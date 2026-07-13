ВС РФ утратили контроль над 55 кв. км на южно-донецком направлении, судоходство в Азовском море парализовано. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На константиновском направлении российские военные продвигаются в северной части Константиновки

На южно-донецком направлении ВС РФ утратили контроль примерно над 55 кв. км ранее занятой территории

На запорожском направлении российским войскам не удается развивать наступление на запад от Гуляйполя

На херсонском направлении сообщается о первой роботизированной десантной операции на Кинбурнской косе

С 2 июля 2026 года украинская ПВО не сумела перехватить ни одной баллистической ракеты

Судоходство в Азовском море парализовано непрерывными атаками украинских беспилотников

Reuters: после серии налетов БПЛА на НПЗ производство бензина в России упало до уровня в 65% от спроса

В соцсетях расходится видео с неудачным испытанием российской кустарной зенитной установки на базе авиационного пулемета

Обстановка на фронте

На сумском направлении Минобороны РФ отчиталось о захвате Бачевска к северу от Сум.

Минобороны РФ заявило о захвате Бачевска на севере Сумской области. Согласно карте DeepState, этот населенный пункт остается под контролем СОУ, однако практически вплотную примыкает к «серой зоне».

На харьковском направлении российские военные ведут «инфильтрацию» к юго-востоку от Волчанска.

Исследователь под ником Playfra рассказывает, что российские военные активно «просачиваются» через реку Волчью в направлении Белого Колодезя к юго-востоку от Волчанска. «Военкор» Юрий Котенок утверждает, что ВС РФ уже ведут бои в Белом Колодезе и Юрченково, а также под Захаровкой. По информации DeepState, все эти населенные пункты уверенно контролируются украинскими силами.

На Северском выступе подразделения ВС РФ пытаются обойти Рай-Александровку с юга.

DeepState сообщает, что ВС РФ расширили зону контроля к югу от Миньковки к востоку от Краматорска. Сама Миньковка частично оккупирована, а частично остается в «серой зоне».

Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников рассказывает, что СОУ до сих пор удерживают Рай-Александровку к востоку от Славянска благодаря позициям на высотах на берегу Северского Донца, которые в то же время рискуют оказаться в оперативном окружении. С юга ВС РФ атакуют в направлении Малиновки и Тихоновки, пытаясь обойти Рай-Александровку с юга.

На константиновском направлении российские военные продвигаются в северной части Константиновки.

Украинский видеоблогер и военнослужащий 93-й ОМБр Андрей Бабичев рассказал, что СОУ удерживают те же позиции в Константиновке, что и месяц назад, однако российские штурмовики «просачиваются» до Алексеево-Дружковки и атакуют Степановку, которая находится в «серой зоне».

Пророссийский OSINT-ресурс «Сливочный каприз» выполнил геопривязку очередного российского «флаговтыка» в Константиновке и сделал вывод о расширении российской зоны контроля на севере города.

Исследователь под ником Playfra подчеркивает, что ВС РФ пока не взяли Константиновку, однако пишет, что российские бойцы пытаются закрепляться и «просачиваться» в городе — в частности, они были замечены в районе Новосëловки на севере Константиновки и на южной окраине Алексеево-Дружковки.

Украинский OSINT-ресурс In Factum нанес на карту геопривязки украинских авиаударов по российским позициям в Константиновке и окрестностях.