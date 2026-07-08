ВСУ продвигаются в районе Степногорска, «из засады» сбит российский Су-35, в Азовском море поражены еще 9 танкеров. Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На константиновском направлении фиксируются российские удары по позициям ВСУ в «освобожденной» Константиновке
- На запорожском направлении украинские войска продвигаются к юго-востоку от Степногорска
- The New York Times — украинские военные выработали собственную тактику применения ЗРК Patriot
- Украинские БПЛА поразили еще 9 танкеров в Азовском море — всего за 72 часа атаковано 19 судов этого класса
- Налеты на НПЗ в Нижнекамске и Саратове — на обеих промплощадках начались пожары
- «Агентство» — с начала 2026 года 16 российских НПЗ подвергались налетам дронов два раза и более
- «Из засады» при участии ЗРК Patriot сбит российский истребитель Cу-35 — пилот успешно катапультировался
- Исследователь Covert Cabal — от 7200 танков на базах хранения в России до начала войны осталось всего чуть более 2000 единиц
Обстановка на фронте
На Северском выступе сообщается о продвижении подразделений ВС РФ к востоку от Краматорска.
Российский военблогер Анатолий Радов заявил, что российские войска захватили Тихоновку в 12 км к востоку от Краматорска. DeepState относит этот населенный пункт к «серой зоне».
На константиновском направлении фиксируются российские удары по позициям ВСУ в «освобожденной» Константиновке.
Исследователь под ником Playfra обратил внимание на геопривязки свежих российских ударов, которые подтверждают присутствие украинских военных на юго-западе Константиновки, объявленной Минобороны РФ «освобожденной».
На южно-донецком направлении украинские военные заняли Поддубное рядом с рекой Мокрые Ялы.
Исследователь под ником imi (m) выполнил геопривязку кадров российского удара по украинской позиции в Поддубном рядом с рекой Мокрые Ялы в Донецкой области. На карте DeepState Поддубное по-прежнему обозначено как подконтрольное ВС РФ.
На запорожском направлении украинские войска продвигаются к юго-востоку от Степногорска.
Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» указывает на геопривязки ударов по украинским позициям к юго-востоку от Степногорска как свидетельство того, что украинцы продвинулись на этом участке более чем на 1 км. На карте DeepState этот участок отмечен как «серая зона».
На херсонском направлении сохраняется «дистанционный» формат боевых действий с обеих сторон.
Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5), что ВС РФ продолжают удерживать передовые позиции по левому берегу Днепра, при этом не предпринимая масштабных наступательных действий. Боевые действия сводятся к дистанционному поражению и действиям малых пехотных групп в русле реки, в том числе в островной части ее дельты. В то же время российские военные продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям на правобережье Днепра.
Машовец пишет, что наличие российских позиций на Потёмкинском острове позволяет атаковать херсонский район «Корабел», тогда как СОУ сохраняют отдельные позиции на левом берегу в районе Олешек. Он считает, что у командования российской группировкой войск «Днепр» и вышестоящих российских командиров есть соблазн усиливать другие направления за счет развернутых на Днепре частей, однако ВС РФ не могут позволить себе выводить отсюда слишком много подразделений из-за опасений более масштабного повторения украинской десантной операции в Крынках параллельно с контратаками в Запорожской области. Кроме того, перспективы значительной перегруппировки сил ограничены украинскими ударами по логистическим маршрутам, считает обозреватель.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 июля 176 средств воздушного нападения: 169 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитатора (139 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены), пяти баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 и двух противорадиолокационных ракет Х-31П (не достигли цели). Зафиксированы попадания пяти баллистических ракет в четырех локациях и 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в семи локациях.
В результате ночной атаки на Киев один человек погиб, шестеро пострадали, сообщили (1, 2, 3) местные власти. В Святошинском районе загорелись административное здание, складские помещения и гаражный кооператив. В Деснянском районе загорелись складские помещения. В трамвайном депо Киева в результате атаки повреждения получили 42 вагона, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Трамвайные маршруты пока дублируются автобусами. «Военкор» Владимир Романов утверждает, что одной из целей атаки на Киев стал завод «Квазар». Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» обратил внимание на вторичную детонацию на объекте на проспекте Академика Королёва в Киеве.
В Харькове в результате ночной ракетно-дроновой атаки два человека погибли, еще 34 пострадали, в том числе четверо детей, сообщили (1, 2, 3) местные власти. Одно из попаданий пришлось по крыше пятиэтажного жилого дома — полностью разрушены верхние этажи. Повреждения получили жилые дома, административные здания и автомобили. В частном секторе и на АЗС возникли пожары.
В Запорожской области при атаке на складские помещения пострадали три человека, в Черниговской области под удар попали два предприятия, обошлось без пострадавших.
В результате атаки на Одесскую область накануне пострадали шесть человек. Повреждения получило производственное предприятие, загорелись легковые автомобили и оборудование, сообщили в ГСЧС. Глава местной ОВА Олег Кипер добавил, что по Одессе ударили баллистические ракеты с кассетными боеголовками.
Число пострадавших в результате сброса трех авиабомб на Харьков накануне выросло до 20 человек, сообщили в ГСЧС. В Шевченковском районе города повреждены медицинские и учебные заведения, автозаправка, жилые и складские здания, а также автомобили.
Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» опубликовал очередные видео применения управляемых по Mesh-связи БПЛА типа «Шахед» по грузовикам на шоссе Р-73 в районе села Чистополь (до 2016 года — Кирово) в Днепропетровской области, по стоянке грузовых автомобилей в Павлограде и Харькове, по двум локомотивам на станциях в районе Павлограда и Синельниково и по двум локомотивам в районе города Самар (до 2024 года — Новомосковск) в Днепропетровской области.
The New York Times рассказывает, что украинские военные выработали собственную тактику применения ЗРК Patriot, отличную от той, которой их обучали в США, — в частности, они запускают для перехвата одной баллистической ракеты только по одной дефицитной ЗУР PAC-3, постоянно перемещают комплексы после пусков и выставляют их относительно дешевые макеты стоимостью по $30 тысяч, закупкой которых уже заинтересовались в других странах.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 7 июля 190 беспилотников над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 8 июля были перехвачены 415 БПЛА над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом, Татарстаном и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ночью беспилотники вновь атаковали танкеры «теневого флота» в Азовском море, сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди. Всего под удар попали девять танкеров. По словам Бровди, за 72 часа поражено 19 судов этого класса.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о массированном ударе по региону — за ночь были атакованы 11 районов, а также Таганрогский залив. Повреждены два незагруженных танкера, которые шли в Ростов-на-Дону, пострадали два человека. «Разлива нефтепродуктов не произошло», — уточнил Слюсарь.
Издание Astra сообщило о возгорании на военном аэродроме Борисоглебск в Воронежской области, где базируются Су-34, Су-35С и Су-30СМ. Губернатор региона Александр Гусев писал о режиме беспилотной опасности в Борисоглебске и об уничтожении 12 БПЛА над двумя городскими округами и восемью районами Воронежской области. По информации OSINT-проекта «Око Гора ✙ Новости и аналитика», на аэродроме Борисоглебск загорелись резервуары с топливом. Украинское издание «Мілітарний» выяснило, что за день до атаки на аэродроме находились семь истребителей Су-35. Они были размещены на стоянках для боевой авиации в непосредственной близости друг от друга. Также на аэродроме находились восемь учебно-тренировочных самолетов Як-130, два вертолета серии Ми-8 и один Ми-26.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ сообщил об ударах ночью и утром по двум НПЗ: в Нижнекамске в Татарстане и Саратове (1, 2). Спутниковый сервис FIRMS NASA зафиксировал возгорания на обоих предприятиях. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал об одном погибшем. По его словам, есть также пострадавшие, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Анализ издания Astra показал, что под удар попал нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» в Саратове, там начался пожар.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев написал, что «в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на Закамский регион отдельные предприятия Нижнекамска получили повреждения. Тяжелых последствий удалось избежать». Пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова сообщила о двух пострадавших в Тукаевском районе — это соседний с Нижнекамским районом муниципалитет, его граница проходит в двух километрах от промплощадки НПЗ. Также в сообщении говорится, что в Нижнекамске «повреждены несколько предприятий». По сведениям Astra, в городе горит промзона, где находятся, в частности, НПЗ «Татнефти» и предприятие АО «ТАИФ-НК». Эти предприятия уже были атакованы 12 июня 2026 года. Канал Exilenova+ утверждает, что атаке подверглось нефтехимическое предприятие «Нижнекамскнефтехим» «Сибура». Telegram-канал Supernova+ считает, что атакован был именно завод «ТАИФ-НК».
По информации канала Exilenova+, в Уфе беспилотники «Лютий» атаковали линейную производственно-диспетчерскую станцию «Черкассы». Позднее атаку на ЛПДС с применением не менее восьми БПЛА подтвердили в СБУ. ЛПДС «Черкассы» — важное звено российской нефтетранспортной инфраструктуры, входит в систему «Транснефть — Урал».
Владимир Зеленский подтвердил удары по объектам в Татарстане, Башкортостане, Саратовской и Воронежской областях. «Сегодня наши дальние санкции достигли Саратовского региона, Татарстана и Башкортостана, расстояние от линии фронта составляет около 800, 1400 и 1500 километров. Также — Воронежского региона, это примерно 300 километров от нашей границы», — заявил Зеленский. Отдельно он отметил, что были поражены Саратовский нефтеперерабатывающий завод и НПЗ в Татарстане.
Согласно уточненной информации OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, по техническим эстакадам и колоннам установки первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 Омского НПЗ пришлось от трех до пяти попаданий.
Украинский OSINT-проект «Око Гора ✙ Новости и аналитика» подсчитал (1, 2), что из 44 крупнейших российских НПЗ как минимум 32 были атакованы. С начала полномасштабной войны зафиксировано 167 успешных атак на российские НПЗ. Чаще всего под удар попадал Саратовский НПЗ (15 раз), Рязанский и Волгоградский НПЗ были атакованы 13 раз.
С начала года не менее чем дважды беспилотники атаковали по меньшей мере 16 российских НПЗ, свидетельствует анализ издания «Агентство». Общая мощность переработки этих заводов составляет 160,56 млн тонн в год (54% от общей мощности переработки 45 крупнейших НПЗ России — 297 млн тонн в год). 13 предприятий после атак полностью или частично останавливали работу.
При атаке дрона на ТЦ «Башня» в селе Таврово Белгородского округа один человек погиб, еще шестеро получили ранения, сообщили Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» и врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
В Краснодарском крае атаке БПЛА накануне вечером подверглась компрессорная станция «Краснодарская», участвующая в цепочке поставок российского газа по газопроводу «Голубой поток», сообщили в «Газпроме». Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию, говорится в сообщении. На объекте зафиксированы повреждения, ведутся восстановительные работы. В «Газпроме» утверждают, что оперативно принятые меры позволили избежать нарушения поставок газа.
По информации канала «Пепел ➜ Белгород», накануне в селе Колыхалино Валуйского округа в Белгородской области при ракетном ударе был разрушен мост через реку Ураеву. По нему проходила дорога к приграничным населенным пунктам, включая Уразово, Двулучное и Жердевку. В восьми километрах от этого моста под удар попал еще один мост — между Уразово и приграничным селом Двулучное Валуйского округа. Оба моста были частью логистического пути, по которому осуществлялось снабжение группировки российских войск на купянском направлении. Минтранс Белгородской области ограничил движение на участке дороги Валуйки — Уразово — Логачёвка. По сведениям автора Telegram-канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», в Валуйском округе были уничтожены четыре моста.
Кроме того, накануне вечером в районе микрорайона Стрелецкое-72 недалеко от Белгорода была атакована газовая АЗС.
Z-деятель Роман Алёхин, объявленный «иностранным агентом», передает просьбу сына бойца одной из российских мобильных огневых групп, действующих в Белгородской области, дать им право заправлять автотранспорт без очереди и заливать топливо в канистры. Как поясняется, бойцы МОГ часто пользуются частным автотранспортом, который вынуждены заправлять на общих основаниях, а исключения для них перестали делать на всех заправках региона.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 6 июля по 20:00 7 июля стало известно как минимум об 11 погибших и 164 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
Министр обороны Украины Михаил Фёдоров рассказал об операции «Ашан», прошедшей в два этапа: по его словам, в прошлом году в ходе операции украинские дроны поразили 949 единиц российской техники, остановив механизированные атаки на несколько месяцев, а несколько недель назад в ходе второго этапа операции специальными боеприпасами было поражено 231 российское артиллерийское орудие, 171 из которых, как сообщается, было уничтожено.
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитом российском Су-35. Согласно информации профильных Z-каналов, истребитель был сбит «из засады», цель подсвечивалась радаром комплекса Patriot, переброшенного на расстояние всего в 60 км от ЛБС. Как пишет украинский ресурс In Factum, если Су-35 поразил ракетой украинский F-16, то это всего лишь второй случай за всю войну выигранного воздушного боя F-16 против российского боевого самолета.
Вооружения и военная техника
Германский оборонный концерн Rheinmetall сообщил, что неназванная страна НАТО разместила заказ в интересах СОУ на 155-мм артиллерийские боеприпасы на сумму в десятки миллионов евро. В компании сообщили, что производство по контракту уже началось, а выполнение заказа предполагается завершить к апрелю 2027 года.
Норвегия выделит более $300 млн на усиление украинской ПВО. Планируется совместно с Данией, Германией и Канадой разместить заказ на ЗУР для Patriot непосредственно у производителя в США.
Инженеры 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартія» переоборудовали американский БТР M113 в беспилотную машину для разминирования и логистики, рассказали в бригаде.
Исследователь Covert Cabal подвел итоги многолетней OSINT-работы по изучению запасов российских танков. По обобщенным данным, от 7200 танков на российских базах хранения до начала полномасштабного вторжения в настоящее время осталось лишь чуть более 2000 единиц, причем все они, скорее всего, не подлежат восстановлению. Еще около 1000 танков находятся на бронетанковых ремонтных заводах. В то же время исследователь отмечает, что часть этих танков могла быть расконсервирована не для восполнения потерь, а для создания новых частей в рамках мобилизации.
Кроме того, Covert Cabal подчеркивает, что танки в действующих российских частях не закончились, однако применяются настолько редко из-за угрозы FPV-дронов, что их потери практически удается восполнять благодаря производству 200–250 Т-90М в год «с нуля».
О главных событиях войны 7 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Активность ВС РФ на севере Сумской области, украинские БПЛА ведут «битву за бензин для Крыма в Азовском море». Что происходит на фронте
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