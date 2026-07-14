ВМС Украины заявили о потоплении у Новороссийска корабля ФСБ «Изумруд», участвовавшего в захвате украинских кораблей в Керченском проливе

Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский пограничный сторожевой корабль ФСБ «Изумруд» неподалеку от Новороссийска. По утверждению украинских военных, корабль был потоплен с помощью морского безэкипажного комплекса Sargan-3000.

В ВМС Украины также заявили, что среди членов экипажа ПСКР «Изумруда» есть погибшие и раненые. Российская сторона на момент публикации эту информацию не комментировала. Независимого подтверждения уничтожения корабля и данных о потерях пока нет.

«Именно „Изумруд“ 25 ноября 2018 года участвовал в нападении на корабли ВМС Украины в Керченском проливе. Возмездие неизбежно. Продолжение следует», — говорится в сообщении украинских ВМС.

Инцидент в Керченском проливе

Пограничный корабль ФСБ «Изумруд» играл одну из ключевых ролей в преследовании и захвате трех украинских кораблей 25 ноября 2018 года. Утром того дня три корабля ВМС Украины направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. Россия заявила, что украинские корабли нарушили порядок прохода через пролив, который она называет своими территориальными водами, Украина настаивала, что заранее уведомила российскую сторону и имела право на свободный проход в соответствии с договором 2003 года, по которому Керченский пролив и Азовское море являлись общими внутренними водами двух стран. Киев также не признавал российские претензии на воды у побережья аннексированного Крыма.

Российские корабли попытались остановить украинскую флотилию, а затем под Крымским мостом было размещено крупное грузовое судно, перекрывшее проход в Азовское море. После примерно восьми часов ожидания украинские корабли развернулись и направились обратно в Одессу.

«Изумруд» и ПСКР «Дон» начали их преследовать, требуя остановиться и подавая звуковые, световые и пиротехнические сигналы. В процессе блокировки, по утверждению Генштаба ВС Украины, ПСКР «Изумруд» нанёс серьёзные повреждения ПСКР «Дон». Во время операции российские корабли несколько раз таранили буксир «Яны Капу». Затем «Изумруд» открыл предупредительный огонь, а позднее предупредил экипаж бронекатера «Бердянск», что будет стрелять на поражение. В 20:55 корабль открыл огонь по украинскому катеру.

Российская сторона утверждала, что обстрел произошел в пределах 12-мильной зоны у Крыма, которую Москва после аннексии полуострова считает своими территориальными водами. Однако расследователи Bellingcat пришли к выводу, что координаты, опубликованные самой ФСБ, указывают на нейтральные воды. Украина также заявляла, что российские силы открыли огонь уже после выхода украинских кораблей за пределы 12-мильной зоны.

После обстрела «Бердянск» остановился. Командир катера сообщил о раненых и запросил помощь. В результате трое украинских моряков получили ранения, все 24 члена экипажей были задержаны Россией. Они вернулись домой в рамках обмена в сентябре 2019 года. Захваченные корабли Россия передала Украине в ноябре того же года.