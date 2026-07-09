Украинские войска продвигаются к реке Мокрые Ялы, удары по инфраструктуре энергомоста «Кубань — Крым». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:

На покровском направлении продолжаются попытки ВС РФ наступать в сторону Доброполья

На южно-донецком направлении зафиксировано присутствие украинских военных в Новохатском рядом с рекой Мокрые Ялы

Украинские беспилотники нанесли серию ударов по инфраструктуре энергомоста «Кубань — Крым»

За последние 96 часов Силы беспилотных систем поразили 35 российских танкеров и прочих судов

Количество ударов по автомобильной технике в ближнем и среднем тылу ВС РФ в июле 2026 года выросло до 34 в сутки

Сбитый накануне российский Су-35 упал на территории Луганской области примерно в 40 км от передовой

Страны НАТО приняли обязательство выделить Украине до $140 млрд военной помощи в 2026–2027 годах

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Обстановка на фронте

На константиновском направлении сообщается о продвижении российских войск к западу от Константиновки.

Военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ захватили Николайполье к западу от Константиновки. Согласно карте DeepState, населенный пункт контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 5 км.

На покровском направлении продолжаются попытки ВС РФ наступать в сторону Доброполья.

Исследователь под ником Playfra сообщает, что российские военные продолжают наступать на Доброполье, в частности пытаются «просачиваться» в Водянское через Шевченко к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск), а также «инфильтрируются» в само Доброполье под прикрытием лесополос вдоль железнодорожной ветки с неясными результатами.

На южно-донецком направлении зафиксировано присутствие украинских военных в Новохатском рядом с рекой Мокрые Ялы.

Исследователь Playfra обратил внимание на видео «флаговтыка» в Новохатском в Донецкой области, опубликованное в соцсетях украинской 37-й ОБрМП (сообщения впоследствии были удалены, но само видео сохранилось). На карте DeepState Новохатское обозначено как «серая зона». Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников подтверждает, что Новохатское было «+/-» зачищено некоторое время назад и добавляет, что зачистки сейчас идут в нескольких соседних селах.