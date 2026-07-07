В сторону Москвы запустили более 400 дронов, пожары вспыхнули в Белгороде, Калужской области и Крыму

Несколько российских регионов, а также аннексированный Крым ночью подверглись массированной атаке дронов и ракет. Минобороны РФ отчиталось о перехвате 452 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером и утром в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников. По его словам, бóльшую часть дронов перехватили на дальних подступах, 36 сбили на подлете к Москве.
ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты по сообщениям Собянина, назвал эту попытку атаки беспилотников на Москву крупнейшей за последние два года. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили во всех четырех московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.
Белгород и Белгородский округ в ту же ночь подверглись ракетной атаке, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, в селе Беловское Белгородского округа погиб местный житель. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах пропали свет и вода.
Пожар вспыхнул на «инфраструктурном объекте» в Белгороде, добавил глава города, но не уточнил, о чем именно идет речь. The Insider проанализировал данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms и обнаружил тепловую аномалию в районе Белгородского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), а также расположенными поблизости предприятиями «Цитробел» и «Гормаш».
О пожаре около управления пишет и издание Astra, которое изучило кадры очевидцев.
Белгородское ЛПУМГ — филиал ООО «Газпром трансгаз Москва», входящего в структуру ПАО «Газпром». Подразделение занимается эксплуатацией объектов магистрального транспорта газа в Белгородской области и транспортировкой природного газа потребителям региона.
Украинские мониторинговые Telegram-каналы тем временем пишут о пожарах в нескольких районах аннексированного Крыма. The Insider обнаружил тепловые аномалии в районе подстанции 110 кВ «Саки». Рядом также расположены железнодорожная станция и нефтебаза, следует из открытых источников. Одна из аномалий была зафиксирована около 02:05 по местному времени, еще одна — около 03:45.
По данным канала Exilenova+, тепловые аномалии также были видны в районе подстанции 330 кВ «Западно-Крымская», которая, вероятно, вновь подверглась атаке, а также около, как утверждается, известной позиции ЗРК С-400. Еще одна тепловая аномалия была зафиксирована в море к северу от Керчи. Авторы проекта допускают, что там могло быть атаковано судно.
В Калужской области после атаки БПЛА загорелось промышленное предприятие в Дзержинском округе, сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, силы ПВО сбили шесть беспилотников над Боровским, Дзержинским, Сухиничским округами и на окраине Калуги. Предварительно, пострадавших нет. В Дзержинском округе Калужской области расположены нефтеперерабатывающее предприятие «Первый завод», нефтебаза в поселке Жилетово, а также несколько крупных предприятий целлюлозно-бумажной промышленности.
На момент проверки тепловых аномалий в Дзержинском округе система спутникового мониторинга не показывала. Отсутствие таких отметок само по себе не исключает пожара.