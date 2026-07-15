Под контролем ВС РФ остается не более 50 кв. км Днепропетровской области, в Азовском море стало вдвое меньше судов. Что происходит на фронте

OSINT-исследователь Клеман Молен пишет , что ситуация для СОУ на Славянском участке продолжает ухудшаться. По его оценке, обширные промзоны и шахты позволяют ВС РФ эффективнее накапливать пехоту для атак, тогда как украинская логистика всё больше страдает из-за постоянных ударов по Славянску и Краматорску, которые также угрожают снабжению Лимана.

Ситуация на плацдарме для СОУ продолжает ухудшаться за счет превосходства ВС РФ в живой силе и обилия «зеленки» и городской застройки, которые позволяют укрываться от дронов, констатирует Машовец. Тем не менее он отмечает, что ВС РФ несут большие потери в наступлении и одновременно испытывают трудности с пополнением, а бои за Купянск и Купянск-Узловой потребуют ввода дополнительных сил и средств, в то время как другие силы действующей на этом участке российской группировки войск «Запад» заняты атаками на Лиман (до 2016 года — Красный Лиман) и Боровую.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает ( 1 , 2 , 3 , 4 , 5 ), что ВС РФ по-прежнему стремятся ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол и достигли определенных тактических успехов. По мнению Машовца, план российского командования состоит в том, чтобы рассечь плацдарм на две части, продвинувшись до Купянска-Узлового, а затем ликвидировать их поочередно, начиная с северной части, в том числе заняв восточную часть Купянска. Обозреватель сообщает, что российским военным удалось нарастить присутствие в Куриловке и северо-восточной части Ковшаровки, «просачиваясь» с позиций западнее Песчаного. Также отдельным штурмовикам удалось проникнуть в Купянск с северо-востока, тогда как попытки «просачивания» в западную часть города, по сведениям обозревателя, оказались безуспешны.

В этом году российское командование намеревается захватить Николаевку и высоты вокруг Рай-Александровки, чтобы взять под огневой контроль логистику Славянска и начать битву за город в будущем году, делает вывод Молен по концентрации российских авиаударов. Также в последнее время российские военные стали всё чаще «просачиваться» в сторону Краматорска и снимать «флаговтыки» за каналом Северский Донец — Донбасс, однако пока им не удается там закрепиться. В целом на этот участок приходится больше всего территориальных потерь СОУ в этом году, так как наряду с Константиновкой он представляет собой направление главного удара российского наступления.

На южно-донецком направлении под уверенным контролем ВС РФ остается не более 50 кв. км Днепропетровской области.

Исследователь под ником Playfra комментирует появившуюся накануне информацию DeepState об украинских успехах в Днепропетровской области. Он прогнозирует, что бо́льшая часть территории, над которой ВС РФ утратили контроль, останется в «серой зоне», пока ВС РФ не утратят возможность туда «просачиваться», но в то же время отмечает, что в DeepState обнародовали далеко не все сведения об успехах СОУ. По его оценке, под уверенным контролем ВС РФ остается не более 50 кв. км Днепропетровской области.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на геопривязку видео российского удара по украинской позиции в районе Поддубного. Авторы канала делают вывод о продвижении СОУ примерно на 1 км. Вчерашнее обновление DeepState не касалось Поддубного — на карте проекта село остается под контролем ВС РФ, хотя и граничит с «серой зоной».

Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 6 по 12 июля ВС РФ захватили 28 кв. км территории Украины (за неделю до этого площадь оккупированной территории увеличилась на 17 кв. км, еще неделей ранее — на 16 кв. км). Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте выросло на 9% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 155 в день.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 15 июля 124 средств воздушного нападения: 122 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (101 БПЛА — 81% — был сбит или подавлен) и двух авиационных ракет Х-59 / Х-69 (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания ракет и 28 БПЛА в 19 локациях, а также падение обломков в семи локациях.

Три человека погибли, еще 17 пострадали в результате обстрела Сум накануне вечером. Предположительно, использовались кассетные боеприпасы, заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Накануне БПЛА нанесли удары по двум торговым судам у берегов Одесской области. Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, атакованные суда шли по морскому коридору вдоль западного берега Чёрного моря под флагами Танзании и Либерии. 11 человек эвакуировали на берег, трое в результате ударов пострадали. Telegram-канал «Одесса INFO» уточняет, что погиб член экипажа судна ATLAS BEY, которое следовало под флагом Танзании из Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск) в Турцию с грузом шрота. По информации канала, по судну был нанесен удар «Шахедами», на борту начался пожар. Также, по сведениям ОВА, накануне в неназванном порту было атаковано гражданское судно под флагом Маршалловых островов — начался пожар, два человека погибли. Российские военные отчитались об атаке на «три сухогруза на рейде порта Одесса», «задействованных в интересах ВСУ». Также утверждалось, что атакованы «инфраструктура» и пять резервуаров с горючим в порту Южный под Одессой.

Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате ракетного удара прошедшей ночью по Одессе. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести, уточнил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Поврежден многоэтажный жилой дом. В Минобороны РФ заявили об ударах по портам Одесса, Черноморск и Днепро-Бугский.

Два человека пострадали в результате атаки на АЗС в Житомирской области. Сергей «Флеш» Бескрестнов предполагает, что для нанесения этого удара использовался ретранслятор, установленный в Беларуси, поскольку пораженная заправка находилась в 260 км от российской границы, что слишком далеко для прямого радиоканала.

По информации ГСЧС, один человек погиб при атаке БПЛА в Черниговской области. Повреждены жилой дом и легковой автомобиль.

АЗС в Харькове начали закрывать антидроновыми сетками.