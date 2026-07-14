СМИ: Нанесен удар по одной из двух крупнейших ТЭС Крыма с турбинами Siemens, ввезенными в обход санкций. Севастополь частично обесточен

Часть аннексированного Севастополя осталась без электричества после ночного удара по Балаклавской ТЭС — одной из двух крупнейших электростанций полуострова, на которой установлены турбины Siemens, ввезенные в Крым в обход санкций Евросоюза. В городе ввели график «два часа со светом — шесть часов без», остановилось движение троллейбусов.

О «мощном прилете» по Балаклавской ТЭС сообщил Telegram-канал «Крымский ветер» со ссылкой на местных жителей. По словам подписчиков канала, удар пришелся по зданию станции: с одной стороны на нем образовались крупные вмятины, а с противоположной — конструкции выгнуло наружу, появились отверстия и были выбиты окна. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

Назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев подтвердил «масштабную атаку» на энергетическую инфраструктуру, однако не уточнил, какой именно объект был поврежден. «На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности», — написал он. По данным Развожаева, в ночь на 14 июля Севастополь дважды подвергся атаке беспилотников. Первая началась около 02:18. Российские власти утверждают, что в Балаклавском районе были уничтожены пять беспилотников. Вторая воздушная тревога была объявлена около 04:19. О пострадавших не сообщалось.

После атаки часть города осталась без электричества. Из-за ограниченных возможностей энергосистемы в Севастополе временно ввели график «два часа со светом — шесть часов без». По словам Развожаева, специалисты пытаются перестроить систему и задействовать доступные резервы, чтобы к вечеру сократить продолжительность отключений.

В «Севастопольэнерго» объяснили ограничения «технологическим нарушением». Без электричества остались потребители первой и второй очередей. Развожаев призвал жителей экономить заряд мобильных телефонов, не включать без необходимости мощные электроприборы и сократить потребление даже в часы подачи электричества. Предприятиям рекомендовали временно ограничить использование энергоемкого оборудования.

Из-за перебоев с энергоснабжением в городе остановили движение троллейбусов. На нескольких троллейбусных маршрутах запустили автобусы, остальные автобусные маршруты работают с увеличенными интервалами. Автовокзал и междугороднее автобусное сообщение, по данным местных властей, работают в штатном режиме.

Что такое Балаклавская ТЭС

Балаклавская ТЭС мощностью почти 497 МВт — одна из двух крупнейших электростанций аннексированного Крыма, наряду с Таврической ТЭС под Симферополем. Решение о строительстве обеих станций Россия приняла после аннексии полуострова в 2014 году. Они должны были снизить зависимость Крыма от поставок электроэнергии из материковой части Украины. Строительство приобрело особое значение после энергетического блэкаута осенью 2015 года, когда после подрыва опор ЛЭП в Херсонской области полуостров оказался практически полностью обесточен.

Первый энергоблок Балаклавской ТЭС начал постоянную генерацию в октябре 2018 года, второй подключили к сети в декабре. Официальная церемония ввода станции в эксплуатацию состоялась в марте 2019 года с участием Владимира Путина.

На Балаклавской и Таврической ТЭС установили четыре газовые турбины Siemens, ввезенные в аннексированный Крым в обход санкций Евросоюза. Оборудование изготовило совместное предприятие Siemens и российской компании «Силовые машины». Согласно контракту, турбины предназначались для строительства электростанции в Тамани, однако российские структуры впоследствии перевезли их на полуостров.

Siemens заявила, что была введена в заблуждение, и попыталась через российский суд добиться возврата оборудования и признания сделок недействительными. Суд отказал немецкому концерну. После того, как стало известно о перемещении турбин в Крым, Евросоюз ввел дополнительные санкции против трех российских компаний и трех физических лиц, причастных к запрещенной поставке оборудования.