинские военные ведут бои в «серой зоне» рядом с рекой Мокрые Ялы
  • На запорожском направлении российские десантники продвинулись в районе Щербаков и Малых Щербаков
  • Министр обороны Украины Михаил Фёдоров уходит в отставку — исполнять его обязанности будет врио главы СБУ Евгений Хмара
  • В результате удара дроном погиб главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев
  • Reuters — украинские налеты вывели из строя до 40% общей мощности нефтепереработки в России
  • Состоялся обмен телами погибших военных: в Украину передано 501 тело, в Россию — 31 тело
  • В ЕС разрешили Украине потратить €5,9 млрд на закупку комплектующих для дронов в КНР

Обстановка на фронте

На сумском направлении сообщается об успехах российских военных на севере Сумской области.

«Военкор» Юрий Котенок пишет, что ВС РФ вошли в Уланово и ведут бои в районе Толстодубово на севере Сумской области. Согласно информации DeepState, Уланово и Толстодубово полностью контролируются СОУ и отстоят от «серой зоны» на 5 км и 2 км, соответственно.

На южно-донецком направлении украинские военные ведут бои в «серой зоне» рядом с рекой Мокрые Ялы.

Украинский OSINT-ресурс In Factum обратил внимание на геопривязку удара украинского дрона по российской РСЗО «Град». По его мнению, если принять во внимание дальность стрельбы в 20 км, то получится, что зона, которую может обстреливать установка, приходится в основном на территорию, обозначенную как зона контроля ВС РФ. Автор ресурса делает вывод, что, скорее всего, в полосе вдоль реки Мокрые Ялы как минимум идут бои.

На запорожском направлении российские десантники продвинулись в районе Щербаков и Малых Щербаков.

Российский военблогер Анатолий Радов сообщает, что российские десантники продвинулись в районе Щербаков и Малых Щербаков, тогда как украинские бойцы продолжают попытки полностью восстановить контроль над Степногорском и закрепились в Плавнях.

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров покидает свой постсообщил он сам в соцсетях. Фёдоров опубликовал список достижений на посту из 22 пунктов и пожалел, что недостаточно увольнял противников изменений и не сумел построить культуру ответственности за принятые решения. По информации издания Financial Times, причиной отставки послужили борьба Фёдорова с коррупционными схемами на госзакупках, конфликт с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским вокруг стратегии ведения войны и излишняя популярность, вызвавшая опасения Зеленского. И.о. министра обороны Украины назначен врио председателя СБУ Евгений Хмара.

Украинский канал «КАРТОГРАФ ✙ ЗСУ» публикует инфографику, из которой следует, что в период, когда Фёдоров занимал пост министра обороны, российские войска несли наибольшие потери на квадратный километр захваченной территории.

По всей Украине прошли акции протеста с требованием оставить Фёдорова на посту министра обороны. Свое возмущение выразили многие представители украинского гражданского общества, в частности волонтер Сергей Стерненко и Сергей «Флеш» Бескрестнов, которые с приходом Фёдорова стали советниками министра. Заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров подал в отставку со своего поста. Сам Михаил Фёдоров провел брифинг для СМИ, где открыто обвинил Сырского в интригах против него и попытке расколоть страну. В проекте DeepState потребовали уволить Сырского с поста главкома ВСУ.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 16 июля 164 средств воздушного нападения: пяти барражирующих боеприпасов типа «Бандероль», 146 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (129 БПЛА — 85% — были сбиты или подавлены), восьми баллистических ракет «Искандер-М»/С-400 (три были сбиты), четырех крылатых ракет Х-22 / Х-32 (не достигли целей) и одной противорадиолокационной ракеты Х-31П. Зафиксированы попадания пяти баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, одной ракеты Х-31П и 16 БПЛА в 15 локациях, а также падение обломков в семи локациях.

В Сумах число пострадавших в результате удара КАБ накануне достигло 21, сообщил глава ОВА Олег Григоров. Четверо пострадавших, среди которых 16-летний подросток, находятся в тяжелом состоянии.

Глава ОВА Иван Фёдоров сообщил о трех погибших и пятнадцати раненых в результате сброса КАБ на Запорожье накануне.

Украинский дрон также атаковал намедни служебный автомобиль, в котором находился главный инженер Запорожской АЭС Александр Яковлев — он погиб. Яковлев — уроженец Украины и работал на ЗАЭС до ее оккупации. После захвата ЗАЭС и Энергодара он подписал контракт с «Росатомом» и получил гражданство РФ.

Мужчина погиб при ударе дронов по сельскохозяйственному предприятию в Баштанском районе в Николаевской области, заявили в ГСЧС накануне.

В Киеве в результате ракетного обстрела минувшей ночью два человека погибли и пятеро получили ранения, в том числе ребенок, сообщили в ГСЧС. Удары пришлись по складским помещениям в Святошинском районе и нежилому зданию в Дарницком районе, возникли пожары, которые удалось быстро ликвидировать. Минобороны РФ отчиталось о поражении промышленного предприятия логистической компании ПАО «Рапид», осуществляющего сборку БПЛА и хранение комплектующих для их производства, и склада хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1». На основе спутниковых снимков NASA FIRMS пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» пришел к выводу, что в Киеве прошедшей ночью наблюдалось два очага пожаров: первый — на территории логистического терминала компании «Рапид» в Дарницком районе, и второй — на логистическом терминале компании «ДСВ-Логистика» в Святошинском районе.

По оценке украинского мониторингового канала monitorwar, при ударе по Киеву было применено от двух до четырех ракет ОТРК «Искандер» (все сбиты) и от шести до восьми ракет ЗРК С-400 (сбиты от двух до четырех).

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 15 июля 155 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря. В ночь на 16 июля были перехвачены 375 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским и Ставропольским краями, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.

БПЛА атаковали Саратовскую область, сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, из-за прилета дронов повреждения получила «гражданская инфраструктура» в Энгельсе. Согласно информации областного Минздрава, три человека пострадали. Astra со ссылкой на местных жителей пишет, что один из беспилотников попал в многоэтажный жилой дом, а на военном аэродроме Энгельс-2, который находится в двух километрах от здания, начался пожар. Это подтверждается OSINT-анализом издания. Официального подтверждения информации о пожаре на военном аэродроме нет.

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Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил о массовой атаке беспилотников на регион. По его словам, из-за прилета БПЛА погиб мужчина, еще четверо местных жителей получили ранения. В каком населенном пункте жили пострадавшие, не сообщается.

Astra пишет, что украинские дроны нанесли удар по товарно-сырьевому парку компании «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле, там начался пожар. Комплекс используется для хранения нефти и нефтепродуктов, он служит главным логистическим узлом «Славнефти-ЯНОС». Ранее на выезде из Ярославля в сторону Москвы приостановили движение транспорта «для обеспечения безопасности». НПЗ в Ярославле — пятое по мощности нефтепереработки предприятие в России. В год он может перерабатывать 15,7 млн тонн нефти. Сегодняшняя атака на этот НПЗ стала по меньшей мере седьмой с начала года.

Ночью атакован оккупированный Шахтерск в Донецкой области. По информации украинских каналов, (12) загорелась нефтебаза. Генштаб ВСУ подтвердил атаку. 

Крупнейший производитель мяса в Крыму остановил работу мясокомбината из-за блэкаута и проблем с логистикой.

Спутниковые снимки Planet Labs, проанализированные Greenpeace Центральной и Восточной Европы, зафиксировали в Азовском море несколько крупных нефтяных пятен и горящий танкер. По оценке аналитиков Greenpeace, которой они поделились с The Insider, к 14 июля общая площадь загрязнения достигла около 100 км².

По информации врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, нанесен ракетный удар по поселку Суземка — в результате погибли пятнадцатилетняя девочка и ее бабушка. Еще одна жительница поселка получила ранения. Один жилой дом полностью уничтожен, еще четыре повреждены.

В Белгородской области во время атаки получили ранения пять человек, в том числе двое подростков, сообщили в местном оперштабе.

В СБУ сообщили, что поразили в Чёрном море безэкипажными катерами «Мамай» два танкера «теневого флота», которые ранее были замечены в транспортировке российской сырой нефти. Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди, в свою очередь, отчитался о поражении 11 российских судов, в том числе 5 танкеров: 10 в Чёрном море и 1 — в Азовском.

Как отмечают источники Reuters, в России выведено из строя около 40% нефтепереработки. Эта ситуация сохранится по меньшей мере еще два месяца, даже если не будет новых ударов по НПЗ. В связи с этим российские нефтяные компании просят Индию увеличить поставки бензина в РФ. Также один из источников издания отметил, что в случае продолжения украинских ударов импортировать в Россию придется не только бензин, но и дизельное топливо.

Потери

16 июля состоялся очередной обмен телами погибших военнослужащих. Украинской стороне были переданы тела 501 погибшего военного, российской — 31 тело. Всего за весь период Россия передала 24 404 тела погибших украинских военнослужащих, Украина — 1 854 российских.

Вооружения и военная техника

По данным Financial Times, в ЕС разрешили Украине потратить €5,9 млрд из ранее предоставленного кредита на закупку в КНР запчастей для дронов, которые европейские страны не в состоянии оперативно поставить. Также Евросоюз выделил еще  €1 млрд на закупку и производство БПЛА. Также было заключено соглашение, которое предполагает развертывание в Европе площадок по производству украинских беспилотников.

Британская компания BAE Systems отправила Украине первую партию заготовок для артиллерийских стволов калибров 105 мм и 155 мм, производство которых было восстановлено в Великобритании спустя два десятилетия.

О главных событиях войны 15 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Под контролем ВС РФ остается не более 50 кв. км Днепропетровской области, в Азовском море стало вдвое меньше судов. Что происходит на фронте

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