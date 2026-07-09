Украинские войска продвигаются к реке Мокрые Ялы, удары по инфраструктуре энергомоста «Кубань — Крым». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На покровском направлении продолжаются попытки ВС РФ наступать в сторону Доброполья
- На южно-донецком направлении зафиксировано присутствие украинских военных в Новохатском рядом с рекой Мокрые Ялы
- Украинские беспилотники нанесли серию ударов по инфраструктуре энергомоста «Кубань — Крым»
- За последние 96 часов Силы беспилотных систем поразили 35 российских танкеров и прочих судов
- Количество ударов по автомобильной технике в ближнем и среднем тылу ВС РФ в июле 2026 года выросло до 34 в сутки
- Сбитый накануне российский Су-35 упал на территории Луганской области примерно в 40 км от передовой
- Страны НАТО приняли обязательство выделить Украине до $140 млрд военной помощи в 2026–2027 годах
- The Insider — Россия и КНР изучают совместные варианты противодействия работе системы Starlink
Обстановка на фронте
На константиновском направлении сообщается о продвижении российских войск к западу от Константиновки.
Военблогер Анатолий Радов утверждает, что ВС РФ захватили Николайполье к западу от Константиновки. Согласно карте DeepState, населенный пункт контролируется СОУ и отстоит от «серой зоны» более чем на 5 км.
На покровском направлении продолжаются попытки ВС РФ наступать в сторону Доброполья.
Исследователь под ником Playfra сообщает, что российские военные продолжают наступать на Доброполье, в частности пытаются «просачиваться» в Водянское через Шевченко к северу от Покровска (до 2016 года — Красноармейск), а также «инфильтрируются» в само Доброполье под прикрытием лесополос вдоль железнодорожной ветки с неясными результатами.
На южно-донецком направлении зафиксировано присутствие украинских военных в Новохатском рядом с рекой Мокрые Ялы.
Исследователь Playfra обратил внимание на видео «флаговтыка» в Новохатском в Донецкой области, опубликованное в соцсетях украинской 37-й ОБрМП (сообщения впоследствии были удалены, но само видео сохранилось). На карте DeepState Новохатское обозначено как «серая зона». Украинский военный обозреватель Богдан Мирошников подтверждает, что Новохатское было «+/-» зачищено некоторое время назад и добавляет, что зачистки сейчас идут в нескольких соседних селах.
OSINT-ресурсы Tochnyi.info и Unit Observer сообщают, что локальные наступательные действия на востоке Днепропетровской области начались еще в мае 2026 года силами трех бригад ДШВ. По сведениям аналитиков, атаки продолжаются на участке шириной 20 км от Зелёного Гая до Вороного. Авторы считают, что украинские успехи объясняются в том числе растянутым фронтом российской группировки войск «Восток», которая пытается сохранять темп наступления к западу от Гуляйполя, а также тем, что украинские атаки приходятся в стык группировок «Восток» и «Центр».
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал на основе карты DeepState, что за прошедшую неделю с 29 июня по 5 июля площадь территории Украины, оккупированной ВС РФ, увеличилась на 17 кв. км (в течение недели до этого — на 16 кв. км, еще неделей ранее — на 23 кв. км). Согласно подсчетам того же ресурса на основе сводок Генштаба ВСУ, число боестолкновений на фронте увеличилось на 2%, составив в среднем 142 в день.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 9 июля 96 средств воздушного нападения: 94 беспилотников типа «Шахед» (в том числе реактивных), других типов и БПЛА-имитаторов (72 БПЛА — 77% — были сбиты или подавлены) и двух баллистических ракет «Искандер-М». Зафиксированы попадания двух ракет и 19 БПЛА в 13 локациях, а также падение обломков в четырех локациях.
При ударе БПЛА по 25-этажному жилому дому в Деснянском районе Киева накануне вечером был ранен ребенок. Верхние этажи здания получили повреждения, сообщили в ГСЧС. Момент удара по дому попал на видео. Всего от атак на Киев за сутки погибли три человека, еще 16 пострадали, сообщили в столичной полиции.
В результате атаки на Одессу тем же вечером четыре человека погибли, еще семеро были ранены, сообщили местные власти. Повреждения получила инфраструктура города.
Количество пострадавших от удара по жилым домам Харькова достигло 42 человек, среди них четыре ребенка, сообщили в ГСЧС. Также сообщалось о двух погибших.
Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал видео применения БПЛА «Герань-4 Сикер» по локомотивам в городе Лозовая в Харьковской области и в селе Казаковское в Запорожской области.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 8 июля 111 беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Калужской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Татарстаном, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 9 июля были перехвачены 73 БПЛА над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваторией Азовского моря.
Силы беспилотных систем поразили энергомост «Кубань — Крым», а именно главную точку входа электричества из материковой части России на аннексированный полуостров — ПП-2 «Крым». Также под удар попали пять электроподстанций, три РЛС, полигон и ремонтная база ВС РФ, сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди. Поражение переходного пункта «Крым» остановило работу системы, которая принимает четыре подводные кабельные линии энергомоста протяженностью 14,5 км и переводит их в воздушные линии электропередачи, пишет украинское издание «Мілітарний».
«Военный Осведомитель» предупреждает, что «без нормальной работы ПП-2» поставки электроэнергии в Крым будут сильно ограничены, а при полном уничтожении пункта прекратятся полностью. «С учетом потери значительной доли собственной генерации и распределения из-за регулярных ударов ВСУ, энергосистеме и водоснабжению Крыма грозят тяжелейшие последствия, особенно в пиковые периоды лета и затем и зимы», — предостерегают авторы канала.
Днем 9 июля «глава» оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все округа территории «полностью или частично обесточены». То же самое написал и «глава» оккупированной территории Запорожской области Евгений Балицкий. В результате атаки был поврежден ключевой энергетический объект, сообщил он.
В Тверской области ночью была атакована «Тверская нефтебаза» (она же нефтебаза «Красная звезда»), загорелся один из ее резервуаров, сообщил губернатор области Виталий Королёв. Издание Astra обратило внимание, что часть резервуаров была оборудована противодроновыми сетями, но они, по всей видимости, оказались неэффективны.
Еще один крупный пожар после удара БПЛА возник в Ставропольском крае. Украинские Telegram-каналы писали, что атакована нефтебаза в Михайловске. Губернатор Владимир Владимиров позднее сообщил о пожаре на промышленном объекте в хуторе Вязники — от Михайловска его отделяет только железная дорога. OSINT-анализ Astra показал, что атакован крупный тыловой узел для приема, хранения, перевалки и мелкооптовой отгрузки светлых нефтепродуктов. Позднее Владимиров написал, что пожар в Вязниках усилился — «огонь дошел до резервуаров с горючими материалами». Жителей близлежащей улицы эвакуировали.
Атаки на нефтебазы в Тверской области и Ставропольском крае подтвердил Владимир Зеленский. Ответственность за них взяла на себя СБУ.
В Таганрогском заливе вновь атакованы два танкера, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. По его словам, оба судна получили механические повреждения, произошло возгорание. Обошлось без пострадавших.
Генштаб ВСУ заявил об ударе еще по 12 российским танкерам, буксиру и сухогрузу в Азовском море ночью. По словам украинских военных, суда использовались, в частности, для снабжения российской армии топливно-смазочными материалами и для транспортировки нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Также сообщается об ударе по нефтеналивному терминалу в Батайске. Роберт «Мадяр» Бровди, в свою очередь, опубликовал названия атакованных судов. По его словам, за последние 96 часов украинские Силы беспилотных систем поразили 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств.
Накануне утром морской БЭК Sea Baby атаковал танкер BLUE (IMO: 9236353), который украинские власти относят к российскому «теневому флоту», сообщили в СБУ. Удар, как заявляется, был нанесен по кормовой части судна, когда оно находилось в исключительной экономической зоне Украины неподалеку от оккупированной Ялты. Ведомство утверждает, что танкер получил существенные повреждения, а российская авиация безуспешно пыталась уничтожить морской дрон.
Z-канал «Разработчик БПЛА» утверждает, что большинство танкеров, атакованных накануне, смогли дойти до портов, а серьезные повреждения получил лишь один из них. Автор также считает, что масштаб ущерба может выглядеть преувеличенным на кадрах с тепловизоров, где даже небольшие возгорания кажутся крупными пожарами. Между тем он резко критикует командование Черноморского флота и отсутствие на судах простейших противодроновых защитных конструкций, полагая, что флот повторяет ошибки, ранее допущенные другими родами войск.
Анализ спутниковых снимков показал, что на Саратовском НПЗ в результате атаки накануне загорелись установки изомеризации пентан-гексановой фракции, коммуникации в районе установки ЭЛОУ-АВТ-6, а также коммуникации и емкости резервуарного парка, выяснил украинский OSINT-проект «КіберБорошно». Как пишет Reuters, предприятие приостановило работу.
На НПЗ «ТАИФ-НК» в Нижнекамске зафиксирован масштабный пожар на территории крупной установки ЭЛОУ-АВТ-7. Кроме того, загорелись эстакады и резервуары как самого НПЗ, так и соседнего этиленового производства. Аналитики отмечают, что мощность пораженной установки первичной переработки нефти — 7,3 млн тонн нефти в год. На атакованной накануне линейной производственно-диспетчерской станции «Черкассы» в Уфе зафиксирован масштабный пожар в резервуарном парке.
OSINT-исследователь Клеман Молен зафиксировал более 240 видео украинских ударов по российской логистической технике с начала июля (34 удара в сутки), при том, что за весь июнь было опубликовано 586 таких кадров (20 ударов в сутки), а в мае — 214 (7 ударов в сутки). Особенно много видео было снято в районе Чаплинки в Херсонской области, через которую проходит объезд для российских грузовиков, следующих в Крым, после ударов по мостам через Чонгарский пролив. Также поражения грузовиков зафиксированы на всех дорогах, ведущих в Донецк.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 7 июля по 20:00 8 июля стало известно как минимум о 25 погибших и 186 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Воздушные силы ВСУ заявили, а Z-каналы подтвердили потерю российского истребителя Су-35 в бою на восточном направлении. По сообщениям Z-авторов, с украинской стороны в бою принимали участие три истребителя F-16 и ЗРК Patriot. В 3-м армейском корпусе ВСУ опубликовали кадры обломков Су-35 на земле. OSINT-ресурс AMK Mapping установил на основе геопривязки и спутниковых снимков, что самолет рухнул примерно в 40 км от ЛБС, что, как сообщается, считается стандартным удалением от фронта для российских Су-35 и истребителей-бомбардировщиков Су-34. The Insider подтвердил геопривязку.
Вооружения и военная техника
Страны НАТО по итогам саммита в Анкаре взяли на себя обязательство выделить Украине военную помощь на сумму €70 млрд в этом году и по крайней мере на эквивалентную сумму — в следующем.
Дональд Трамп пообещал выдать Украине лицензию на производство ЗУР для ЗРК Patriot. Как пишет Bloomberg, развертывание производства этих ракет в Украине может занять годы.
Германия и Украина подписали соглашение о совместном производстве реактивных дронов «Барс». Как поясняет ресурс German Aid to Ukraine, на первом этапе Германия профинансирует производство этих дронов для СОУ, а в дальнейшем будет развернуто производство на территории Германии.
Чехия перенаправит ряд бюджетных средств, выделенных в помощь Украине, на финансирование программы PURL, заявил министр иностранных дел Петр Мацинка.
«Ростех» сообщил, что входящая в состав холдинга «Объединенная авиастроительная корпорация» передала в ВКС РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также истребители Су-30СМ2 для морской авиации ВМФ.
The Insider ознакомился с документами секретных переговоров России и КНР, которые касаются в том числе создания систем для уничтожения спутников Starlink, комплексов противовоздушной и противоракетной обороны, а также испытания китайских беспилотных технологий на поле боя в Украине.
О главных событиях войны 8 июля 2026 года — в предыдущей сводке: ВСУ продвигаются в районе Степногорска, «из засады» сбит российский Су-35, в Азовском море поражены еще 9 танкеров. Что происходит на фронте
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