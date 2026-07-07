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Разбившийся в Воронежской области вертолет Ка-52 был сбит по ошибке при отражении атаки дронов — «военкор» Романов. Пилот погиб

The Insider
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Российский ударный вертолет Ка-52, разбившийся 2 июля, был сбит «дружественным огнем» из ПЗРК «Верба», сообщает «военкор» Владимир Романов. По его данным, вертолет был сбит в Воронежской области «крикворуким МОГом БАРСа», то есть мобильной огневой группой из Боевого армейского резерва страны (БАРС).

«В плане самих МОГов начинает формироваться очень негативная тенденция:

– есть военные, которые более-менее подготовлены и имеют какую-никакую, но координацию. Дают результат.

– есть „добровольцы“ с улицы с минимальной подготовкой, которые получают средства поражения и начинают бездумно вести огонь „в направлении цели“. И это несет за собой очень печальные последствия.

Критически важно системно перевести колличество МОГов в качество. В противном случае количество печальных „инцидентов“ будет только увеличиваться».

Основатель CIT Руслан Левиев предположил, что вертолет могли сбить случайно вместо украинского беспилотника: «Головка самонаведения ракеты захватила „более горячую (чем БПЛА) цель“, а именно выхлоп двигателей вертолета».

«Единственное, что меня смущает, — это была более современная версия ПЗРК, „Верба“, а не „Игла“. По идее, „Верба“ должна более корректно отрабатывать по целям (не сбиваться на другие цели), чем „Игла“».

О потере Ка-52 сообщалось в Telegram-канале российского военного летчика и военблогера Алексея «Воеводы» Земцова. Из сообщения следовало, что пилот вертолета погиб. Других подробностей не было.

Через несколько дней пророссийский военблогер Кирилл Фёдоров сообщил, что Ка-52 был потерян при отражении атак беспилотников. По его данным, штурману удалось катапультироваться, а командир борта погиб. Штурман был ранен.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев утром 2 июля сообщал, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили над регионом восемь беспилотников.

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