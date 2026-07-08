СБУ заявила об ударе по танкеру российского «теневого флота», возившему нефть из Новороссийска

Служба безопасности Украины заявила, что утром 8 июля морской дрон Sea Baby атаковал танкер BLUE (IMO: 9236353), который украинские власти относят к российскому «теневому флоту». По данным СБУ, удар был нанесен по кормовой части судна, когда оно находилось в исключительной экономической зоне Украины неподалеку от оккупированной Ялты. Ведомство утверждает, что танкер получил существенные повреждения, а российская авиация пыталась уничтожить морской дрон, но безуспешно.

В СБУ заявили, что удары по судам «теневого флота» являются частью кампании по сокращению нефтяных доходов России. «С точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны, такие суда являются абсолютно законными военными целями. Каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает стоимость российской военной логистики и ослабляет финансовую основу России для продолжения агрессии», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, танкер ходит под флагом Камеруна. Наиболее часто судно посещало российские порты Новороссийск, Приморск и Усть-Луга, а также порты Египта, Индии и Турции.