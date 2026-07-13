ВС РФ утратили контроль над 55 кв. км на южно-донецком направлении, судоходство в Азовском море парализовано. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении российские военные продвигаются в северной части Константиновки
- На южно-донецком направлении ВС РФ утратили контроль примерно над 55 кв. км ранее занятой территории
- На запорожском направлении российским войскам не удается развивать наступление на запад от Гуляйполя
- На херсонском направлении сообщается о первой роботизированной десантной операции на Кинбурнской косе
- С 2 июля 2026 года украинская ПВО не сумела перехватить ни одной баллистической ракеты
- Судоходство в Азовском море парализовано непрерывными атаками украинских беспилотников
- Reuters: после серии налетов БПЛА на НПЗ производство бензина в России упало до уровня в 65% от спроса
- В соцсетях расходится видео с неудачным испытанием российской кустарной зенитной установки на базе авиационного пулемета
Обстановка на фронте
На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате Бачевска к северу от Сум.
Минобороны РФ заявило о захвате Бачевска на севере Сумской области. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт остается под контролем СОУ, однако практически вплотную примыкает к «серой зоне».
На харьковском направлении российские военные ведут «инфильтрацию» к юго-востоку от Волчанска.
Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российские военные активно «просачиваются» через реку Волчью в направлении Белого Колодезя к юго-востоку от Волчанска. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ уже ведут бои в Белом Колодезе и Юрченково, а также под Захаровкой. По информации DeepState, все эти населенные пункты уверенно контролируются украинскими силами.
На Северском выступе подразделения ВС РФ пытаются обойти Рай-Александровку с юга.
DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля к югу от Миньковки к востоку от Краматорска. Сама Миньковка частично оккупирована, а частично остается в «серой зоне».
Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что СОУ до сих пор удерживают Рай-Александровку к востоку от Славянска благодаря позициям на высотах на берегу Северского Донца, которые в то же время рискуют оказаться в оперативном окружении. С юга ВС РФ атакуют в направлении Малиновки и Тихоновки, пытаясь обойти Рай-Александровку с юга.
На константиновском направлении российские военные продвигаются в северной части Константиновки.
Украинский видеоблогер и военнослужащий 93-й ОМБр Андрей Бабичев рассказал, что СОУ удерживают те же позиции в Константиновке, что и месяц назад, однако российские штурмовики «просачиваются» до Алексеево-Дружковки и атакуют Степановку, которая находится в «серой зоне».
Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку очередного российского «флаговтыка» в Константиновке и сделал вывод о расширении российской зоны контроля на севере города.
Исследователь под ником Playfra подчеркивает, что ВС РФ пока не взяли Константиновку, однако пишет, что российские бойцы пытаются закрепляться и «просачиваться» в городе — в частности, они были замечены в районе Новосëловки на севере Константиновки и на южной окраине Алексеево-Дружковки.
Украинский OSINT-ресурс In Factum нанес на карту геопривязки украинских авиаударов по российским позициям в Константиновке и окрестностях.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщает (1, 2, 3, 4, 5), что российские войска значительно приблизились к захвату Константиновки, прорвавшись в западную, восточную и юго-восточную части города, тогда как СОУ до сих пор удерживают оборону на северо-западе и в центре Константиновки. По оценке обозревателя, ВС РФ применяют проверенную тактику «просачивания» и обхода украинских позиций с флангов. Машовец считает, что российское командование сознательно идет на «перемешивание» боевых порядков, а «зелёнка» и городская застройка дают им преимущество в виде укрытий, поскольку украинская сторона не успевает вовремя реагировать из-за нехватки пехоты, в результате чего удержание позиций становится безнадежным.
Кроме того, по мнению обозревателя, приказы от высшего командования удерживать позиции вместо отхода и уплотнения обороны приводят только к бессмысленной гибели украинских военных. Вместе с тем Машовец отмечает, что ВС РФ продвигаются довольно медленно и бои за Константиновку могут затянуться еще на значительную часть августа.
На покровском направлении украинские войска уверенно удерживают Доброполье и Новый Донбасс.
Playfra писал 12 июля, что за несколько дней до этого российские военные «просочились» в Доброполье и, возможно, продолжали прятаться где-то в городе. В то же время он сообщает, что, судя по глубокому «просачиванию» между Николайпольем и Дружковкой и ряду других косвенных признаков, российское командование намеревается возобновить наступление на Дружковку с юго-запада. Российский военблогер Анатолий Радов в свою очередь сообщает, что СОУ сохраняют контроль за Добропольем и Новым Донбассом, однако ВС РФ серьезно продвинулись к Анновке к северо-востоку от Доброполья.
На южно-донецком направлении ВС РФ утратили контроль примерно над 55 кв. км ранее занятой территории.
OSINT-исследователь Клеман Молен пишет, что украинские военные «зачистили» на этом участке ряд сел, а 55 кв. км подконтрольной ВС РФ территории перешли в «серую зону».
Playfra обратил внимание на свидетельство российского военного о том, что бойцы ВС РФ, проникшие в Добропасово в Днепропетровской области, понесли большие потери и были вынуждены отойти. Также в Днепропетровской области, по сведениям «Рыбаря», СОУ восстановили контроль над Ивановкой и отбросили противника в Новопавловке.
In Factum выполнил геопривязку российского обстрела из РСЗО украинской позиции к востоку от Новохатского Донецкой области (украинские военные на днях публиковали «флаговтык» в этом селе).
На запорожском направлении российским войскам не удается развивать наступление на запад от Гуляйполя.
В DeepState сообщили о продвижении ВС РФ в районе Зализничного к западу от Гуляйполя. Playfra отмечает, что на этом участке российским военным понадобилось несколько месяцев, чтобы закрепиться на украинской линии окопов и колючей проволоки, а дальше их ожидают куда более внушительные линии обороны.
Клеман Молен отмечает провал российского наступления на запад от Гуляйполя. В качестве факторов он называет неблагоприятную местность (приходится преодолевать реку и украинские ИФС), украинские удары по маршрутам снабжения Гуляйполя и «просачивание» украинских военных к северу от города.
На херсонском направлении сообщается о первой роботизированной десантной операции на Кинбурнской косе.
В 1-м батальоне беспилотных систем «Жах з небес» 123-й отдельной бригады Территориальной обороны рассказали о первой в своем роде роботизированной десантной операции, в ходе которой НРК высадился с беспилотного плота на Кинбурнскую косу, чтобы выполнить неназванное боевое задание.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState темпы оккупации украинской территории в июне в разбивке по областям. Согласно этим подсчетам, ВС РФ захватили 58,7 кв. км в Донецкой области, 11,8 кв. км — в Запорожской, 9,6 кв. км — в Харьковской и 3,5 кв. км — в Сумской.
Владимир Зеленский сообщил о создании в ВСУ командования для координации дальнобойных ударов, а также Объединенных сил быстрого реагирования, в состав которых войдут штурмовые, беспилотные и артиллерийские подразделения.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались об отражении следующих воздушных атак.
- В ночь на 11 июля было запущено 133 средства воздушного нападения: 121 беспилотник типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитатор (111 БПЛА — 92% — были сбиты или подавлены), шесть баллистических ракет «Искандер-М» (о перехвате не сообщалось), четыре авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (две были сбиты) и две противорадиолокационные ракеты Х-31 (о перехвате не сообщалось). Зафиксированы попадания всех баллистических и двух авиационных ракет, а также семи БПЛА в 11 локациях и падение обломков в трех локациях.
- В ночь на 12 июля было запущено 128 средств воздушного нападения: 115 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (95 БПЛА — 83% — были сбиты или подавлены), девять авиационных ракет Х-59 / Х-69 (семь были сбиты) и четыре противорадиолокационные ракеты Х-31 (не достигли целей). Зафиксированы попадания двух авиационных ракет и 19 БПЛА в 12 локациях и падение обломков в 12 локациях.
- В ночь на 13 июля было запущено 137 средств воздушного нападения: 134 беспилотника типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (123 БПЛА — 92% — были сбиты или подавлены) и три авиационные ракеты Х-59 / Х-69 (все сбиты). Зафиксированы попадания шести БПЛА в пяти локациях и падение обломков в четырех локациях.
Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ 10 июля сообщил, что румынские власти уничтожили пять морских дронов, обнаруженных в акватории Чёрного моря. По его словам, часть аппаратов была оснащена взрывчаткой.
В Кривом Роге 10 июля после удара реактивного «Шахеда» по газораспределительной станции № 2 были повреждены резервуары, возник крупный пожар. Масштабной коммунальной катастрофы удалось избежать благодаря оперативным действиям аварийно-диспетчерской бригады Криворожского филиала «Газмережі». Обошлось без пострадавших.
Днем 10 июля был нанесен удар авиабомбами по городу Запорожье, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Фёдоров. Один человек погиб и еще 16 пострадали, в том числе ребенок. Одна авиабомба упала, не взорвавшись, в жилом районе. Полицейские провели экстренную эвакуацию местных жителей.
Украинский мониторинговый канал monitorwar сообщил, что в ночь на 11 июля Киев был атакован 6–8 ЗУР, выпущенных из ЗРК С-400. Ни одна из них не была перехвачена — последний перехват российских ракет, летевших по баллистической траектории, зафиксирован еще 2 июля из-за нехватки ЗУР для ЗРК Patriot.
В результате атаки в ночь на 11 июля в Киеве повреждены нежилые здания в Соломенском, Святошинском, Дарницком и Днепровском районах, в городе вспыхнули пожары. По информации мэра Киева, 12 человек пострадали. Среди раненых — двое детей 10-ти и 11-ти лет. Боеприпас, упавший в Дарницкий районе, был наполнен шрапнелью, сообщил председатель Дарницкой районной городской администрации Александр Ковтунов. Это третья атака на столицу Украины за неделю.
Российские военные назвали целью атак по Киеву два производства дронов. Они также отчитались об ударах по трем портам в Одесской области: морским портам Южный и Черноморск (до 2016 года — Ильичёвск), а также порту Измаил на Дунае на границе с Румынией. По информации администрации Измаила, незначительно повреждена портовая инфраструктура, пострадавших нет. В Черноморске возник пожар.
В Одессе два человека погибли в результате ракетного удара утром 11 июля. По информации местных властей, еще один человек, 24-летний юноша, был ранен осколками. Сообщается о попадании по «объекту гражданской инфраструктуры».
Из-за ударов дронов пострадал один житель Черниговской области и два человека в Сумской области, сообщили 11 июля в ГСЧС.
В тот же день в Сумах авиабомба упала у остановки общественного транспорта, погибли пять человек, в том числе ребенок. Ранения получили 17 человек. Загорелись транспортные средства и балкон девятиэтажки.
Три человека пострадали 11 июля в Запорожье в результате удара управляемыми авиабомбами, сообщили местные власти.
По информации ГСЧС, один человек погиб, еще трое получили ранения в тот же день в результате авиаудара по Славянску.
Более 10 раз были атакованы пять районов Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией, сообщил глава местной ОВА Александр Ганжа утром 12 июля. Известно о трех погибших.
Минобороны РФ заявило о поражении в ночь на 12 июля объектов портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемых для разгрузки и хранения грузов военного назначения и ГСМ, а также морских судов и парома, осуществляющих доставку этих грузов в порты Украины. Глава Одесской ОВА сообщил о поврежденных зданиях и оборудовании на территории неназванного инфраструктурного объекта в результате ночной атаки. Погибших и раненых нет.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал 12 июля кадры ударов реактивными дронами-камикадзе «Герань-4» по сухогрузу, парому и сейнеру в порту Черноморска. Минобороны РФ заявляет, что сейнер был переоборудован для пусков БЭК. Под удар также попал патрульный катер. Автор обращает внимание на высокое качество снимка.
В ночь на 12 июля атаковано промышленное предприятие в Кривом Роге, погибли два человека, сообщил глава Совета обороны города Александр Вилкул.
По информации местных властей, той же ночью в Херсоне в результате удара по Корабельному району погиб один человек, еще трое были ранены. Утром в городе был дважды атакован общественный транспорт: под удар беспилотников попали маршрутное такси и остановка. По меньшей мере пять человек получили ранения.
Шесть человек, в том числе 15-летний подросток, ранены в результате атаки на Запорожье вечером 12 июля, сообщил глава ОВА.
Утром 13 июля в Одессе БПЛА нанесли удар по автобусному парку, передает ГСЧС. На месте загорелись шесть автобусов, повреждены еще 11 автобусов и шесть легковых автомобилей. Повреждено также здание городского санатория. Как сообщил глава ОВА Олег Кипер, два человека пострадали на территории автобусного парка и еще двое — на территории санатория. Позднее он рассказал еще об одном пострадавшем, но не уточнил, где тот получил ранение.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба сообщил об ударе по гражданскому торговому судну в порту Одессы. Судно, ходившее под флагом Того, было атаковано во время разгрузки минеральных удобрений, уточнил Кипер. Погибли три члена экипажа, пятеро ранены. На судне начался пожар.
В Минобороны РФ утром заявили, что ВС РФ нанесли удары и поразили «объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов».
Генеральный инспекторат полиции Молдовы заявил, что один из российских беспилотников минувшей ночью перелетел границу с Украиной и взорвался в 30 км от нее на окраине молдавского села Копанка. В Минобороны страны уточнили, что это произошло во время атаки на Одесскую область. Пострадавших и разрушений в Копанке нет.
Два человека погибли в результате ночной атаки в Запорожье, число пострадавших достигает 11 человек.
Агентство Reuters рассказало об обходе защиты украинских подстанций дешевыми российскими дронами на оптоволокне. Такие беспилотники устойчивы к РЭБ и способны проникать внутрь бетонных защитных сооружений, которыми в Украине накрыли трансформаторы после предыдущих атак. С мая такие дроны применяются для проникновения внутрь защитных конструкций и ударов по автотрансформаторам — ключевому оборудованию подстанций. Стоимость одного такого устройства на подстанции напряжением 330 кВ составляет около $3,5 млн, тогда как оптоволоконный FPV-дрон может стоить всего около $2 тысяч.
Минобороны РФ отчиталось об отражении следующих воздушных налетов:
- в течение дня 10 июля были перехвачены 144 беспилотника над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Чёрного моря;
- в ночь на 11 июля были уничтожены 178 БПЛА над Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Адыгеей и акваториями Азовского и Чёрного морей;
- в течение дня 11 июля был перехвачен 41 беспилотник над Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей;
- в ночь на 12 июля были уничтожены 349 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Тульской, Смоленской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей;
- в течение дня 12 июля были перехвачены 220 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымским полуостровом и акваториями Азовского и Чёрного морей;
- в ночь на 12 июля были уничтожены 342 БПЛА над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Адыгеей и акваториями Азовского и Чёрного морей.
Telegram-канал Exilenova+ опубликовал спутниковые снимки Саратовского НПЗ, подтверждающие поражение установки изомеризации и двух резервуаров, один из которых полностью уничтожен. Также заметны последствия более ранних поражений. Отмечается, что на установке АВТ-6, вероятнее всего, продолжаются ремонтные работы. Кроме того, до сих пор на ремонте находится установка висбрекинга.
Также Exilenova+ публикует спутниковый снимок Ильского НПЗ. Отмечается, что в ходе атаки в ночь на 10 июля были поражены резервуары, технические эстакады и установка первичной переработки ЭЛОУ-АВТ-5.
«Радио Свобода» со ссылкой на спутниковые снимки нефтебазы «Тверьнефтепродукт» в Твери утверждает, что в результате атаки в ночь на 9 июля было уничтожено три резервуара с топливом.
Не менее 4 резервуаров уничтожено в Михайловске в Ставропольском крае в результате удара дронов в ночь на 9 июля 2026 года.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отчитался о поражении еще 13 судов, в том числе 10 танкеров, в Азовском море в ночь на 10 июля. Кадры горящих танкеров опубликовал (1, 2) канал Exilenova+.
Агентство Reuters сообщило о временной остановке движения судов по Азово-Донскому морскому каналу. Ограничения вступили в силу 10 июля с 18:10 по местному времени. Канал соединяет Дон с Азовским морем и используется для перевозки грузов, включая российское зерно. Один из источников агентства утверждает, что погранслужба ФСБ перестала принимать заявки на проход через Керченский пролив. OSINT-исследователь Auonsson, проанализировав спутниковые снимки, подтвердил фактическую остановку движения российских судов через пролив. Перед началом украинских ударов по акватории Азовского моря к северу от Керченского пролива фиксировалось до сотни судов, ожидающих проход. После начала атак 6–7 июля количество судов уменьшилось до 42, к 8 июля — до 28, а к утру 11 июля — до трех.
Проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» пишет, что после начала ударов по танкерам в Азовском море количество судов вблизи Керчи уменьшилось на 75%. Часть судов перебазировалась в Чёрное море, примерно в 50 км от предыдущего места, часть — в места ремонта и хранения. На основе спутниковых снимков заявляется, что общее количество судов в Азовском море сократилось на 67% (со 132 до 43 судов).
Генштаб ВСУ сообщил о поражении в ночь на 11 июля в акватории Азовского моря 21 танкера, четырех буксиров, двух сухогрузов и одного земснаряда. Заявляется, что суда были задействованы в снабжении ВС РФ на юге Украины. Российские власти подтвердили атаку только на четыре судна в Таганрогском заливе. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на одном из них погиб матрос. Среди атакованных судов был танкер, перевозивший метанол. Слюсарь утверждает, что суда получили «незначительные повреждения». По его сведениям, за ночь над Ростовской областью сбили более 15 беспилотников.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди отметил, что всего за шесть дней с 6 по 11 июля поражено 76 судов. Он же 11 июля сообщил, что СБС в течение прошедшей ночи поразили в Крыму Сакскую ТЭЦ и пять электроподстанций, а также еще четыре подстанции на оккупированных территориях. По заявлению «Мадяра», всего с 1 по 10 июля было поражено 60 объектов энергетики.
По информации Telegram-канала «Пепел ➜ Белгород», 11 июля беспилотники атаковали 13 населенных пунктов Белгородской области. Ранены три человека. БПЛА ударил по резервуару с топливом в поселке Пролетарском, произошло возгорание.
Вечером 11 июля «глава ДНР» Денис Пушилин заявил об одном погибшем и 15 пострадавших в результате ударов БПЛА. Погибший — водитель грузового автомобиля, который следовал по трассе Урзуф — Ялта. Девять человек были ранены при атаке по рейсовому автобусу, который ехал по маршруту Новый Свет — Донецк.
Утром 12 июля БПЛА нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Сызрани. Видео горящего предприятия опубликовал канал Exilenova+. Издание Astra и OSINT-проект Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩ привязали к местности кадры пожара на территории НПЗ. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об одном погибшем мужчине в результате атаки. Еще три человека, в том числе ребенок, по его словам, пострадали. Глава региона добавил, что повреждены несколько жилых домов и «одно из промышленных предприятий» — его название Федорищев не упомянул. Издание «Вот Так» подсчитало, что НПЗ в Сызрани ранее уже был атакован не менее 11 раз.
Украинский OSINT-проект «КіберБорошно» на основе анализа видео- и фотоматериалов утверждает, что на НПЗ в Сызрани поражены установки первичной переработки АВТ-6 (мощностью 17,1 тысячи тонн в сутки) и АВТ-5 (7,1 тысячи тонн в сутки), а также установка каталитического риформинга бензиновых фракций ЛЧ-35/11-600. Спутниковые снимки подтверждают (1, 2) серьезный ущерб АВТ-5 и АВТ-6.
Согласно подсчетам СБС, в ночь на 12 июля поражено десять танкеров и четыре парома в акватории Азовского моря и в районе Керчи.
Губернатор Ростовской области написал, что в ночь на 12 июля дроном был поврежден танкер, заходивший в Азово-Черноморский морской канал: на судне начался пожар, который локализовали. Танкер шел без груза, поэтому угрозы разлива нефтепродуктов не было. По словам губернатора, беспилотники также атаковали Таганрогский залив, города Таганрог, Каменск-Шахтинский и четыре района: Азовский, Неклиновский, Тарасовский и Миллеровский. Российские военные, как утверждается, уничтожили над регионом более 20 дронов.
Четыре человека погибли в оккупированном Энергодаре в Запорожской области после удара БПЛА, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачёв. «Глава» Энергодара Максим Пухов заявил, что был нанесен удар БПЛА по автобусной остановке. Еще четыре человека получили ранения.
По информации оперштаба Белгородской области, в больнице скончался 13-летний мальчик, раненный при атаке дрона на Грайворон 11 июля.
Корпус НГУ «Азов» отчитался об операции «Пекло» по уничтожению базы по хранению и распределению топлива ВС РФ в оккупированной Новоамвросиевке. Также сообщается об ударах по автомобильному транспорту на дорогах в районе Енакиево.
«Глава» администрации оккупированного Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей города, что из-за «аварии на магистральных сетях» график отключений электричества будет ужесточен. «Если у вас сейчас нет света, будьте готовы к тому, что его не будет около 6 часов. Если свет есть, он будет подаваться в течение 2 часов, после чего последует отключение», — написал Развожаев вечером 12 июля. Еще более длительные отключения ввели в Алуште. Глава оккупационной администрации города Галина Огнёва сообщила, что электричество будут подавать на 2 часа, после чего отключать на 10 часов. По ее словам, проблемы с электроснабжением наблюдаются по всему аннексированному Крыму.
Губернатор Андрей Воробьёв рано утром 13 июля сообщил, что погибли трое жителей поселка Пионерский в Истре, еще три человека получили ранения, загорелись пять частных домов. По словам чиновника, в Подмосковье сбили 81 беспилотник. В Солнечногорске дрон попал в многоквартирный дом, пострадали два человека. Еще два частных дома повреждены в деревне Бабкино, в Можайске пострадал многоквартирный дом. Воробьёв добавил, что средства ПВО продолжают отражать атаку беспилотников. В Exilenova+ опубликовано видео, как утверждается, уничтожения системой ПВО одного из беспилотников. Канал связал гибель жителей Подмосковья с работой ПВО.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что с вечера 12 июля в сторону Московского региона летело более 350 дронов. По его словам, бóльшую часть сбили «на дальних подступах», а 50 — «на подлете к Москве».
Ночью нанесен удар по Ставропольскому краю. Губернатор региона Владимир Владимиров заявил, что пожар возник в промзоне в хуторе Вязники Шпаковского округа. Загорелась нефтебаза, выяснила Astra. По версии Exilenova+, пожар начался на нефтебазе в Михайловке — она находится недалеко от Вязников.
Пожар также возник на предприятии в Темрюкском районе Краснодарского края после атаки БПЛА, сообщил оперштаб региона.
Во Владимире в результате падения беспилотника был поврежден многоквартирный дом, эвакуированы 39 человек.
В порту «Кавказ» в Краснодарском крае после атаки, по сведениям «Крымского ветра», горят комплекс по перегрузке нефтепродуктов и железнодорожная станция. The Insider обнаружил тепловые аномалии в районе порта и подходящих к нему путей. Терминал мощностью около 3 млн тонн в год предназначен для перевалки нефти и мазута, включает резервуарный парк примерно на 100 тысяч кубометров и ж/д эстакады. Порт связан с Крымом Керченской паромной переправой и используется в том числе для поставок топлива на полуостров.
При атаке БПЛА минувшей ночью погибла женщина в селе Берëзовка в Белгородской области, сообщил местный оперштаб. Двое мужчин ранены в селе Криничное.
Роберт «Мадяр» Бровди отчитался о поражении в ночь на 13 июля в общей сложности 15 российских судов в Азовском море, а также не менее 9 подстанций на Крымском полуострове и ключевого узла энергомоста Кубань — Крым. Сообщается, что Российский Красный Крест готовится к распределению гуманитарной помощи среди жителей Крыма.
Тем временем издание «Вёрстка» пишет, что в России начались проблемы с доставкой гуманитарных грузов на «СВО» из-за дефицита бензина.
Вице-премьер Александр Новак признал связь топливного кризиса с ударами по НПЗ. Вероятно, это первый случай, когда российские власти открыто говорят об этой связи.
Клеман Молен подсчитал, что за последние два месяца нанесено более 80 ударов по объектам энергетики на оккупированных территориях, около 50% ударов пришлись на Крым. Отключения света усложняют работу объектов логистики, связи, систем управления и ремонта техники, а также затрудняют обеспечение войск, отметил аналитик.
Производство бензина в России после ударов украинских беспилотников по ключевым нефтеперерабатывающим предприятиям упало до уровня, который покрывает около 65% спроса, пишет Reuters со ссылкой на собственные расчеты и источники в отрасли. Собеседники агентства полагают, что ситуация на топливном рынке должна улучшиться во второй половине июля, если предприятия не попадут под новые атаки.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 9 июля по 20:00 10 июля стало известно как минимум о 18 погибших мирных жителях и 123 пострадавших в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. В минувшие выходные 32 мирных жителя погибли (1, 2), еще 236 получили ранения. Также CIT публикует (1, 2) сводки ударов по энергетической инфраструктуре за тот же период.
Потери
Источники «Дождя» рассказали, как региональные власти Бурятии ищут людей для фронта, чтобы выполнить спущенный из центра план. В частности, от каждого предприятия требуют предоставить «кандидатов» для прохождения службы.
Вооружения и военная техника
Немецкая компания Quantum Systems поставит Национальной гвардии Украины 10 НРК Mandrill и 10 грузовиков Mercedes-Benz Zetros с комплектом автономного управления MOSAIC Ground Autonomy Kit для испытаний в боевых условиях.
Министр Национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша готова провести модернизацию истребителей МиГ-29, которые планируется передать Украине, однако профинансировать ее должна украинская сторона или страны-партнеры.
Российская военная разведка развернула в Японии сеть агентов, обеспечивающих поставки в РФ подсанкционных технологий, сообщает The New York Times.
Российский военный эксперт Максим Климов рассказывает о недостатке российских ФАБ с УМПК, которые взрываются слишком рано из-за несовершенства взрывателей, в результате нанося зданиям сравнительно небольшие повреждения, в отличие от западных аналогов.
Пропагандист Владимир Соловьëв показал видео полета российского ударного БПЛА «Орион» с подвешенной дешевой крылатой ракетой «Бандероль».
В сети появилось видео, на котором российская кустарная зенитная установка с авиационным пулеметом ЯкБ-12,7, смонтированная на грузовике, при стрельбе завертелась, выбросив из кузова стрелка. Находившийся рядом другой российский военный чудом спасся, успев вовремя пригнуться.
О главных событиях войны 10 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВС РФ расширяют зону контроля на флангах Константиновки, украинские военные перешли к новой тактике «просачивания». Что происходит на фронте
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