Сбитый Су-35 упал всего в 42 километрах от линии фронта. OSINT-аналитики предположили, что пилота подвели карты Минобороны России

По версии аналитиков украинского проекта Ukraine Control Map, истребитель подошел так близко к ЛБС, так как пилот мог быть уверен, что находится на безопасном удалении от зоны боевых действий, ориентируясь на карты Минобороны России. Украинские источники отмечают, что российское военное ведомство регулярно отображает на своих картах территории как уже захваченные, хотя фактически они остаются под контролем Украины.

The Insider проверил координаты, опубликованные OSINT-аналитиками. На спутниковом снимке этой местности действительно виден горящий объект, соответствующий предполагаемому месту падения самолета.