Трамп заявил, что даст Украине лицензию на производство ракет для комплекса Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, передает Reuters.

«Мы предоставим вам лицензию на производство Patriot. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы даем их недостаточно», — сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому.

Зеленский неоднократно призывал США предоставить Украине американские ракеты-перехватчики. Как отмечает Reuters, они являются единственным оружием в украинском арсенале, способным сбивать баллистические ракеты, высокая скорость и крутая траектория полета которых затрудняют перехват.

Американский президент также заявил, что обе стороны войны хотели бы ее завершения, однако и Владимир Путин, и Зеленский — «трудные».

Reuters отмечает, что в последние месяцы Москва усилила воздушные удары по территории Украины на фоне того, что продвижение российских войск на земле в основном застопорилось, а украинские удары по военной и нефтяной инфраструктуре России привели к масштабному дефициту топлива.