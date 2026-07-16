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Новости

Крупнейший производитель мяса в Крыму остановил мясокомбинат из-за блэкаута и проблем с логистикой

The Insider
Цех «Дружбы народов» до блэкаута

Цех «Дружбы народов» до блэкаута

Крупнейший производитель мяса в аннексированном Крыму, агрохолдинг «Дружба народов» остановил работу мясокомбината в селе Петровка Красногвардейского района. Об этом The Insider сообщили сотрудники предприятия.

По словам собеседников, официально о закрытии предприятия не объявлялось, однако основное производство было остановлено 28 июня. Работники связывают это с резким ростом стоимости топлива, нарушением логистики и продолжающимся уже около месяца отсутствием электроснабжения в Петровке. «Топливо сильно подорожало, логистика стала невыгодной. Но главное — у нас в Петровке света нет уже месяц», — рассказали сотрудники предприятия.

«Дружба народов» является крупнейшим на полуострове производителем свинины, курятины, колбас и мясных полуфабрикатов. В 2025 году выручка компании составила 1,59 млрд рублей, чистая прибыль — 147,9 млн рублей.

Закрытие уже сказалось на рынке. Из-за запрета движения грузовых автомобилей по Крымскому мосту, атак на сухопутный маршрут и высокой стоимости перевозок доставка рефрижератора с мясом из Ростовской области обходится примерно в 500 тысяч рублей. Покупатели сообщают о сокращении ассортимента мясной продукции в магазинах, а цены меняются практически ежедневно.

До аннексии Крыма агрохолдинг принадлежал украинскому бизнесмену Юрию Косюку. В 2017 году его приобрела московская УК «Оптима-Финанс», которую СМИ связывали с окружением Дмитрия Медведева и главы Росгвардии Виктора Золотова. В 2018 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщал, что «Дружба народов» стала монопольным поставщиком Росгвардии и продавала ей продукцию по ценам выше рыночных. В 2022 году холдинг перешел под контроль бывшего губернатора Краснодарского края Александра Ткачева.

Подробнее о происходящем в Крыму — в материале The Insider «Остров Крым: без электричества, туристов и топлива крымский бизнес разоряется и закрывается».

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