DeepState нанес на карту успехи ВСУ в Днепропетровской области, поражен российский патрульный корабль «Изумруд». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении российские войска пытаются продвигаться к северо-западу от Покровска
- На южно-донецком направлении проект DeepState наконец-то нанес на карту успехи ВСУ в Днепропетровской области
- Украинская ПВО впервые со 2 июля 2026 года отчиталась о перехвате баллистических ракет
- Налеты украинских БПЛА на «Газпром нефтехим Салават» в Башкортостане и Афипский НПЗ в Краснодарском крае
- Роберт «Мадяр» Бровди — за последние девять дней в акватории Азовского моря поражены 116 судов
- Barents Observer — с 2024 года два десятка пусковых установок ЗРК С-300 и С-400 перебросили из района Северодвинска
- В порту Геленджика морским беспилотником потоплен российский патрульный корабль «Изумруд»
- Украина и европейские союзники создали Антибаллистическую коалицию по разработке совместной системы ПРО
Обстановка на фронте
На покровском направлении российские войска пытаются продвигаться к северо-западу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск).
В DeepState сообщают, что ВС РФ пытаются вытеснить оставшихся украинских военных из села Гришина к северо-западу от Покровска, а также «просочиться» в соседние Василевку и Новоалександровку, а также атакуют в направлении населенных пунктов южнее Доброполья. Вместе с тем, по оценке аналитиков, СОУ продолжают «ударно-поисковые работы», то есть выявление и уничтожение российских целей, в самом Покровске, в то время как украинское командование наконец перестало отдавать приказы на удержание позиций в черте города.
На южно-донецком направлении проект DeepState наконец-то нанес на карту успехи ВСУ в Днепропетровской области.
DeepState отмечает потерю ВС РФ устойчивого контроля в полосе шириной до 15 км и глубиной до 4–5 км преимущественно в Днепропетровской области к юго-востоку от Орестополя. В частности, сообщается о том, что противник «отброшен» от Малиевки, Сичневого (до 2024 — Январское), Новогеоргиевки и Запорожского, указанные населенные пункты помещены в «серую зону».
Со своей стороны обратим внимание, что аналитики DeepState нанесли на карту успехи украинских военных со значительной задержкой по времени (примерно в месяц как минимум), очевидно, исходя из соображений поддержания «информационной тишины» непосредственно во время проведения операций.
В свою очередь, украинский OSINT-ресурс In Factum обратил внимание на сообщение 425-го ОШП «Скеля» о продвижении в Днепропетровской области и на стыке с Донецкой и Запорожской областями и освобождении ряда населенных пунктов. Стоит отметить, что посты об этом, появившиеся в соцсетях полка, судя по всему, были удалены.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 14 июля 145 средств воздушного нападения: 135 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (108 БПЛА — 80% — были сбиты или подавлены), восьми баллистических ракет «Искандер-М» (пять сбиты) и двух авиационных ракет Х-59 / Х-69 (обе сбиты). До этого в последний раз о перехвате баллистических ракет сообщалось 2 июля 2026 года. Зафиксированы попадания одной баллистической ракеты и 25 БПЛА в 17 локациях, а также падение обломков в 10 локациях.
Во время тушения пожара на коммерческом судне в Одесской области, которое попало под обстрел накануне, нашли тела еще двух погибших членов экипажа, сообщил глава ОВА Олег Кипер. Таким образом, всего в результате атаки погибли пять человек, пострадали — 10, семеро из которых были госпитализированы.
Шесть человек, в том числе 11-летний ребенок пострадали накануне в результате атаки на поселок Солоницевка в Харьковской области, сообщили в ОВА.
Накануне вечером нанесен удар по больнице в Херсоне, пострадали по меньшей мере 11 человек, семеро из которых — сотрудники медучреждения, сообщила Херсонская областная прокуратура.
Минувшей ночью Киев вновь подвергся атаке. Мэр Виталий Кличко сообщил, что в Голосеевском районе по двум адресам зафиксированы попадания в складские помещения, возникли пожары. По его словам, в Дарницком районе была обнаружена воронка рядом со школой — в здании выбило окна, также в результате падения обломков горели автомобили. В ГСЧС заявили, что все пожары потушены. Там уточнили, что в Дарницком районе повреждения получило вспомогательное здание на территории одной из школ-интернатов. В Минобороны РФ заявили, что в результате ударов «высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования» и БПЛА в Киеве «поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов».
Женщина погибла, мужчина получил ранения в результате атаки на гражданский автомобиль в Запорожском районе, сообщил утром глава ОВА Иван Фёдоров.
«Военкор» Владимир Романов демонстрирует, как заявляется, последствия ударов российскими реактивными БПЛА по припортовым нефтяным терминалам в Белярах и Визирке в Одесской области.
В результате обстрелов в ночь на 11 и 12 июля портовые активы агрохолдинга «Кернел» понесли значительные разрушения, и их деятельность приостановлена. «Повреждено оборудование для погрузки и разгрузки, инфраструктура терминалов, а также линии электроподключения. Разрушены и повреждены силосы для зерна и емкости для подсолнечного масла, что привело к блокировке, а также просыпанию и потере качества около 45 тысяч тонн пшеницы и 9 тысяч тонн подсолнечного масла», — говорится в сообщении компании. Отмечается, что благодаря принятым мерам безопасности никто из сотрудников не пострадал.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 13 июля 146 беспилотников над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей. В ночь на 14 июля были перехвачены 288 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Башкортостаном и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Сызранский НПЗ, принадлежащий «Роснефти», с 12 июля полностью прекратил переработку нефти после атаки беспилотников.
Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов опубликовал спутниковые снимки нефтебаз в Вязниках в Ставропольском крае. Он отмечает, что в населенном пункте находится две нефтебазы: 12 июля ВСУ ударили по одной из них, а 13 июля — по другой. Крутов отмечает, что вследствие удара на первой нефтебазе уничтожены по меньшей мере четыре резервуара с топливом. Оценить масштабы повреждений на второй не представлялось возможным из-за густого дыма.
Минувшей ночью дроны поразили НПЗ в Башкортостане и Краснодарском крае. Глава Башкортостана Радий Хабиров утром 14 июля сообщил о пожаре в промзоне города Салават. По сведениям Astra и Exilenova+, горит предприятие компании «Газпром нефтехим Салават» — один из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» на основе анализа снимков НПЗ в Салавате, сделанных в разное время, делает вывод о поражении установок первичной переработки нефти АВТ-6 и АВТ-4, общая мощность которых составляет 10 млн тонн в год.
Оперштаб Краснодарского края подтвердил пожар на Афипском НПЗ. В результате атаки были ранены два жителя Северского района Кубани. В окрестностях нефтезавода повреждены несколько частных домов и один многоквартирный. По сообщению чиновников, также пострадали здание на железнодорожной переправе и два неназванных предприятия.
Черный дым над Геленджиком в Краснодарском крае после атаки заметили местные жители, пишет Astra.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что с 12 по 13 июля вверенные ему подразделения поразили девять подстанций в Крыму и на других оккупированных территориях и пункт перетока энергомоста «Кубань — Крым». Также в Крыму были поражены ЗРК С-400 и «Тор», ЗРПК «Панцирь-С1» и две РЛС «Небо-У».
Также Бровди отчитался о поражении еще 11 судов в Азовском море: в ночь на 14 июля под удар попали пять танкеров, пять сухогрузов и один буксир. В общей сложности в этой акватории за последние девять дней подбили 116 гражданских судов.
В 422-м отдельном полку беспилотных систем Luftwaffe 17-го армейского корпуса ВСУ сообщили, что нанесли удары по железнодорожному мосту и энергообъекту. Где именно были нанесены удары, не уточняется.
Два человека погибли, четыре пострадали в результате атак на муниципалитеты оккупированной части Луганской области накануне, сообщил «глава» «ЛНР» Леонид Пасечник.
Ежедневной продажи бензина в Крыму и точного графика подачи электричества не будет, заявил «глава» региона. Есть населенные пункты, в которых электроэнергии не было более 12 дней, добавил чиновник. Telegram-канал «Крымский ветер» пишет, что в северных районах полуострова электроэнергии нет уже вторую неделю.
Между тем сообщается о поражении Балаклавской ТЭС — одной из двух крупнейших электростанций полуострова, на которой установлены турбины Siemens, ввезенные в Крым в обход санкций Евросоюза.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» опубликовал график атакованных объектов на территории РФ за 21 месяц. В августе 2025 года был достигнут стабильный уровень 40–50 ударов в месяц, который удерживается уже год. Зимнее снижение, отмечает автор, связано с неблагоприятной погодой.
В июле российские нефтеперерабатывающие заводы в среднем перерабатывали 3,91 млн баррелей сырой нефти в сутки — это самый низкий показатель с марта 2005 года, следует из данных британской фирмы EA Analytics, занимающейся анализом товарных и энергетических рынков.
Издание Barents Observer сообщает, что с 2024 года по крайней мере два десятка пусковых установок ЗРК С-300 и С-400 перебросили из Северодвинска, ослабив прикрытие района, где располагается производство российских атомных подводных лодок. В издании обратили внимание, что командир одного из дивизионов 1528-го зенитного ракетного полка, дислоцированного в районе Северодвинска, подполковник Владимир Спиридонов, погиб 30 апреля 2024 года в Крыму.
In Factum отмечает появление на капитанских мостиках судов в Азовском море антидроновых сеток. Автор канала сомневается, что такая мера поможет против БПЛА FP-2 с массой боевой части 100 кг.
Минтранс предпринимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики в связи с участившимися атаками ВСУ на гражданский флот в Азовском море, сообщили в пресс-службе ведомства. «Судовладельцами отрабатываются меры по защите флота. Капитанами портов ведется работа по совершенствованию трафика движения и сокращению времени обработки судов», — говорится в сообщении.
Волонтеры, занимающиеся доставкой гуманитарных грузов для российских военных в зону боевых действий, сообщили о сложностях с организацией поездок в связи с топливным кризисом, заметила «Вёрстка».
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 12 июля по 20:00 13 июля стало известно как минимум о 34 погибших и 153 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
В Службе внешней разведки Украины сообщили, что в России не выполнили полугодовой план набора контрактников, несмотря на ослабление медицинских требований к кандидатам. По информации ведомства, на начало июля подписали контракт 195 тысяч человек при плановом показателе 204,5 тысячи.
В Военно-морских силах ВСУ сообщили, что потопили российский патрульный корабль «Изумруд» с помощью БЭК Sargan-3000 в порту Геленджика. Корабль участвовал в захвате украинских катеров и рейдового буксира в Керченском проливе в 2018 году.
Вооружения и военная техника
Украина и девять европейских стран создали Антибаллистическую коалицию, которая займется совместной разработкой европейской системы противоракетной обороны, сообщается на сайте президента Франции. Кроме того, Макрон пообещал, что Франция предоставит Украине истребители Rafale F4, ЗРК SAMP/T NG и лицензии на производство крылатых ракет SCALP, противобаллистических ЗУР Aster 30 для SAMP/T и управляемых авиабомб AASM.
О главных событиях войны 13 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ утратили контроль над 55 кв. км на южно-донецком направлении, судоходство в Азовском море парализовано. Что происходит на фронте
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