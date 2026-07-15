Под контролем ВС РФ остается не более 50 кв. км Днепропетровской области, в Азовском море стало вдвое меньше судов. Что происходит на фронте
В сегодняшней сводке:
- На купянском направлении фиксируются тактические успехи ВС РФ в районе украинского плацдарма на левом берегу Оскола
- На Северском выступе ухудшается положение украинских войск на подступах к Славянску
- На южно-донецком направлении под уверенным контролем ВС РФ остается не более 50 кв. км Днепропетровской области
- Балаклавская ТЭС под Севастополем получила серьезные повреждения после украинского налета
- После начала кампании ударов БПЛА количество судов с включенным AIS в Азовском море сократилось вдвое
- Российская военная полиция заставляет бойцов ездить пристегнутыми даже в районах активности вражеских FPV-дронов
- Сообщается о поражении украинским FPV-дроном вертолета Ми-28 в Белгородской области
- Зеленский — до конца 2026 года из Франции будут получены два комплекса SAMP/T
Обстановка на фронте
На купянском направлении фиксируются тактические успехи ВС РФ в районе украинского плацдарма на левом берегу Оскола.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5), что ВС РФ по-прежнему стремятся ликвидировать украинский плацдарм на левом берегу реки Оскол и достигли определенных тактических успехов. По мнению Машовца, план российского командования состоит в том, чтобы рассечь плацдарм на две части, продвинувшись до Купянска-Узлового, а затем ликвидировать их поочередно, начиная с северной части, в том числе заняв восточную часть Купянска. Обозреватель сообщает, что российским военным удалось нарастить присутствие в Куриловке и северо-восточной части Ковшаровки, «просачиваясь» с позиций западнее Песчаного. Также отдельным штурмовикам удалось проникнуть в Купянск с северо-востока, тогда как попытки «просачивания» в западную часть города, по сведениям обозревателя, оказались безуспешны.
Ситуация на плацдарме для СОУ продолжает ухудшаться за счет превосходства ВС РФ в живой силе и обилия «зеленки» и городской застройки, которые позволяют укрываться от дронов, констатирует Машовец. Тем не менее он отмечает, что ВС РФ несут большие потери в наступлении и одновременно испытывают трудности с пополнением, а бои за Купянск и Купянск-Узловой потребуют ввода дополнительных сил и средств, в то время как другие силы действующей на этом участке российской группировки войск «Запад» заняты атаками на Лиман (до 2016 года — Красный Лиман) и Боровую.
На Северском выступе ухудшается положение украинских войск на подступах к Славянску.
OSINT-исследователь Клеман Молен пишет, что ситуация для СОУ на Славянском участке продолжает ухудшаться. По его оценке, обширные промзоны и шахты позволяют ВС РФ эффективнее накапливать пехоту для атак, тогда как украинская логистика всё больше страдает из-за постоянных ударов по Славянску и Краматорску, которые также угрожают снабжению Лимана.
В этом году российское командование намеревается захватить Николаевку и высоты вокруг Рай-Александровки, чтобы взять под огневой контроль логистику Славянска и начать битву за город в будущем году, делает вывод Молен по концентрации российских авиаударов. Также в последнее время российские военные стали всё чаще «просачиваться» в сторону Краматорска и снимать «флаговтыки» за каналом Северский Донец — Донбасс, однако пока им не удается там закрепиться. В целом на этот участок приходится больше всего территориальных потерь СОУ в этом году, так как наряду с Константиновкой он представляет собой направление главного удара российского наступления.
На южно-донецком направлении под уверенным контролем ВС РФ остается не более 50 кв. км Днепропетровской области.
Исследователь под ником Playfra комментирует появившуюся накануне информацию DeepState об украинских успехах в Днепропетровской области. Он прогнозирует, что бо́льшая часть территории, над которой ВС РФ утратили контроль, останется в «серой зоне», пока ВС РФ не утратят возможность туда «просачиваться», но в то же время отмечает, что в DeepState обнародовали далеко не все сведения об успехах СОУ. По его оценке, под уверенным контролем ВС РФ остается не более 50 кв. км Днепропетровской области.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» обратил внимание на геопривязку видео российского удара по украинской позиции в районе Поддубного. Авторы канала делают вывод о продвижении СОУ примерно на 1 км. Вчерашнее обновление DeepState не касалось Поддубного — на карте проекта село остается под контролем ВС РФ, хотя и граничит с «серой зоной».
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал по карте DeepState, что за прошедшую неделю с 6 по 12 июля ВС РФ захватили 28 кв. км территории Украины (за неделю до этого площадь оккупированной территории увеличилась на 17 кв. км, еще неделей ранее — на 16 кв. км). Тот же ресурс подсчитал на основе сводок Генштаба ВСУ, что число боестолкновений на фронте выросло на 9% по сравнению с предыдущей неделей, составив в среднем 155 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 15 июля 124 средств воздушного нападения: 122 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (101 БПЛА — 81% — был сбит или подавлен) и двух авиационных ракет Х-59 / Х-69 (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания ракет и 28 БПЛА в 19 локациях, а также падение обломков в семи локациях.
Три человека погибли, еще 17 пострадали в результате обстрела Сум накануне вечером. Предположительно, использовались кассетные боеприпасы, заявил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Накануне БПЛА нанесли удары по двум торговым судам у берегов Одесской области. Как сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер, атакованные суда шли по морскому коридору вдоль западного берега Чёрного моря под флагами Танзании и Либерии. 11 человек эвакуировали на берег, трое в результате ударов пострадали. Telegram-канал «Одесса INFO» уточняет, что погиб член экипажа судна ATLAS BEY, которое следовало под флагом Танзании из Черноморска (до 2016 года — Ильичёвск) в Турцию с грузом шрота. По информации канала, по судну был нанесен удар «Шахедами», на борту начался пожар. Также, по сведениям ОВА, накануне в неназванном порту было атаковано гражданское судно под флагом Маршалловых островов — начался пожар, два человека погибли. Российские военные отчитались об атаке на «три сухогруза на рейде порта Одесса», «задействованных в интересах ВСУ». Также утверждалось, что атакованы «инфраструктура» и пять резервуаров с горючим в порту Южный под Одессой.
Три человека погибли, еще трое получили ранения в результате ракетного удара прошедшей ночью по Одессе. Пострадавшие госпитализированы в состоянии средней тяжести, уточнил глава городской военной администрации Сергей Лысак. Поврежден многоэтажный жилой дом. В Минобороны РФ заявили об ударах по портам Одесса, Черноморск и Днепро-Бугский.
Два человека пострадали в результате атаки на АЗС в Житомирской области. Сергей «Флеш» Бескрестнов предполагает, что для нанесения этого удара использовался ретранслятор, установленный в Беларуси, поскольку пораженная заправка находилась в 260 км от российской границы, что слишком далеко для прямого радиоканала.
По информации ГСЧС, один человек погиб при атаке БПЛА в Черниговской области. Повреждены жилой дом и легковой автомобиль.
АЗС в Харькове начали закрывать антидроновыми сетками.
Z-канал «Военный Осведомитель» поделился подборкой ударов беспилотниками «Герань-2» и «Герань-4» под управлением операторов 50-й отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» по подстанциям, АЗС, складским помещениям, системам связи, подвижному железнодорожному составу и грузовому транспорту.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 14 июля 252 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Тверской, Калужской, Тульской, Орловской, Рязанской, Ростовской областями, Краснодарского краем, Московским регионом, Крымским полуостровом, Адыгеей и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 15 июля были перехвачены 93 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Здание Балаклавской ТЭС в Севастополе после атаки накануне получило серьезные повреждения, следует из анализа издания Astra. На фото из соцсетей видны следы пожара, выбитые окна и поврежденные конструкции. Украинский канал «Крымский ветер» утверждает, что повреждены охладительные турбины станции и потребуется серьезный ремонт.
На побережье Азовского моря выбросило нефтепродукты. В районе загрязнения ввели локальный режим ЧС. Выбросы подтвердили в Темрюкском районе и Приморско-Ахтарском округе, расположенных примерно в 100 км друг от друга. Источник нефтепродуктов власти не назвали. За несколько дней до обнаружения загрязнения беспилотники несколько раз атаковали нефтяные объекты и суда в Азовском море. Власти сообщали о пожарах на нефтебазах и территории морского порта Таганрога.
Тем временем количество судов с включенным AIS в Азовском море сократилось более чем вдвое с момента начала кампании украинских ударов БПЛА, следует из отчета аналитической компании Starboard Maritime Intelligence. Еще 30 июня в акватории работали 239 уникальных AIS-транспондеров, 11 июля — 98, а 12 июля — 93. Таким образом, за 12 дней число активных транспондеров снизилось примерно на 61%. Как утверждают украинские военные, с 6 по 15 июля были поражены 136 российских судов, из них 116 в Азовском и 20 — в Чёрном морях.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался об атаках на 20 судов в Чёрном море, из них 17 танкеров. «Военный Осведомитель» отмечает, что украинские дроны стали бить не в ходовые рубки, а в верхние палубы танкеров, чтобы вызвать возгорание груза.
Шесть мирных жителей пострадали (1, 2, 3) минувшей ночью и утром в Белгородской области от ударов БПЛА.
Керчь и ряд районов в аннексированном Крыму обесточены после атаки БПЛА, сообщили (1, 2) «власти». В девяти районах Крыма ограничена подача воды.
Мобилизованный автор канала «Vault 8. Убежище №8» сообщает, что военная полиция на севере Луганской области требует от российских военных ездить с пристегнутыми ремнями под угрозой перевода в пехоту, хотя так гораздо сложнее покинуть машину при приближении FPV-дрона.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 13 июля по 20:00 14 июля стало известно как минимум о 12 погибших и 90 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Мадяр опубликовал кадры поражения российского вертолета Ми-28 FPV-дроном, как сообщается, в Белгородской области. Из комментария Бровди следует, что вертолет был сбит, однако Z-каналы утверждают (1, 2), что он пострадал незначительно и смог вернуться на аэродром.
Вооружения и военная техника
Концерн Rheinmetall впервые поставил Украине партию дальнобойных артиллерийских боеприпасов с нового завода в Унтерлюсе, в частности, дальнобойные снаряды RH1412. Заказ на «пятизначное число» боеприпасов планируется завершить к концу 2026 года.
Франция передаст Украине еще два ЗРК SAMP/T уже в этом году, сообщил Владимир Зеленский по итогам встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
О главных событиях войны 14 июля 2026 года — в предыдущей сводке: DeepState нанес на карту успехи ВСУ в Днепропетровской области, поражен российский патрульный корабль «Изумруд». Что происходит на фронте
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