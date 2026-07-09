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Сбитый Су-35 упал всего в 42 километрах от линии фронта. OSINT-аналитики предположили, что пилота подвели карты Минобороны России

The Insider
Анализ геолокации: OSINT-аналитик проекта GeoConfirmed @klinger66

Анализ геолокации: OSINT-аналитик проекта GeoConfirmed @klinger66

OSINT-аналитики определили предполагаемое место падения российского истребителя Су-35, сбитого Воздушными силами Украины 8 июля. Самолет упал примерно в 42 километрах от линии фронта в поселке Мостки Луганской области (геолокация).

Расстояние от ЛБС до места падения истребителя

Расстояние от ЛБС до места падения истребителя

По версии аналитиков украинского проекта Ukraine Control Map, истребитель подошел так близко к ЛБС, так как пилот мог быть уверен, что находится на безопасном удалении от зоны боевых действий, ориентируясь на карты Минобороны России. Украинские источники отмечают, что российское военное ведомство регулярно отображает на своих картах территории как уже захваченные, хотя фактически они остаются под контролем Украины.

The Insider проверил координаты, опубликованные OSINT-аналитиками. На спутниковом снимке этой местности действительно виден горящий объект, соответствующий предполагаемому месту падения самолета. 

Иллюстрация к материалу

Накануне Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении российского Су-35 на восточном направлении. Потерю самолета также признали российские Z-каналы. По их утверждению, пилот успел катапультироваться и был эвакуирован. Российские военные блогеры называют произошедшее «работой из засады» и предполагают, что украинская сторона использовала сложную схему с участием нескольких самолетов и зенитного комплекса Patriot.

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