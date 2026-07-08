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Трамп заявил, что даст Украине лицензию на производство ракет для комплекса Patriot

The Insider
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Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставит Украине лицензию на производство ракет для систем ПВО Patriot. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, передает Reuters.

«Мы предоставим вам лицензию на производство Patriot. Таким образом, вы не сможете жаловаться, что мы даем их недостаточно», — сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому. 

Зеленский неоднократно призывал США предоставить Украине американские ракеты-перехватчики. Как отмечает Reuters, они являются единственным оружием в украинском арсенале, способным сбивать баллистические ракеты, высокая скорость и крутая траектория полета которых затрудняют перехват.

Американский президент также заявил, что обе стороны войны хотели бы ее завершения, однако и Владимир Путин, и Зеленский — «трудные».

Reuters отмечает, что в последние месяцы Москва усилила воздушные удары по территории Украины на фоне того, что продвижение российских войск на земле в основном застопорилось, а украинские удары по военной и нефтяной инфраструктуре России привели к масштабному дефициту топлива.

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