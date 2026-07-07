Активность ВС РФ на севере Сумской области, украинские БПЛА ведут «битву за бензин для Крыма в Азовском море». Что происходит на фронте

Днепропетровская область подверглась ударам авиабомб, артиллерии и дронов. В Кривом Роге загорелись АЗС и склад почтового оператора «Нова Пошта», в городе Самар (до 2024 года — Новомосковск) под удар попал логистический центр. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГСЧС. Также заявляется, что в результате удара FPV-дрона по АЗС в Харькове пострадала женщина.

Число пострадавших в результате удара БПЛА по АЗС в Запорожье накануне увеличилось до 10 человек. Также известно о двух погибших, сообщили (1, 2) местные власти.

OSINT-исследователь Клеман Молен насчитал 52 АЗС, которые ВС РФ поразили с начала июня в основном с помощью дронов типа «Шахед» и «Гербера». По его оценке, таких ударов могло быть до 70. Кроме того, согласно информации исследователя, российские военные также поражают логистический транспорт на дорогах, но достигают куда меньших успехов, чем украинская сторона.

Днем на Харьков были сброшены три авиабомбы, сообщил (1, 2) глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Известно об одном погибшем и 16 пострадавших, среди которых двое детей. Сообщается, что удары пришлись по проезжей части. Взрывной волной были повреждены окна соседнего здания и припаркованные автомобили.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 6 июля 116 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 7 июля были перехвачены 452 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером и утром в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников. По его словам, бóльшую часть дронов перехватили на дальних подступах, 36 сбили на подлете к Москве.

Ночью атаке подверглась Белгородская область. По словам врио губернатора Александра Шуваева, один местный житель погиб и еще трое получили ранения, на одном из энергетических объектов региона начался пожар. Издание Astra и Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» пишут, что под ударом оказалось Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов, расположенное на улице Мичурина, 89А в административном центре региона. Предприятие обеспечивает газоснабжение Белгорода и еще девяти муниципалитетов. После атаки начались перебои с подачей газа в квартиры местных жителей, до этого в регионе частично пропали свет и вода. Кроме того, сообщается, что под ракетный удар попала (1, 2) территория закрытого белгородского аэропорта, на его территории начался сильный пожар.