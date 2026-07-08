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Новости

СБУ заявила об ударе по танкеру российского «теневого флота», возившему нефть из Новороссийска

The Insider
Танкер BLUE с одним из прежних названий. Фото: MarineTraffic

Танкер BLUE с одним из прежних названий. Фото: MarineTraffic

Служба безопасности Украины заявила, что утром 8 июля морской дрон Sea Baby атаковал танкер BLUE (IMO: 9236353), который украинские власти относят к российскому «теневому флоту». По данным СБУ, удар был нанесен по кормовой части судна, когда оно находилось в исключительной экономической зоне Украины неподалеку от оккупированной Ялты. Ведомство утверждает, что танкер получил существенные повреждения, а российская авиация пыталась уничтожить морской дрон, но безуспешно.

В СБУ заявили, что удары по судам «теневого флота» являются частью кампании по сокращению нефтяных доходов России. «С точки зрения международного права, а также законов и обычаев войны, такие суда являются абсолютно законными военными целями. Каждый успешный удар по ним сокращает нефтяные доходы Кремля, повышает стоимость российской военной логистики и ослабляет финансовую основу России для продолжения агрессии», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно данным Starboard Maritime Intelligence, танкер ходит под флагом Камеруна. Наиболее часто судно посещало российские порты Новороссийск, Приморск и Усть-Луга, а также порты Египта, Индии и Турции.

Маршруты танкера BLUE с 1 января 2026 года по момент атаки 8 июля 2026 года

Маршруты танкера BLUE с 1 января 2026 года по момент атаки 8 июля 2026 года

Starboard Maritime Intelligence | The Insider

Маршруты танкера BLUE с 1 января 2026 года по момент атаки 8 июля 2026 года
Маршруты танкера BLUE в день атаки 8 июля с явной подменой сигнала в результате, вероятно, попадания под спуфинг

Предыдущий рейс танкера начался в Новороссийске. 21 мая Starboard зафиксировал увеличение осадки судна с 9,5 до 15,3 метра, что свидетельствует о загрузке. После этого танкер прошел через Дарданеллы, Суэцкий канал и Красное море, с 14 по 17 июня находился в индийском порту Кочин, а затем направился обратно. 27 июня сервис зафиксировал уменьшение осадки с 15,6 до 9,5 метра. Изменение произошло вне порта, поэтому по этим данным невозможно определить, была ли часть груза перегружена на другое судно (STS) или произошла иная операция. Затем танкер зашел в египетский порт Аль-Адабия, вновь прошел Суэцкий канал и Дарданеллы и вернулся в Черное море. На момент атаки, судя по передаваемым данным AIS, танкер не был загружен полностью. 

Судя по неравномерному маршруту и забросам на сушу, судно использовало или попало под спуфинг, что не помешало украинскому дрону его атаковать.

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По данным Главного управления разведки Украины, BLUE использовался для экспорта российской нефти в обход нефтяного эмбарго стран G7 и Европейского союза. В январе 2024 года танкер вывез нефть марки Urals из порта Новороссийск в Лаконийский залив в Греции, где, согласно данным Kpler, 28 января передал груз по схеме STS (ship-to-ship) танкеру LIGERA (IMO: 9237072). Это судно впоследствии, как утверждает украинская разведка, скрыло изменение своей осадки, направилось в Венесуэлу и после еще одной STS-перевалки доставило около 600 тысяч баррелей российской нефти на нефтеперерабатывающий завод Cardon.

Международная экологическая организация Greenpeace также относит Blue к российскому «теневому флоту», который используется для перевозки российской нефти в обход санкций и, по оценке организации, создает дополнительные экологические риски из-за возраста судов и особенностей их эксплуатации.

За участие в перевозке российской нефти танкер находится под санкциями сразу нескольких стран. Великобритания ввела ограничения 9 мая 2025 года, Европейский союз — 21 мая, Швейцария — 3 июня, Канада — в июне 2025 года, Австралия — 18 сентября, Новая Зеландия — 30 октября, Украина в августе 2025 года ввела санкции против капитана судна, а 13 декабря 2025 года — против самого танкера.

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