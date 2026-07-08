ВСУ продвигаются в районе Степногорска, «из засады» сбит российский Су-35, в Азовском море поражены еще 9 танкеров. Что происходит на фронте

На южно-донецком направлении украинские военные заняли Поддубное рядом с рекой Мокрые Ялы.

Исследователь под ником imi (m) выполнил геопривязку кадров российского удара по украинской позиции в Поддубном рядом с рекой Мокрые Ялы в Донецкой области. На карте DeepState Поддубное по-прежнему обозначено как подконтрольное ВС РФ.

На запорожском направлении украинские войска продвигаются к юго-востоку от Степногорска.

Пророссийский OSINT-канал «Сливочный каприз» указывает на геопривязки ударов по украинским позициям к юго-востоку от Степногорска как свидетельство того, что украинцы продвинулись на этом участке более чем на 1 км. На карте DeepState этот участок отмечен как «серая зона».

На херсонском направлении сохраняется «дистанционный» формат боевых действий с обеих сторон.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец рассказывает (1, 2, 3, 4, 5), что ВС РФ продолжают удерживать передовые позиции по левому берегу Днепра, при этом не предпринимая масштабных наступательных действий. Боевые действия сводятся к дистанционному поражению и действиям малых пехотных групп в русле реки, в том числе в островной части ее дельты. В то же время российские военные продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям на правобережье Днепра.

Машовец пишет, что наличие российских позиций на Потёмкинском острове позволяет атаковать херсонский район «Корабел», тогда как СОУ сохраняют отдельные позиции на левом берегу в районе Олешек. Он считает, что у командования российской группировкой войск «Днепр» и вышестоящих российских командиров есть соблазн усиливать другие направления за счет развернутых на Днепре частей, однако ВС РФ не могут позволить себе выводить отсюда слишком много подразделений из-за опасений более масштабного повторения украинской десантной операции в Крынках параллельно с контратаками в Запорожской области. Кроме того, перспективы значительной перегруппировки сил ограничены украинскими ударами по логистическим маршрутам, считает обозреватель.

Взаимные обстрелы и диверсии

Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 8 июля 176 средств воздушного нападения: 169 беспилотников типа «Шахед», других типов и БПЛА-имитатора (139 БПЛА — 82% — были сбиты или подавлены), пяти баллистических ракет «Искандер-М» / С-400 и двух противорадиолокационных ракет Х-31П (не достигли цели). Зафиксированы попадания пяти баллистических ракет в четырех локациях и 20 БПЛА в 11 локациях, а также падение обломков в семи локациях.

В результате ночной атаки на Киев один человек погиб, шестеро пострадали, сообщили (1, 2, 3) местные власти. В Святошинском районе загорелись административное здание, складские помещения и гаражный кооператив. В Деснянском районе загорелись складские помещения. В трамвайном депо Киева в результате атаки повреждения получили 42 вагона, сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации. Трамвайные маршруты пока дублируются автобусами. «Военкор» Владимир Романов утверждает, что одной из целей атаки на Киев стал завод «Квазар». Пророссийский Telegram-канал «Осведомитель» обратил внимание на вторичную детонацию на объекте на проспекте Академика Королёва в Киеве.