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Новости

Нефтебазы в Твери и Ставрополье горят после ударов беспилотников

The Insider
Фото: пожар на нефтебазе в Ставрополье / Exilenova+

Фото: пожар на нефтебазе в Ставрополье / Exilenova+

В Ставропольском крае и Тверской области возникли пожары на нефтебазах после ударов беспилотников в ночь на 9 июля. Атаки подтверждают местные власти. 

Под удар попала «Тверская нефтебаза», горит один из ее резервуаров, сообщил губернатор области Виталий Королев. Издание Astra обратило внимание, что как минимум часть резервуаров до атаки была защищена противодроновыми сетками — по всей видимости, они оказались неэффективны. 

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Украинские мониторинговые каналы также пишут о пожаре в Михайловске (Ставрополье). Местные власти сообщили о пожаре на предприятии в хуторе Вязники — последний от Михайловска отделяет железная дорога. Предположительно, горит местная нефтебаза. Глава региона Владимир Владимиров призвал жителей эвакуироваться из-за риска распространения пожара. 

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Обновлено 11:58. Удары по нефтебазам также подтвердили в СБУ. Там отметили, что они «обеспечивают приемку, хранение и отпуск автомобильных бензинов и дизельного горючего». 

Кроме того, власти Ростовской области сообщили, что в Таганрогском заливе уже второй день подряд под атаку беспилотников попали два танкера. О пострадавших не сообщается. Суда в этом районе попадали под атаку и накануне. Всего за последние четверо суток под удар в Азовском море попали более 20 судов.

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