Нефтебазы в Твери и Ставрополье горят после ударов беспилотников

В Ставропольском крае и Тверской области возникли пожары на нефтебазах после ударов беспилотников в ночь на 9 июля. Атаки подтверждают местные власти.

Под удар попала «Тверская нефтебаза», горит один из ее резервуаров, сообщил губернатор области Виталий Королев. Издание Astra обратило внимание, что как минимум часть резервуаров до атаки была защищена противодроновыми сетками — по всей видимости, они оказались неэффективны.