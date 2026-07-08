ВСУ заявили, что сбили российский истребитель Су-35. Z-каналы признали потерю и рассказали о «засаде» с участием Patriot

Воздушные силы ВСУ 8 июля сбили российский многоцелевой истребитель Су-35 на восточном направлении. Об этом сообщило командование Воздушных сил, подтвердив уничтожение самолета в своем Telegram-канале.

Украинский Telegram-канал «Соняшник» утверждает, что в бою был сбит опытный российский летчик, который долгое время создавал серьезные проблемы украинской авиации на этом направлении. Авторы канала поблагодарили всех причастных к операции и добавили, что ждут «больше новых идей и результатов».

Потерю признали и российские Z-каналы. Fighterbomber написал, что «битва была интересной и занимательной», однако российская сторона «действовала шаблонно», в отличие от украинской. По словам автора канала, пилот выжил. Канал «Воевода вещает», который ведет офицер ВКС РФ Алексей Земцов, также сообщил, что летчика эвакуировали целым и невредимым, утверждается, что он пройдет врачебно-летную комиссию и продолжит летать.

«Воевода вещает» назвал произошедшее «досадным просчетом» и «работой из засады». По версии канала, в операции участвовали сразу три украинских самолета: один имитировал сброс управляемых авиабомб, а два других его прикрывали. Поскольку украинские F-16, МиГи и Су уступают Су-35 в дальности обнаружения целей, цель с земли подсвечивал зенитный ракетный комплекс Patriot, который, как утверждает автор, подтянули на расстояние 60 км от линии боевого соприкосновения.

Украинский канал In Factum отметил, что если Су-35 действительно был сбит истребителем F-16, то это лишь второй случай за время полномасштабной войны, когда F-16 одержал победу над российским самолетом в воздушном бою. Первый произошел в июне прошлого года, когда над Курской областью также был сбит Су-35.

В мае Генштаб ВСУ заявил о поражении нескольких истребителей пятого поколения Су-57 и одного Су-34 на аэродроме Шагол в Челябинской области, примерно в 1700 км от украинской границы.