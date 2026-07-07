Активность ВС РФ на севере Сумской области, украинские БПЛА ведут «битву за бензин для Крыма в Азовском море». Что происходит на фронте

В сегодняшней сводке:
- На сумском направлении фиксируется активность российских войск на севере Сумской области
- The Insider выпустил разбор заявленных на совещании Владимира Путина с командным составом ВС РФ фейков
- В Киеве завершены поисково-спасательные работы после российского налета накануне — всего погибли 19 человек
- OSINT-исследователь Клеман Молен — с начала июня российские военные нанесли до 70 ударов по АЗС в Украине
- «Битва за бензин для Крыма в Азовском море» — за сутки украинские БПЛА атаковали 10 танкеров с топливом
- После налета беспилотников приостановил работу Омский НПЗ — крупнейший в России производитель бензина
- «Военкор» Владимир Романов — вертолет Ка-52 был сбит в результате «дружественного огня»
- Правительство Нидерландов заявило об исчерпании возможностей по прямым поставкам вооружений Украине
Обстановка на фронте
На сумском направлении фиксируется активность российских войск на севере Сумской области.
«Военкор» Юрий Котенок сообщает, что на севере Сумской области ВС РФ наступают в сторону Глухова, выбив противника из Бачевска и завязав бои за Уланово и Ястребщину. Согласно карте DeepState, все вышеперечисленные населенные пункты полностью контролируются СОУ, хотя Бачевск вплотную примыкает к «серой зоне».
The Insider разобрал пять фейков, заявленных на совещании Владимира Путина с представителями Генштаба ВС РФ. В частности они касаются площади оккупированной территории и количества взятых российскими войсками населенных пунктов с начала 2026 года, контроля над Константиновкой и Луганской областью, а также удара по военным объектам в Киеве 2 июля 2026 года.
Взаимные обстрелы и диверсии
Воздушные силы ВСУ отчитались о налете в ночь на 7 июля 123 беспилотников типа «Шахед» (включая реактивные), других типов и БПЛА-имитаторов (108 БПЛА — 88% — были сбиты или подавлены). Зафиксированы попадания 12 дронов в 10 локациях, а также падение обломков в пяти локациях.
В Киеве завершены поисково-спасательные работы после массированной комбинированной атаки в ночь на 6 июля, сообщили в ГСЧС. Известно о 19 погибших, среди них один ребенок, и 61 пострадавшем, среди них семь детей.
Днепропетровская область подверглась ударам авиабомб, артиллерии и дронов. В Кривом Роге загорелись АЗС и склад почтового оператора «Нова Пошта», в городе Самар (до 2024 года — Новомосковск) под удар попал логистический центр. Обошлось без пострадавших, сообщили в ГСЧС. Также заявляется, что в результате удара FPV-дрона по АЗС в Харькове пострадала женщина.
Число пострадавших в результате удара БПЛА по АЗС в Запорожье накануне увеличилось до 10 человек. Также известно о двух погибших, сообщили (1, 2) местные власти.
OSINT-исследователь Клеман Молен насчитал 52 АЗС, которые ВС РФ поразили с начала июня в основном с помощью дронов типа «Шахед» и «Гербера». По его оценке, таких ударов могло быть до 70. Кроме того, согласно информации исследователя, российские военные также поражают логистический транспорт на дорогах, но достигают куда меньших успехов, чем украинская сторона.
Днем на Харьков были сброшены три авиабомбы, сообщил (1, 2) глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Известно об одном погибшем и 16 пострадавших, среди которых двое детей. Сообщается, что удары пришлись по проезжей части. Взрывной волной были повреждены окна соседнего здания и припаркованные автомобили.
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении в течение дня 6 июля 116 беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Омской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Башкортостаном, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей. В ночь на 7 июля были перехвачены 452 БПЛА над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымским полуостровом и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером и утром в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников. По его словам, бóльшую часть дронов перехватили на дальних подступах, 36 сбили на подлете к Москве.
Ночью атаке подверглась Белгородская область. По словам врио губернатора Александра Шуваева, один местный житель погиб и еще трое получили ранения, на одном из энергетических объектов региона начался пожар. Издание Astra и Telegram-канал «Пепел ➜ Белгород» пишут, что под ударом оказалось Белгородское линейное производственное управление магистральных газопроводов, расположенное на улице Мичурина, 89А в административном центре региона. Предприятие обеспечивает газоснабжение Белгорода и еще девяти муниципалитетов. После атаки начались перебои с подачей газа в квартиры местных жителей, до этого в регионе частично пропали свет и вода. Кроме того, сообщается, что под ракетный удар попала (1, 2) территория закрытого белгородского аэропорта, на его территории начался сильный пожар.
«Военкор» Владимир Романов уточняет, что атака на Белгород велась с помощью четырех HIMARS, то есть по городу были выпущены 48 ракет. «У местной ПВО не хватает БК», — констатирует «военкор».
В Калужской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие в Дзержинском округе, сообщил губернатор Владислав Шапша. В этом округе расположены нефтеперерабатывающее предприятие «Первый завод», нефтебаза в поселке Жилетово, а также несколько крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
Украинский Telegram-канал Exilenova+ сообщил о пожарах в нескольких районах аннексированного Крыма. The Insider обнаружил тепловые аномалии у подстанции 110 кВ «Саки» (рядом ж/д станция и нефтебаза), зафиксированные около 02:05 и 03:45. Также Exilenova+ сообщал об аномалиях у подстанции 330 кВ «Западно-Крымская», рядом с предполагаемой позицией ЗРК С-400, и в море к северу от Керчи, где могло быть атаковано судно.
В результате атаки на аэродром Саки в Крыму 3 июля повреждения получили не менее пяти ангаров, следует из спутникового снимка, опубликованного проектом Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩.
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадяр» Бровди сообщил, что ночью вверенные ему подразделения поразили в Азовском море восемь танкеров «теневого флота», один сухогруз и один паром. В опубликованном видео уточняется, что паром был атакован в порту Керчи. Позже он отчитался еще о двух пораженных танкерах с топливом, описав происходящее как «битву за бензин для Крыма в Азовском море».
В ГУР опубликовали кадры удара 2 июля по двум российским БПЛА «Орион» в районе Керчи. Как отмечают в украинской разведке, «Орион» с радиусом действия 250–300 км — носитель управляемых авиабомб и ракет Х-50. Он весит около тонны и может находиться в воздухе до 30 часов. Стоимость двух дронов, по которым был нанесен удар, может превышать $10 млн, говорится в сообщении.
В 18 районах и городах Крыма после атак на инфраструктуру отсутствует электричество, сообщили в «Крымэнерго». Симферополь, Керчь, Евпатория, часть Феодосии и другие населенные пункты и районы обесточены. По информации предприятия «Вода Крыма», в 10 населенных пунктах полуострова отсутствует вода.
Согласно информации OSINT-проекта Dnipro Osint ⟨ Гарбуз ⟩, для атаки на Омский НПЗ применялись модернизированные БПЛА FP-1, которые способны преодолеть расстояние в 3400 км. Как минимум четыре таких беспилотника поразили установку первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11 мощностью 8,4 млн тонн в год. Аналитики публикуют координаты объекта и заявляют о попадании в технологические колонны установки.
Авторы канала «Николаевский Ванёк» отмечают, что Омский НПЗ не был должным образом защищен, несмотря на то, что атака готовилась более недели и цель была очевидной. О том, что Омский нефтеперерабатывающий завод был приоритетной целью для украинской стороны, пишет и пророссийский Telegram-канал «Осведомитель». Сообщается, что в ходе отражения атаки были задействованы самолеты ДРЛОиУ А-50У и Су-57. По мнению авторов, это «больше похоже на авральный способ отбить атаку».
Омский НПЗ «Газпромнефти» — крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие в России, его мощность — 21 млн тонн в год, а также крупнейший в стране производитель бензина. По информации источников Reuters, после налета предприятие приостановило работу. Сразу после атаки возникли «километровые очереди» на автозаправочные станции, пишет издание ngs55.ru со ссылкой на сообщения и кадры от местных жителей в соцсетях.
Накануне вечером беспилотная опасность объявлялась в Новосибирской области, отдаленной от Украины более чем на 3,5 тысячи км. По информации губернатора региона Андрея Травникова, власти объявили воздушную тревогу «на основании анализа ситуации, сложившейся в соседнем регионе, а также заявлений граждан, якобы видевших БПЛА».
В канале Exilenova+ отмечают, что расстояние от границы Украины до Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) и ЯНАО составляет около 2500–3000 км, а значит, теоретически беспилотники могут долететь и до мест добычи нефти и газа.
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что ночью беспилотник атаковал строящийся энергоблок № 2 Курской АЭС-2 в Курчатове, передает РИА «Новости». Губернатор Курской области Александр Хинштейн также написал о попытке атаковать энергоблок АЭС-2. По его словам, всего было подавлено и уничтожено 12 БПЛА, которые направлялись в сторону Курчатова. Несмотря на попадание одного беспилотника по градирне строящегося второго энергоблока, работа станции не нарушена, негативных последствий для экологии и людей нет, добавил Хинштейн.
В оккупированной части Херсонской области ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации, сообщил «губернатор» региона Владимир Сальдо. По его словам, режим ЧС позволит «быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики». Позже пост о режиме «техногенной чрезвычайной ситуации» был удален.
Накануне в Белгородской области на дороге Никольское — Таврово под удар БПЛА попал автобус. Пострадали восемь человек, среди них трое детей, сообщили (1, 2) местные власти.
Опубликовано видео (1, 2) удара беспилотником «Січень» по пункту постоянной дислокации 26-й ракетной бригады в районе поселка Луга, который находится в 800 км от границы с Украиной.
По подсчетам волонтеров CIT, за сутки с 20:00 5 июля по 20:00 6 июля стало известно как минимум о 33 погибших и 195 пострадавших мирных жителях в результате обстрелов и ударов в России и в Украине, в том числе на оккупированных территориях. Также CIT публикует сводку ударов по энергетической инфраструктуре за этот период.
Потери
30 июня 2026 года во время отражения атаки БПЛА на территорию Украины погибли члены экипажа вертолета Ми-8 из состава 16-й бригады армейской авиации «Броди», сообщили в Бродовском городском совете. Пророссийский Telegram-канал «Военный Осведомитель» уточняет, что вертолет был потерян в Полтавской области.
«Военкор» Владимир Романов рассказал, что вертолет Ка-52, о потере которого сообщалось ранее, был сбит «дружественным огнем» из ПЗРК «Верба» бойцом российской мобильной огневой группы. В произошедшем Романов обвиняет недостаточную подготовку личного состава МОГ.
Вооружения и военная техника
Министерство национальной обороны Польши раскрыло номенклатуру поставок военной помощи Украине с 2022 по 2026 года. В частности, впервые официально была подтверждена поставка ЗРК С-200 и ЗУР PAC-3 для ЗРК Patriot.
Нидерланды исчерпали возможности для прямых поставок вооружений Украине, в частности, ЗУР для ЗРК Patriot, заявила министр обороны Дилан Йешилгёз-Зегериус. Нидерланды уже потратили €9,1 млрд на военную помощь Украине и готовы направить еще €11,6 млрд. Также страна выделила €1 млрд на программу PURL.
О главных событиях войны 6 июля 2026 года — в предыдущей сводке: Минобороны РФ отчиталось о взятии Константиновки, украинские БПЛА долетели до крупнейшего в России Омского НПЗ. Что происходит на фронте
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