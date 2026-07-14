DeepState нанес на карту успехи ВСУ в Днепропетровской области, поражен российский патрульный корабль «Изумруд». Что происходит на фронте

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 14 июля 145 средств воздушного нападения: 135 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (108 БПЛА — 80% — были сбиты или подавлены), восьми баллистических ракет «Искандер-М» (пять сбиты) и двух авиационных ракет Х-59 / Х-69 (обе сбиты). До этого в последний раз о перехвате баллистических ракет сообщалось 2 июля 2026 года. Зафиксированы попадания одной баллистической ракеты и 25 БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков в 10 локациях.

Во время тушения пожара на коммерческом судне в Одесской области, которое попало под обстрел накануне, нашли тела еще двух погибших членов экипажа, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Таким образом, всего в результате атаки погибли пять человек, пострадали — 10, семеро из которых были госпитализированы.

Шесть человек, в том числе 11-летний ребенок пострадали накануне в результате атаки на поселок Солоницевка в Харьковской области, сообщили в ОВА.

Накануне вечером нанесен удар по больнице в Херсоне, пострадали по меньшей мере 11 человек, семеро из которых — сотрудники медучреждения, сообщила Херсонская областная прокуратура.

Минувшей ночью Киев вновь подвергся атаке. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе по двум адресам зафиксированы попадания в складские помещения, возникли пожары. По его словам, в Дарницком районе была обнаружена воронка рядом со школой — в здании выбило окна, также в результате падения обломков горели автомобили. В ГСЧС заявили, что все пожары потушены. Там уточнили, что в Дарницком районе повреждения получило вспомогательное здание на территории одной из школ-интернатов. В Минобороны РФ заявили, что в результате ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования» и БПЛА в Киеве «поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов».

Женщина погибла, мужчина получил ранения в результате атаки на гражданский автомобиль в Запорожском районе, сообщил утром глава ОВА Иван Фёдоров.

«Военкор» Владимир Романов демонстрирует, как заявляется, последствия ударов российскими реактивными БПЛА по припортовым нефтяным терминалам в Белярах и Визирке в Одесской области.

В результате обстрелов в ночь на 11 и 12 июля портовые активы агрохолдинга «Кернел» понесли значительные разрушения, и их деятельность приостановлена. «Повреждено оборудование для погрузки и разгрузки, инфраструктура терминалов, а также линии электроподключения. Разрушены и повреждены силосы для зерна и емкости для подсолнечного масла, что привело к блокировке, а также просыпанию и потере качества около 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что благодаря принятым мерам безопасности никто из сотрудников не пострадал.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 13 июля 146 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 14 июля были перехвачены 288 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Башкортостаном и акваториями Азовского и Чёрного морей.

Сызранский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», с 12 июля полностью прекратил переработку нефти после атаки беспилотников.

Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки нефтебаз в Вязниках в Ставропольском крае. Он отмечает, что в населенном пункте находится две нефтебазы: 12 июля ВСУ ударили по одной из них, а 13 июля — по другой. Крутов отмечает, что вследствие удара на первой нефтебазе уничтожены по меньшей мере четыре резервуара с топливом. Оценить масштабы повреждений на второй не представлялось возможным из-за густого дыма.

Минувшей ночью дроны поразили НПЗ в Башкортостане и Краснодарском крае. Глава Башкортостана Радий Хабиров утром 14 июля сообщил о пожаре в промзоне города Салават. По сведениям Astra и Exilenova+, горит предприятие компании «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.