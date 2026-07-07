В сторону Москвы запустили более 400 дронов, пожары вспыхнули в Белгороде, Калужской области и Крыму

Несколько российских регионов, а также аннексированный Крым ночью подверглись массированной атаке дронов и ракет. Минобороны РФ отчиталось о перехвате 452 украинских беспилотников. По данным ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, аннексированным Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вечером и утром в направлении Московского региона летели более 430 беспилотников. По его словам, бóльшую часть дронов перехватили на дальних подступах, 36 сбили на подлете к Москве.

ТАСС, ссылаясь на собственные подсчеты по сообщениям Собянина, назвал эту попытку атаки беспилотников на Москву крупнейшей за последние два года. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводили во всех четырех московских аэропортах, Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковском.

Белгород и Белгородский округ в ту же ночь подверглись ракетной атаке, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По его словам, в селе Беловское Белгородского округа погиб местный житель. В отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах пропали свет и вода.

Пожар вспыхнул на «инфраструктурном объекте» в Белгороде, добавил глава города, но не уточнил, о чем именно идет речь. The Insider проанализировал данные системы спутникового мониторинга пожаров NASA Firms и обнаружил тепловую аномалию в районе Белгородского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ), а также расположенными поблизости предприятиями «Цитробел» и «Гормаш».